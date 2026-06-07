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Ryan Tolmich

Traduzido por

Christian Pulisic, Alex Freeman e Malik Tillman ganham destaque enquanto persistem as preocupações com a zaga - Avaliações da Seleção dos EUA após os amistosos pré-Copa do Mundo

Análises
Estados Unidos
Especiais e Opinião
Estados Unidos x Paraguai
Paraguai
Copa do Mundo
C. Pulisic
M. Pochettino
A. Freeman
M. Tillman

O GOAL analisa quem se destacou, quem ainda tem dúvidas a esclarecer e o que Mauricio Pochettino pode ter aprendido com os últimos amistosos da seleção americana antes da Copa do Mundo.

CHICAGO — Chega de ensaios gerais e de ajustes; da próxima vez que a Seleção Masculina dos EUA entrar em campo, será para a Copa do Mundo. Finalmente, dirão alguns.

Após anos de preparação, não há mais experiências ou ajustes a serem feitos. O próximo time titular será o da estreia na Copa do Mundo.

Na verdade, o time titular está na cabeça de Mauricio Pochettino há meses. Ele disse aos repórteres no início da concentração que, de modo geral, já tinha seu melhor time titular em mente desde antes da concentração de março. As coisas podem mudar, é claro, devido a lesões ou desempenho, mas, no geral, Pochettino parecia bastante confiante em relação ao time que tem em mente.

Isso não tornou esses dois jogos contra o Senegal e a Alemanha sem sentido, no entanto. Eles devem ter reforçado algumas de suas decisões, particularmente em relação a alguns de seus jogadores mais jovens. Também devem ter lhe proporcionado algumas situações a serem consideradas enquanto os EUA se preparam para enfrentar o mais difícil dos desafios.

Com isso em mente, o GOAL analisa quem subiu de valor nesses últimos jogos de preparação para a Copa do Mundo e quem caiu de valor à medida que o torneio se aproxima.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Não perca: Christian Pulisic

    Será que um jogador que é o rosto desta equipe consegue realmente melhorar sua imagem? Bem, ao que parece, ele consegue.

    Pulisic chegou a esta fase pré-torneio em um momento de baixa muito divulgado. Ele não marcava há meses e não marcava pela seleção dos EUA desde 2024. Qualquer conversa sobre esse momento de baixa acabou; ele está de volta e parece totalmente pronto para o momento.

    Contra o Senegal, ele marcou um gol e deu uma assistência. Não marcou contra a Alemanha, mas parecia um jogador diferente, com confiança e habilidade para driblar até mesmo as melhores seleções do mundo. No fim das contas, é isso que os EUA precisam que ele seja neste verão: um líder dinâmico em campo, capaz de colocar as seleções na defensiva.

    Ele pareceu mais do que capaz nessas duas últimas partidas. Pulisic parece pronto para esta Copa do Mundo, o que, por sua vez, significa que a seleção dos EUA também está pronta.

    • Publicidade
  • Miles RobinsonGetty

    Em baixa: Miles Robinson

    Foi uma semana difícil para Robinson. O erro contra o Senegal foi flagrante. O erro contra a Alemanha foi um pouco mais coletivo, mas Robinson mais uma vez esteve no centro da situação. Em um torneio como a Copa do Mundo, erros não podem acontecer, e Robinson não demonstrou capacidade de evitá-los nessas duas partidas.

    No fim das contas, talvez isso não importe muito. Se estiver em forma, Chris Richards será titular na zaga, o que provavelmente colocaria Robinson no banco. No entanto, a situação de Richards para a estreia permanece incerta e, em um torneio, nunca se sabe quando um jogador será chamado. O ideal é que todos os jogadores estejam confiantes e em boa forma, pois nunca se sabe de quem você vai precisar quando a competição começar.

    A seleção dos EUA precisará de Robinson? Talvez sim, talvez não, mas esses dois jogos não ajudaram muito a aumentar a confiança de um jogador que atua em uma posição de potencial necessidade.

  • Alex Freeman, USMNTGetty

    Não deixe de comprar: Alex Freeman

    Ele chegou à Gold Cup do verão passado como uma arma ofensiva inexperiente, mas dinâmica, atuando na lateral direita. Agora, é um jogador defensivo, atuando como lateral ou terceiro zagueiro, e parece estar escalado para ser titular na Copa do Mundo.

    Quem poderia ter previsto isso?

    Freeman está longe de ser um jogador pronto, e esses dois amistosos tiveram momentos que provaram isso. Há momentos em que ele pode ser um pouco descuidado com a bola, e seus instintos defensivos ainda estão em evolução. Mesmo assim, porém, o conjunto de habilidades de Freeman permite que ele supere as partes de seu jogo que ainda estão em desenvolvimento. Seu preparo físico é de elite, e ele parece melhorar cada vez que entra em campo, razão pela qual nunca pareceu realmente deslocado contra duas seleções muito, muito boas.

    O consenso era de que ele chegou a este estágio como uma opção. Ele sai desses dois amistosos praticamente garantido como titular. Isso é progresso, e esse progresso é fácil de perceber em um jogador que tem um potencial altíssimo nesta Copa do Mundo e além dela.

  • United States v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Queda nas ações: Auston Trusty/Mark McKenzie

    Eles não estão aqui por causa de nada que tenham feito, pois, no geral, ambos tiveram um bom desempenho nesses dois amistosos. Nenhum dos dois cometeu erros e, na verdade, ambos tiveram momentos em que salvaram a seleção americana em certas ocasiões.

    É que, no momento, nenhum dos dois parece ter chances de ser titular em uma seleção dos EUA com o elenco completo, o que parecia uma possibilidade real há uma semana e meia.

    Mais uma vez, isso não se deve ao que eles fizeram; é apenas a realidade de onde essa zaga parece estar. Richards é, obviamente, uma certeza. Freeman parece ter consolidado seu lugar. Tim Ream, por sua vez, realmente mostrou seu valor contra a Alemanha, servindo como a válvula de escape definitiva contra a pressão adversária. Naquele jogo, houve tantas vezes em que os EUA colocaram Ream em perigo com a bola e rezaram para que ele desse um jeito. Ele conseguiu todas as vezes.

    Para Trusty e McKenzie, foi mais uma questão de oportunidade. Robinson teve sua grande chance no sábado, enquanto os ex-astros do Philadelphia Union ficaram limitados a participações no segundo tempo. Nenhum dos dois mostrou nada que indicasse que não deveriam ser titulares, mas parece um pouco menos provável que isso aconteça depois de ver como foram utilizados neste último jogo.

  • Malik Tillman, USMNTGetty

    Não deixe de comprar: Malik Tillman

    O público ficou apreensivo com a ideia de Tillman como zagueiro central. No entanto, isso pode até funcionar, se ele jogar como fez contra a Alemanha.

    Para ser justo, Tillman não foi um verdadeiro seis no sábado. Ele simplesmente atuou em uma função mais recuada, que exigiu que ele fizesse mais trabalho defensivo do que costuma fazer. Ele fez isso com grande entusiasmo, pressionando repetidamente para deixar a Alemanha desconfortável o suficiente a ponto de conceder várias chances à seleção dos EUA. A experiência, em geral, funcionou contra uma equipe de elite. Certamente isso significa que pode funcionar contra outras equipes também?

    Tillman parece ansioso para abraçar o ajuste tático, que o afasta um pouco mais do gol, mas lhe dá mais liberdade para influenciar o jogo sem a posse de bola. No momento, parece que ele está disputando a vaga de titular com Sebastian Berhalter, mas aquele desempenho contra a Alemanha pode ter sido suficiente para garantir a posição ao astro do Bayer Leverkusen.

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