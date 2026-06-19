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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

Christian Pulisic, estrela dos EUA, está fora do jogo contra a Austrália devido a uma lesão na panturrilha; Ricardo Pepi deve ser titular

Estados Unidos da América x Austrália
Estados Unidos da América
Austrália
Copa do Mundo
C. Pulisic
M. Pochettino

Christian Pulisic desfalca a seleção dos Estados Unidos contra a Austrália, revelou Mauricio Pochettino em entrevista à FOX. Pulisic foi substituído durante a esmagadora vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai e, embora as primeiras notícias sugerissem que ele poderia jogar nesta sexta-feira em Seattle, o técnico argentino confirmou que Ricardo Pepi será titular em seu lugar.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A maior estrela dos Estados Unidos está fora da competição

    Havia especulações sobre a condição de Pulisic ao longo da semana, após sua substituição precoce na última sexta-feira. Pochettino revelou, após a partida, que o jogador de 27 anos havia agravado uma lesão sofrida durante um treino antes da estreia dos americanos.

    “Espero que não seja nada grave... espero que ele esteja disponível para o próximo jogo”, disse o técnico na ocasião.

    Pulisic também mencionou que esperava que o problema na panturrilha não fosse algo significativo daqui para frente.

    “Então, realmente espero que não seja nada sério; estou tomando algumas precauções hoje, mas espero ficar bem”, disse ele.

    Pulisic também tem lidado com várias lesões ao longo da temporada em seu clube, tendo jogado apenas 1.609 minutos — o menor tempo desde que se juntou ao AC Milan.



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  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Mudanças na escalação

    Com a ausência de Pulisic, Pochettino fez apenas uma alteração no time titular da seleção dos EUA. Essa alteração é a inclusão de Pepi, que foi escalado para jogar ao lado de Folarin Balogun em um esquema com dois atacantes.

    A defesa permanece inalterada, com Chris Richards e Tim Ream novamente como zagueiros centrais, e Antonee Robinson e Alex Freeman nas laterais. Resta saber como Sergino Dest será utilizado, já que ele atuou mais avançado, mais como um ponta, ao lado de Pulisic na vitória sobre o Paraguai. O meio-campo, por sua vez, continua ancorado por Tyler Adams, ao lado de Weston McKennie e Malik Tillman.


  • Ricardo Pepi Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Parceria entre Pepi e Balogun

    A dupla Pepi-Balogun é uma novidade para a Seleção Masculina dos EUA, já que os dois somavam um total de 187 minutos jogando juntos antes da partida desta sexta-feira. Os dois foram titulares juntos duas vezes, mas nenhuma dessas ocasiões ocorreu durante a era Pochettino.

    No entanto, a seleção americana tem se saído bem com essa dupla no ataque, marcando cinco gols nesses 187 minutos, segundo a Opta.

  • USA Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir

    Após a partida desta sexta-feira, os EUA encerrarão sua participação na fase de grupos contra a Turquia, em Los Angeles.

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