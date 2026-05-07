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Christian Pulisic Alexa Melton summer 2025Instagram

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Christian Pulisic, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, quebra o silêncio sobre a separação da namorada, a jogadora profissional de golfe Alexa Melton

C. Pulisic
Estados Unidos
Milan
Campeonato Italiano
Showbiz

Christian Pulisic, figura emblemática da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, raramente costuma abrir as portas de sua vida privada para as câmeras, preferindo deixar que suas atuações em campo falem por si. No entanto, às vésperas de uma Copa do Mundo em casa que pode ser decisiva para sua carreira, o atacante do AC Milan finalmente se pronunciou sobre o fim de seu relacionamento com a jogadora profissional de golfe Alexa Melton.

  • Christian Pulisic Alexa Melton May 2025Instagram

    "Eu só vejo ela de uma forma totalmente positiva"

    Pulisic quebrou o silêncio sobre o fim de seu relacionamento com a golfista profissional Melton. O casal, cuja relação foi tema central de uma docusérie da Paramount+ de 2024, teria se separado no início deste ano. Apesar da separação, o atacante da Seleção Americana falou de sua ex-parceira com grande carinho, reconhecendo a influência positiva que ela teve em sua vida durante o tempo que passaram juntos.

    “Eu só vejo ela da maneira mais positiva possível”, comentou Pulisic em entrevista à revista Time. “Ela era muito divertida e me apoiava em todos os sentidos. Ela queria me incentivar a aproveitar um pouco mais a vida, fazer coisas com ela e, de modo geral, aproveitar a vida. E eu era grato por isso.”

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  • Equilíbrio entre vida profissional e pessoal

    Pulisic leva uma vida notavelmente discreta na Itália. Morando perto do centro de treinamento do AC Milan para garantir um trajeto curto até o trabalho, o jogador de 27 anos admite que seu foco total no futebol muitas vezes tem um custo pessoal. Sua dedicação ao esporte é tão intensa que ele é conhecido por “festejar como um monge”, uma escolha de estilo de vida que visa manter seus níveis de desempenho de elite na Série A.

    O ex-astro do Chelsea falou abertamente sobre o exaustivo conflito entre sua carreira e sua vida pessoal. “Tenho uma maneira muito específica de pensar sobre desempenho”, admitiu Pulisic. “Sempre quis morar perto do centro de treinamento, porque esse é o meu trabalho e é o que faço todos os dias. Isso me ajudou de muitas maneiras. Mas também me deixou infeliz em alguns momentos.”

  • AC Milan v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    A ajuda do pai

    O pai de Pulisic, Mark, tem sido fundamental para ajudar o filho a lidar com o isolamento que muitas vezes acompanha a vida de um atleta profissional. Por insistência de Mark, Pulisic escolheu uma residência perto de um campo de golfe em Milão para garantir que tivesse uma válvula de escape para o lazer. Mark está plenamente ciente do desgaste mental que o esporte causa nos bastidores.

    “As pessoas acham que é fácil ser um atleta profissional e que é uma vida maravilhosa”, acrescentou Mark à revista Time. “Acredite, há benefícios financeiros enormes e a fama. Mas quando você fecha a porta à noite e fica sozinho, sente falta das coisas, sente falta da família. Você pode realmente chegar a um estado terrível. Nós só precisávamos garantir que ajudássemos a lidar com isso.”

  • AC Milan v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    E agora?

    Pulisic tem mais três partidas a disputar nesta temporada pelo Milan, contra Atalanta, Genoa e Cagliari, enquanto a equipe busca o segundo lugar na Série A. Em seguida, ele passará a se concentrar na preparação para a Copa do Mundo de 2026, com a seleção dos Estados Unidos enfrentando Paraguai, Austrália e Turquia na fase de grupos.


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