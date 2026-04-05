Christian Norgaard critica os companheiros do Arsenal por terem sofrido um "gol muito estúpido" na surpreendente derrota para o Southampton pela FA Cup

Embora alguns possam apontar a rotação do elenco ou as lesões como motivo para a queda de rendimento, Norgaard foi rápido em refutar tais argumentos. Ele insistiu que os jogadores escalados para o confronto eram mais do que capazes de garantir o resultado e que a responsabilidade recai exclusivamente sobre aqueles que estavam em campo no St Mary's.

“Houve momentos em que nos sentimos no controle, mas houve momentos em que eles realmente nos dominaram. No geral, não foi bom o suficiente. Mas houve momentos em que poderíamos ter aproveitado um pouco mais o ímpeto. Esses são os momentos em que deveríamos ter sido mais precisos. Não, não há desculpas para esta noite. Não tem nada a ver com lesões ou disponibilidade. Tínhamos um time realmente bom em campo que deveria ter competido em alto nível”, acrescentou Norgaard.