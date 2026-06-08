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Christian Eriksen deveria se aposentar após o segundo desmaio durante uma partida? Ex-companheiro de equipe do Tottenham dá conselhos sobre o futuro após “momento assustador” em amistoso da Dinamarca
Ex-companheiro de equipe pede que ele se aposente
Townsend sugeriu que seu ex-companheiro de equipe no Tottenham, Eriksen, deveria agora priorizar sua saúde e sua família, pendurando as chuteiras. O incidente angustiante ocorreu aos 65 minutos do confronto entre a Dinamarca e a Ucrânia, em Odense, quando Eriksen caiu repentinamente no gramado, levando ao abandono imediato da partida.
Em entrevista à talkSPORT, Townsend expressou sua preocupação com o astro do Wolfsburg. “É claro que, olhando de fora, sim, eu o aconselharia”, disse ele. “Há tantas coisas mais importantes com que se preocupar; ele tem uma família adorável com quem se preocupar. Mas quem sabe o que se passa na cabeça de alguém? Sem falar de um jogador de futebol que trabalhou tão duro para chegar onde chegou, que quase morreu em campo e voltou a jogar pelo Manchester United, um dos maiores clubes do mundo. Então, é difícil saber o que se passa na cabeça dele, mas é claro que, neste momento, há coisas mais importantes em que pensar do que uma partida de futebol.”
- AFP
Atualização médica e resposta do marcapasso
Apesar da gravidade do colapso, surgiram notícias positivas sobre o estado de saúde de Eriksen. A Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU) confirmou que o meio-campista está consciente e se encontra bem após ter sido transportado para o Hospital Universitário de Odense. Um ponto crucial é que os profissionais médicos observaram que o desfibrilador cardioversor implantável (ICD) que Eriksen recebeu em 2021 funcionou exatamente como previsto durante a emergência.
O médico da seleção dinamarquesa, Morten Boesen, esclareceu a situação, afirmando: “Conversei com Christian esta manhã, e ele está bem. Ele está com a família e de bom humor. A expectativa é que ele receba alta em breve e possa voltar para casa. Estamos cuidando bem dos jogadores e da comissão técnica e mantemos contato regular com eles.” Boesen explicou ainda que, embora Eriksen tenha perdido a consciência por um breve momento, o marcapasso respondeu corretamente, permitindo que ele, por fim, saísse do campo com ajuda.
Reflexões sobre a Euro 2020
O incidente suscitou comparações inevitáveis com a parada cardíaca sofrida por Eriksen durante a partida da fase de grupos da Euro 2020 contra a Finlândia. Desde aquele momento que mudou sua vida, Eriksen tem continuado de forma notável sua carreira no mais alto nível, passando por fases produtivas no Brentford e no Manchester United antes de se transferir para a Bundesliga, pelo Wolfsburg. No entanto, este último susto reacendeu o debate sobre se os riscos de continuar jogando não são agora altos demais.
Townsend reconheceu que o CDI oferece uma rede de segurança que a maioria não tem, mas admitiu que a imagem do colapso continua sendo traumática para quem assiste. “É um momento assustador, mas acho que ele está, na verdade... Não quero parecer insensível, mas acho que ele está tão seguro quanto possível, pelo fato de ter aquele desfibrilador que pode dar um choque se isso acontecer, e aconteceu ontem”, acrescentou.
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Apoio do mundo do futebol
Na sequência do incidente, mensagens de apoio chegaram de todas as partes do mundo. O Manchester United, clube onde Eriksen atuou por três temporadas, divulgou um comunicado enviando “força e amor” ao jogador e à sua família. O Tottenham também se dirigiu ao seu ex-meia, desejando-lhe uma “recuperação completa e rápida”, enquanto ele passa por novos exames médicos para determinar a causa exata do desconforto no peito.
O foco agora se volta para os resultados dos exames especializados nas próximas 72 horas. Espera-se que Eriksen faça uma declaração pessoal assim que o quadro médico estiver mais claro, momento em que ele enfrentará a decisão monumental de continuar ou não sua carreira profissional como jogador.