O mundo do futebol ficou em estado de choque no fim de semana, quando o ex-meia do Manchester United e do Tottenham caiu repentinamente no gramado aos 65 minutos da partida da Dinamarca em Odense. No entanto, Eriksen recorreu agora às redes sociais para dar notícias positivas sobre seu estado, confirmando que já recebeu alta do hospital para iniciar sua recuperação.

Em uma postagem sincera compartilhada em sua conta do Instagram, Eriksen escreveu: “Quero que todos saibam que estou bem e que estou em casa com minha família. Como vocês provavelmente podem imaginar, receber um choque do meu CDI teve um grande impacto tanto em mim quanto na minha família, mas quero tranquilizar a todos de que esta foi uma situação diferente do que aconteceu em 2021. Estou me sentindo bem e minha recuperação já começou.”