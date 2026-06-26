Getty/GOAL
Traduzido por
Christian Pulisic, estrela da seleção masculina dos EUA, recebe um aviso de que está “muito em perigo” da lenda do AC Milan, Ruud Gullit, enquanto o ex-técnico do Manchester United, Ruben Amorim, assume o comando no San Siro
O histórico de Amorim no Manchester United: Partidas e porcentagem de vitórias
Amorim foi contratado pelo United após ter conquistado reputação em seu país natal, durante uma fase de conquistas de títulos com o Sporting, como um dos jovens treinadores mais promissores do futebol mundial. Ele não conseguiu corresponder às expectativas no chamado “Teatro dos Sonhos”.
O técnico de 41 anos teve 61 partidas à disposição dos Red Devils para endireitar o rumo, mas conquistou apenas 24 vitórias, com uma taxa de aproveitamento de apenas 38,1%. Depois de cair para a metade inferior da tabela da Premier League, a paciência em Manchester chegou ao limite.
Após 14 meses em que se recusou teimosamente a alterar seu esquema preferido, o 3-4-3, Amorim foi demitido sem cerimônia do cargo de técnico. O Milan, gigante da Série A, decidiu agora apostar em seus serviços.
- Getty
Será que Pulisic, estrela da seleção masculina dos EUA, vai se encaixar no esquema de Amorim no AC Milan?
Há muito talento no San Siro, incluindo o jogador da seleção dos Estados Unidos Pulisic, mas será que Amorim mudará sua abordagem para tirar o melhor proveito dos jogadores à sua disposição ou os forçará a se adaptar ao seu esquema tático?
Quando essa pergunta foi feita a Gullit, o ícone dos Rossoneri — falando em parceria com o sitewww.nysportsday.com — disse ao GOAL: “Pulisic tem se saído muito bem pelo Milan. Ele já salvou o time em várias ocasiões com jogadas brilhantes, então é um jogador de qualidade. Espero que Amorim o utilize.
“Mas sou sempre cauteloso com essas coisas. É preciso analisar primeiro os jogadores que você tem e, então, construir suas táticas em torno deles. Se você impor um sistema que o elenco nunca jogou, corre o risco de minar a confiança deles. Isso é muito perigoso.”
Amorim ficou 14 meses em Manchester — será que o Milan terá a mesma paciência?
Massimiliano Allegri teve apenas uma temporada ao comando do Milan antes de ser demitido ao final da temporada 2025-26, tendo o fracasso em garantir a classificação para a Liga dos Campeões pesado contra ele.
Amorim deverá enfrentar pressão imediata para entregar resultados aos exigentes proprietários e torcedores, sendo improvável que receba tanta margem de manobra quanto teve na Inglaterra.
Questionado sobre a necessidade de causar um impacto imediato, Gullit acrescentou: “Nada mais me surpreende no futebol. Já vi muitos treinadores que não tiveram um desempenho particularmente bom e ainda assim conseguiram cargos de destaque.
“O que me importa é que o Milan tenha um bom desempenho — estamos muito aquém do nível em que deveríamos estar. É extremamente difícil manter um nível alto de forma consistente. É preciso paciência, e o que também estamos vendo agora é que muitos proprietários americanos estão trazendo uma filosofia diferente para o esporte — e isso nem sempre funciona.
“É o clube que define a filosofia — não o técnico. O técnico precisa se adaptar ao que o clube quer e ao tipo de futebol que ele deseja praticar.
“Veja o que aconteceu no Feyenoord. [Arne] Slot montou um sistema fantástico, eles conquistaram títulos e jogaram um futebol excelente. Depois, chegou um novo técnico querendo jogar com três zagueiros, e não deu certo. Após cinco ou seis partidas e muitos pontos perdidos, ele teve que mudar de novo. É preciso respeitar a identidade do clube.”
- Getty
Rumores de transferência: Pulisic a serviço da seleção na Copa do Mundo enquanto a saga do contrato com o Milan se arrasta
Resta saber se Pulisic — após marcar 42 gols pelo Milan ao longo de três temporadas — terá algum papel na nova era de Amorim. O atacante de 27 anos ainda não chegou a um acordo para renovar seu contrato.
Com apenas um ano restante em seu contrato atual — levando-se em conta uma opção de renovação de 12 meses —, um jogador que atualmente está se destacando na corrida para a Copa do Mundo de 2026 pode decidir que chegou a hora de um novo começo, enquanto o Rossoneri lucra com a venda e ainda está em posição de exigir uma quantia considerável por qualquer transferência.