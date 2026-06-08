Townsend sugeriu que seu ex-companheiro de equipe no Tottenham, Eriksen, deveria agora priorizar sua saúde e sua família, pendurando as chuteiras. O incidente angustiante ocorreu aos 65 minutos do confronto entre a Dinamarca e a Ucrânia, em Odense, quando Eriksen caiu repentinamente no gramado, levando ao abandono imediato da partida.

Em entrevista à talkSPORT, Townsend expressou sua preocupação com o astro do Wolfsburg. “É claro que, olhando de fora, sim, eu o aconselharia”, disse ele. “Há tantas coisas mais importantes com que se preocupar; ele tem uma família adorável com quem se preocupar. Mas quem sabe o que se passa na cabeça de alguém? Sem falar de um jogador de futebol que trabalhou tão duro para chegar onde chegou, que quase morreu em campo e voltou a jogar pelo Manchester United, um dos maiores clubes do mundo. Então, é difícil saber o que se passa na cabeça dele, mas é claro que, neste momento, há coisas mais importantes em que pensar do que uma partida de futebol.”



