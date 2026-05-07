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Christian Pulisic, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, quebra o silêncio sobre a separação da namorada, a jogadora profissional de golfe Alexa Melton
"Eu só vejo ela de uma forma totalmente positiva"
Pulisic quebrou o silêncio sobre o fim de seu relacionamento com a golfista profissional Melton. O casal, cuja relação foi tema central de uma docusérie da Paramount+ de 2024, teria se separado no início deste ano. Apesar da separação, o atacante da Seleção Americana falou de sua ex-parceira com grande carinho, reconhecendo a influência positiva que ela teve em sua vida durante o tempo que passaram juntos.
“Eu só vejo ela da maneira mais positiva possível”, comentou Pulisic em entrevista à revista Time. “Ela era muito divertida e me apoiava em todos os sentidos. Ela queria me incentivar a aproveitar um pouco mais a vida, fazer coisas com ela e, de modo geral, aproveitar a vida. E eu era grato por isso.”
Equilíbrio entre vida profissional e pessoal
Pulisic leva uma vida notavelmente discreta na Itália. Morando perto do centro de treinamento do AC Milan para garantir um trajeto curto até o trabalho, o jogador de 27 anos admite que seu foco total no futebol muitas vezes tem um custo pessoal. Sua dedicação ao esporte é tão intensa que ele é conhecido por “festejar como um monge”, uma escolha de estilo de vida que visa manter seus níveis de desempenho de elite na Série A.
O ex-astro do Chelsea falou abertamente sobre o exaustivo conflito entre sua carreira e sua vida pessoal. “Tenho uma maneira muito específica de pensar sobre desempenho”, admitiu Pulisic. “Sempre quis morar perto do centro de treinamento, porque esse é o meu trabalho e é o que faço todos os dias. Isso me ajudou de muitas maneiras. Mas também me deixou infeliz em alguns momentos.”
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A ajuda do pai
O pai de Pulisic, Mark, tem sido fundamental para ajudar o filho a lidar com o isolamento que muitas vezes acompanha a vida de um atleta profissional. Por insistência de Mark, Pulisic escolheu uma residência perto de um campo de golfe em Milão para garantir que tivesse uma válvula de escape para o lazer. Mark está plenamente ciente do desgaste mental que o esporte causa nos bastidores.
“As pessoas acham que é fácil ser um atleta profissional e que é uma vida maravilhosa”, acrescentou Mark à revista Time. “Acredite, há benefícios financeiros enormes e a fama. Mas quando você fecha a porta à noite e fica sozinho, sente falta das coisas, sente falta da família. Você pode realmente chegar a um estado terrível. Nós só precisávamos garantir que ajudássemos a lidar com isso.”
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E agora?
Pulisic tem mais três partidas a disputar nesta temporada pelo Milan, contra Atalanta, Genoa e Cagliari, enquanto a equipe busca o segundo lugar na Série A. Em seguida, ele passará a se concentrar na preparação para a Copa do Mundo de 2026, com a seleção dos Estados Unidos enfrentando Paraguai, Austrália e Turquia na fase de grupos.