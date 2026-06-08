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Christian Eriksen "está bem" após desmaio durante a partida; o herói da Dinamarca recebe carinho de ex-companheiros do Manchester United após comunicado tranquilizador
Eriksen confirma que está de volta a casa
O mundo do futebol ficou em estado de choque no fim de semana, quando o ex-meia do Manchester United e do Tottenham caiu repentinamente no gramado aos 65 minutos da partida da Dinamarca em Odense. No entanto, Eriksen recorreu agora às redes sociais para dar notícias positivas sobre seu estado, confirmando que já recebeu alta do hospital para iniciar sua recuperação.
Em uma postagem sincera compartilhada em sua conta do Instagram, Eriksen escreveu: “Quero que todos saibam que estou bem e que estou em casa com minha família. Como vocês provavelmente podem imaginar, receber um choque do meu CDI teve um grande impacto tanto em mim quanto na minha família, mas quero tranquilizar a todos de que esta foi uma situação diferente do que aconteceu em 2021. Estou me sentindo bem e minha recuperação já começou.”
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Equipe médica atribui a proteção ao CDI
O médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, que ficou famoso por ter prestado atendimento a Eriksen durante sua parada cardíaca na Euro 2020, explicou que a tecnologia implantada no peito do jogador funcionou exatamente como previsto. O incidente levou ao cancelamento imediato da partida, depois que Eriksen perdeu brevemente a consciência antes de ser estabilizado pela equipe médica em campo.
Eriksen ecoou esses sentimentos em sua declaração, expressando sua gratidão pela intervenção médica. “Além de estar grato pelo apoio e assistência de todos os jogadores e da equipe médica em campo, também sou extremamente grato aos médicos que cuidaram de mim e do meu coração ao longo dos anos. Graças à expertise deles, meu CDI fez exatamente o que foi projetado para fazer: me proteger quando eu precisei. Por enquanto, meu foco é me recuperar, passar tempo com minha família, sair de férias e jogar futebol com meus filhos”, acrescentou.
Estrelas da Dinamarca ficam abaladas com o incidente
As cenas angustiantes no Nature Energy Park tornaram impossível a continuação da partida, segundo o técnico da Dinamarca, Brian Riemer. Apesar de Eriksen estar consciente o suficiente para acenar para seus companheiros de equipe enquanto era retirado do campo, o peso emocional de ver seu craque desmaiar pela segunda vez em cinco anos afetou profundamente o grupo.
“Christian Eriksen acenou para seus companheiros de equipe ao sair do campo”, disse Riemer aos repórteres. “Poucos minutos antes de passar mal, ele havia entrado em contato físico com Ruslan Malinovskyi e pensei que fosse por isso que ele parecia tão angustiado, mas eu estava errado. A partir daquele momento, nem eu nem os jogadores em campo poderíamos ter continuado com a partida.”
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Chove de apoio ao ícone dinamarquês
A notícia de que o estado de Eriksen se estabilizou foi recebida com um grande alívio por toda a comunidade futebolística mundial. Ex-companheiros de equipe de todas as fases de sua carreira, incluindo as ex-estrelas do Manchester United David De Gea e Donny van de Beek, bem como Lautaro Martinez, Davinson Sanchez e Siem de Jong, estiveram entre aqueles que enviaram mensagens públicas de apoio, enquanto o craque do Wolfsburg retorna para junto de sua família para um período de repouso.
O médico da seleção dinamarquesa, Boesen, trouxe mais esperança aos torcedores durante uma coletiva na manhã de segunda-feira. “Falei com Christian esta manhã e ele está bem. Ele está com a família e de bom humor. A expectativa é que ele receba alta em breve e possa ir para casa. Cuidamos muito bem dos jogadores e da comissão técnica e mantemos contato constante com eles”, afirmou o médico antes da alta oficial do meio-campista do hospital.