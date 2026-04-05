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Christian Norgaard critica os companheiros do Arsenal por terem sofrido um "gol muito estúpido" na surpreendente derrota para o Southampton pela FA Cup
Erros na defesa do Arsenal
O ponto de virada da partida ocorreu quando o Arsenal parecia estar recuperando o ímpeto. Viktor Gyokeres empatou aos 68 minutos, após o gol de Ross Stewart no primeiro tempo, mas então um lapso de concentração permitiu que o time da Championship recuperasse a liderança de uma forma que Norgaard teve dificuldade em aceitar. O meio-campista destacou erros defensivos específicos que se revelaram cruciais para a derrota de sua equipe, permitindo que Shea Charles garantisse a classificação do Saints para as semifinais.
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Norgaard desabafa sobre a exibição "caótica"
Refletindo sobre a natureza da derrota, Norgaard disse: “Por vezes, foi um pouco caótico demais. Eles foram muito precisos nas transições, algo que não conseguimos controlar muito bem. Tínhamos o ímpeto no segundo tempo, especialmente quando empatamos, mas sofremos um gol muito bobo em um tiro de meta, algo que não podemos permitir nem aceitar. É muito frustrante para nós, mas já temos um grande jogo na terça-feira e é hora de mostrarmos do que somos capazes.”
Não há desculpas para a eliminação surpreendente
Embora alguns possam apontar a rotação do elenco ou as lesões como motivo para a queda de rendimento, Norgaard foi rápido em refutar tais argumentos. Ele insistiu que os jogadores escalados para o confronto eram mais do que capazes de garantir o resultado e que a responsabilidade recai exclusivamente sobre aqueles que estavam em campo no St Mary's.
“Houve momentos em que nos sentimos no controle, mas houve momentos em que eles realmente nos dominaram. No geral, não foi bom o suficiente. Mas houve momentos em que poderíamos ter aproveitado um pouco mais o ímpeto. Esses são os momentos em que deveríamos ter sido mais precisos. Não, não há desculpas para esta noite. Não tem nada a ver com lesões ou disponibilidade. Tínhamos um time realmente bom em campo que deveria ter competido em alto nível”, acrescentou Norgaard.
- AFP
A pressão aumenta sobre os jogadores de Arteta
A derrota representa um duro golpe para os objetivos do Arsenal nesta temporada, já que o clube viu duas possíveis vias para conquistar títulos serem fechadas em menos de duas semanas. Com a FA Cup fora de questão, o time do norte de Londres precisa agora concentrar toda a sua energia na disputa pelo título da Premier League e na campanha na Liga dos Campeões para evitar mais um ano sem títulos. Norgaard concluiu olhando para o futuro, destacando a necessidade de uma reação imediata: "Precisamos nos recompor. Ainda temos duas grandes competições pela frente.”