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USMNT Starting XI GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Christian Pulisic é certeza, mas quem vai jogar ao lado dele? Escolhendo o time titular da Seleção dos EUA para a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina

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Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina

Depois de algumas mudanças na escalação para encerrar a fase de grupos deste torneio, agora não há mais margem para erros. Veja aqui quem, na opinião da GOAL, deveria ser titular.

A última partida da Seleção Masculina dos EUA foi uma questão de rodízio e poupança de forças. E esta? É hora de levar a sério. O futebol das fases eliminatórias da Copa do Mundo — é para isso que tudo vem caminhando. É aqui que tudo se torna realidade.

A fase de 32 traz um confronto contra a Bósnia e Herzegovina, que terminou em terceiro lugar no seu grupo. A Seleção Masculina dos EUA, por sua vez, terminou em primeiro lugar no seu, garantindo a chance de descansar, fazer rodízio e se proteger contra a Turquia na última partida da fase de grupos. Há algumas pequenas preocupações com lesões no elenco, já que Auston Trusty, Cristian Roldan e Mark McKenzie vêm lidando com problemas físicos, mas não há suspensões nem grandes problemas de condicionamento físico. Os EUA estão, em geral, prontos para o próximo desafio, e este é o mais crucial até agora.

Então, com isso em mente, como a seleção americana se prepara para as oitavas de final? Quais jogadores podem fazer a diferença? O GOAL analisa…

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Matt Freese

    Matt Turner foi escalado como titular contra a Turquia e, na verdade, fez uma partida melhor do que a maioria das pessoas reconhece. No entanto, não foi nem de longe o suficiente para tirar Freese da posição, já que ele ainda parece ser o número 1. 

    Até agora, Freese ainda não foi muito testado. Será que isso vai mudar neste jogo?

    • Publicidade
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Antonee Robinson

    De todas as escolhas óbvias para o time titular, essa talvez seja a mais óbvia.

    Robinson vem sendo o titular há anos e, especialmente considerando seu desempenho neste verão, não há nenhuma mudança à vista. Quando está em forma, ele é titular, e ponto final. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Tim Ream

    Diga o que quiser sobre idade ou ritmo, mas também há algo a ser dito sobre a tranquilidade que esse veterano de 38 anos traz. Essa tranquilidade fez falta contra a Turquia, o que ficou bem evidente. Coloque Ream em campo e é justo questionar se os EUA teriam sofrido algum desses três gols.

    Pode haver alguns momentos em que os atacantes adversários se soltem e criem dificuldades, mas a inteligência e a habilidade de Ream com a bola fazem com que essa troca valha a pena. 

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Chris Richards

    Parte do motivo pelo qual você faz a troca mencionada acima é que confia que Richards vai dar cobertura. Ele tem sido fantástico nisso até agora. 

    Ele também tem se destacado com a bola nos pés, o que acrescentou uma nova dimensão à construção de jogadas da seleção americana. Isso pode ser útil novamente contra a seleção da Bósnia, que parece ter menos chances de ficar com a posse de bola. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Alex Freeman

    O jogador mais jovem da seleção masculina de futebol dos EUA tem jogado acima da sua idade neste torneio. Ele não está imune a erros e teve uma participação no gol da vitória da Turquia, mas, de modo geral, tem sido fantástico graças à combinação de suas qualidades físicas e de um senso de jogo cada vez mais apurado. 

    Ele também desempenha um papel único, que parece se encaixar perfeitamente nele nas partidas disputadas até agora neste verão. Os EUA esperam que continue assim e que ele continue a se destacar como um zagueiro de primeira linha.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Tyler Adams

    Não há nenhum jogador nesta equipe, nem no elenco, que se pareça com Adams. Isso ficou evidente em tempo real contra a Turquia, quando a seleção masculina dos EUA enfrentou dificuldades por não ter um jogador capaz de recuperar a bola no meio-campo. Sebastian Berhalter foi fantástico no ataque, mas a parte defensiva foi um pouco mais complicada, pois ele não é, em essência, um número 6.

    Essa é a função de Adams, e ele tem desempenhado bem essa função neste verão, o que permitiu que os jogadores ao seu redor se destacassem. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Weston McKennie

    O único jogador que permaneceu da última partida. A verdade é que ele só jogou naquela partida porque a seleção dos EUA está com falta de jogadores no meio-campo, e ele provavelmente jogou mais do que a seleção gostaria.

    Assim como os outros meio-campistas, porém, McKennie tem sido fantástico neste torneio, e sua combinação com Sergino Dest pela direita pode ser decisiva. Ele realmente elevou seu jogo a um outro patamar neste verão, o que eleva a seleção americana a um outro patamar também, pela forma como ele influencia as partidas tanto no ataque quanto na defesa.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Malik Tillman

    Os números por trás disso são fantásticos. Isso porque Tillman também tem estado em grande forma. 

    Atuando mais como um número 8, Tillman tem se destacado, principalmente nos pequenos detalhes. Parece que este será um jogo em que esses detalhes farão toda a diferença. Contra uma seleção da Bósnia que provavelmente vai se recuar um pouco, a criatividade de Tillman será crucial. O mesmo vale para sua pressão, já que os EUA tentarão recuperar a posse de bola rapidamente.

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    LW: Christian Pulisic

    Ele está de volta!

    O ponta teve uma boa atuação contra a Turquia, dissipando muitas das preocupações sobre sua forma física. Ele criou várias chances naquela partida e, se estivesse totalmente em forma, provavelmente teria marcado um gol. 

    Com mais alguns dias de recuperação, Pulisic deve estar perto de 100%, o que é fundamental para esta equipe. 

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Sergino Dest

    O turbilhão de dribles da Seleção Masculina dos EUA é um jogador que deixa as defesas muito desconfortáveis. Ele fez isso nas duas partidas em que foi titular, e a Seleção precisa que ele repita isso aqui. 

    Além disso, ele também ajuda na defesa, atuando como lateral-ala. Isso pode ser útil quando os adversários avançarem, especialmente contra essa veloz seleção da Bósnia.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    ST: Folarin Balogun

    Ele tem sido o jogador decisivo até agora neste verão, por isso mantém sua vaga à frente de Ricardo Pepi. 

    O breve sonho da Chuteira de Ouro já se foi há muito tempo, graças ao domínio contínuo de Lionel Messi, mas os gols de Balogun são cruciais para outro sonho: a classificação para as oitavas de final. 

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