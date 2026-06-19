Havia especulações sobre a condição de Pulisic ao longo da semana, após sua substituição precoce na última sexta-feira. Pochettino revelou, após a partida, que o jogador de 27 anos havia agravado uma lesão sofrida durante um treino antes da estreia dos americanos.

“Espero que não seja nada grave... espero que ele esteja disponível para o próximo jogo”, disse o técnico na ocasião.

Pulisic também mencionou que esperava que o problema na panturrilha não fosse algo significativo daqui para frente.

“Então, realmente espero que não seja nada sério; estou tomando algumas precauções hoje, mas espero ficar bem”, disse ele.

Pulisic também tem lidado com várias lesões ao longo da temporada em seu clube, tendo jogado apenas 1.609 minutos — o menor tempo desde que se juntou ao AC Milan.







