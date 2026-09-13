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imago-sport-1083071261.jpgFlash Press Agency
Adhe Makayasa

Traduzido por

Christian Pulisic dá assistência vital em retorno ao Milan, enquanto o time de Ruben Amorim reage para empatar com a Lazio

C. Pulisic
Rúben Amorim
Lazio x Milan
Lazio
Milan
Campeonato Italiano

Christian Pulisic marcou sua primeira aparição competitiva desde a Copa do Mundo de 2026 ao criar um gol crucial, enquanto o Milan se recuperou de uma desvantagem de dois gols para garantir um empate por 2 a 2 fora de casa contra a Lazio. Ruben Amorim colocou o ponta americano no intervalo, dando início a uma reação valente no segundo tempo no Estádio Olímpico, na noite de sábado.

  • Mudanças no intervalo dão início à virada

    Perdendo por dois gols no intervalo, Amorim colocou Pulisic, Yunus Musah e Diego Moreira para o segundo tempo. A tripla substituição deu resultado imediato aos 65 minutos, quando o cruzamento preciso de Pulisic encontrou uma finalização rasteira e firme de Moreira. Menos de dois minutos depois, Moreira marcou novamente após assistência de Adrien Rabiot para empatar o placar e se tornar o jogador mais jovem do Milan a marcar dois gols na Serie A saindo do banco.

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  • imago-sport-1083107567.jpgEmmefoto

    Amorim lamenta início lento

    O retorno decisivo de Pulisic trouxe um alívio bem-vindo depois de ele ter ficado no banco nas três primeiras partidas de Milan na liga após microfraturas na parte inferior da perna sofridas na Copa do Mundo. Apesar da virada dramática de sua equipe na capital, o técnico português manteve as críticas à atuação desajustada no primeiro tempo. Em entrevista à DAZN, Amorim disse: "No primeiro tempo, não estávamos lá. A energia não estava lá. Perdemos muitas posses de bola sem qualquer pressão, passes simples. Foi fácil para eles."

  • Técnico exige total consistência

    Embora Amorim tenha elogiado seus jogadores pela garra no segundo tempo, ele ressaltou a necessidade de uma atuação completa ao longo dos 90 minutos daqui para frente. Dando sequência à sua avaliação após a partida, o técnico acrescentou: "Mas, então, no segundo tempo, foi o oposto. Foi um time completamente diferente, um jogo completamente diferente. Conseguimos garantir um ponto, mas, se você olhar para o jogo, precisamos fazer melhor porque você não pode jogar com apenas um tempo."

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  • imago-sport-1083077165.jpgIPA Sport

    Teste de estreia europeia resolvido

    O ponto conquistado com muito esforço em Roma preserva o início invicto do Milan na campanha da Serie A, mantendo a equipe em quinto lugar na tabela, com oito pontos em quatro partidas. O Milan agora volta as atenções para a ação continental, já que recebe o Benfica, de Portugal, no San Siro, na estreia pela Liga Europa, na quarta-feira. Amorim vai querer que sua equipe replique, desde o apito inicial, a intensidade do segundo tempo para começar sua campanha europeia com o pé direito.

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