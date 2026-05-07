Christian Pulisic, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, quebra o silêncio sobre a separação da namorada, a jogadora profissional de golfe Alexa Melton

Pulisic quebrou o silêncio sobre o fim de seu relacionamento com a golfista profissional Melton. O casal, cuja relação foi tema central de uma docusérie da Paramount+ de 2024, teria se separado no início deste ano. Apesar da separação, o atacante da Seleção Americana falou de sua ex-parceira com grande carinho, reconhecendo a influência positiva que ela teve em sua vida durante o tempo que passaram juntos.

“Eu só vejo ela da maneira mais positiva possível”, comentou Pulisic em entrevista à revista Time. “Ela era muito divertida e me apoiava em todos os sentidos. Ela queria me incentivar a aproveitar um pouco mais a vida, fazer coisas com ela e, de modo geral, aproveitar a vida. E eu era grato por isso.”