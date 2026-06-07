CHICAGO — Chega de ensaios gerais e de ajustes; da próxima vez que a Seleção Masculina dos EUA entrar em campo, será para a Copa do Mundo. Finalmente, dirão alguns.

Após anos de preparação, não há mais experiências ou ajustes a serem feitos. O próximo time titular será o da estreia na Copa do Mundo.

Na verdade, o time titular está na cabeça de Mauricio Pochettino há meses. Ele disse aos repórteres no início da concentração que, de modo geral, já tinha seu melhor time titular em mente desde antes da concentração de março. As coisas podem mudar, é claro, devido a lesões ou desempenho, mas, no geral, Pochettino parecia bastante confiante em relação ao time que tem em mente.

Isso não tornou esses dois jogos contra o Senegal e a Alemanha sem sentido, no entanto. Eles devem ter reforçado algumas de suas decisões, particularmente em relação a alguns de seus jogadores mais jovens. Também devem ter lhe proporcionado algumas situações a serem consideradas enquanto os EUA se preparam para enfrentar o mais difícil dos desafios.

Com isso em mente, o GOAL analisa quem subiu de valor nesses últimos jogos de preparação para a Copa do Mundo e quem caiu de valor à medida que o torneio se aproxima.