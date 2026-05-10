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Christian Pulisic, estrela da seleção americana, fica de fora da derrota para o AC Milan devido a uma lesão no glúteo
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As preocupações com a condição física de Pulisic continuam
Pulisic vem passando por uma fase de baixa forma e lutando contra várias lesões desde o final de 2025, o que fez com que seu início promissor na temporada 2025-26 acabasse perdendo força. Ele marcou oito gols e deu três assistências em 18 partidas pelo campeonato, sendo que em 10 delas entrou como reserva pelo Rossoneri. Independentemente de ele jogar nas duas últimas partidas do Milan, este será o menor número de partidas como titular que ele já teve no clube, já que anteriormente foi titular em 32 jogos na temporada 2023-24 e em 29 na temporada passada.
A ESPN informou que a lesão não é grave, mas causa preocupação devido ao longo histórico de lesões musculares de Pulisic. Gianluca Di Marzio foi o primeiro a noticiar a lesão de Pulisic.
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Vaga na Liga dos Campeões em risco
A derrota do Milan deixa o time em uma situação delicada. O time ocupa a quarta posição, com 67 pontos, empatado com a Roma, mas à frente no confronto direto. O Como também está logo atrás, a apenas dois pontos, o que significa que a margem de erro do Milan está praticamente esgotada, faltando apenas duas partidas para o fim do campeonato.
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Implicações para a Seleção Masculina dos EUA
Se a lesão não for grave, isso não deve afetar a participação de Pulisic na Copa do Mundo. O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, anunciará a lista de 26 convocados em um evento de gala em Nova York. Espera-se que Pulisic seja uma presença certa na seleção.
E agora?
Os EUA darão início à sua última série de preparativos para a Copa do Mundo contra o Senegal, em Charlotte, Carolina do Norte, no dia 31 de maio, e contra a Alemanha, em Chicago, no dia 6 de junho. A primeira partida dos americanos na Copa do Mundo será contra o Paraguai, no dia 12 de junho.