Massimiliano Allegri teve apenas uma temporada ao comando do Milan antes de ser demitido ao final da temporada 2025-26, tendo o fracasso em garantir a classificação para a Liga dos Campeões pesado contra ele.

Amorim deverá enfrentar pressão imediata para entregar resultados aos exigentes proprietários e torcedores, sendo improvável que receba tanta margem de manobra quanto teve na Inglaterra.

Questionado sobre a necessidade de causar um impacto imediato, Gullit acrescentou: “Nada mais me surpreende no futebol. Já vi muitos treinadores que não tiveram um desempenho particularmente bom e ainda assim conseguiram cargos de destaque.

“O que me importa é que o Milan tenha um bom desempenho — estamos muito aquém do nível em que deveríamos estar. É extremamente difícil manter um nível alto de forma consistente. É preciso paciência, e o que também estamos vendo agora é que muitos proprietários americanos estão trazendo uma filosofia diferente para o esporte — e isso nem sempre funciona.

“É o clube que define a filosofia — não o técnico. O técnico precisa se adaptar ao que o clube quer e ao tipo de futebol que ele deseja praticar.

“Veja o que aconteceu no Feyenoord. [Arne] Slot montou um sistema fantástico, eles conquistaram títulos e jogaram um futebol excelente. Depois, chegou um novo técnico querendo jogar com três zagueiros, e não deu certo. Após cinco ou seis partidas e muitos pontos perdidos, ele teve que mudar de novo. É preciso respeitar a identidade do clube.”