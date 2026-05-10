Pulisic vem passando por uma fase de baixa forma e lutando contra várias lesões desde o final de 2025, o que fez com que seu início promissor na temporada 2025-26 acabasse perdendo força. Ele marcou oito gols e deu três assistências em 18 partidas pelo campeonato, sendo que em 10 delas entrou como reserva pelo Rossoneri. Independentemente de ele jogar nas duas últimas partidas do Milan, este será o menor número de partidas como titular que ele já teve no clube, já que anteriormente foi titular em 32 jogos na temporada 2023-24 e em 29 na temporada passada.

A ESPN informou que a lesão não é grave, mas causa preocupação devido ao longo histórico de lesões musculares de Pulisic. Gianluca Di Marzio foi o primeiro a noticiar a lesão de Pulisic.



