O retorno decisivo de Pulisic trouxe um alívio bem-vindo depois de ele ter ficado no banco nas três primeiras partidas de Milan na liga após microfraturas na parte inferior da perna sofridas na Copa do Mundo. Apesar da virada dramática de sua equipe na capital, o técnico português manteve as críticas à atuação desajustada no primeiro tempo. Em entrevista à DAZN, Amorim disse: "No primeiro tempo, não estávamos lá. A energia não estava lá. Perdemos muitas posses de bola sem qualquer pressão, passes simples. Foi fácil para eles."