Christian Pulisic é certeza, mas quem vai jogar ao lado dele? Escolhendo o time titular da Seleção dos EUA para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina

A última partida da Seleção Masculina dos EUA foi uma questão de rodízio e poupança de forças. E esta? É hora de levar a sério. O futebol das fases eliminatórias da Copa do Mundo — é para isso que tudo vem caminhando. É aqui que tudo se torna realidade.

A fase de 32 traz um confronto contra a Bósnia e Herzegovina, que terminou em terceiro lugar no seu grupo. A Seleção Masculina dos EUA, por sua vez, terminou em primeiro lugar no seu, garantindo a chance de descansar, fazer rodízio e se proteger contra a Turquia na última partida da fase de grupos. Há algumas pequenas preocupações com lesões no elenco, já que Auston Trusty, Cristian Roldan e Mark McKenzie vêm lidando com problemas físicos, mas não há suspensões nem grandes problemas de condicionamento físico. Os EUA estão, em geral, prontos para o próximo desafio, e este é o mais crucial até agora.

Então, com isso em mente, como a seleção americana se prepara para as oitavas de final? Quais jogadores podem fazer a diferença? O GOAL analisa…