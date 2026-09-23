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Christian Eriksen DEIXA o Wolfsburg! Meio-campista rescinde contrato antecipadamente para retornar à família
Eriksen encerra passagem pelo Wolfsburg
A trajetória de Eriksen no Wolfsburg chegou ao fim de forma prematura. O internacional dinamarquês chegou a um acordo mútuo com o clube alemão para rescindir seu contrato. O vínculo do meio-campista estava originalmente previsto para ir até o verão de 2027.
No entanto, o veterano armador pediu uma liberação antecipada de seus compromissos para se mudar para mais perto da família na Dinamarca. O Wolfsburg respeitou seu desejo e confirmou oficialmente sua saída nesta semana. Essa separação em comum acordo encerra um capítulo breve, mas movimentado, na ilustre carreira do astro dinamarquês em clubes.
Voltando para casa para ficar perto da família
A família teve papel decisivo na decisão de Eriksen de deixar o clube alemão. O recordista de jogos pela seleção dinamarquesa expressou sua enorme gratidão pela resolução rápida e amigável.
"Neste momento, é importante para mim estar perto da minha família na Dinamarca", explicou Eriksen no site oficial do clube. "Estou satisfeito por termos conseguido encontrar uma solução juntos. Minha passagem pelo Wolfsburg foi marcada por muitos altos e baixos.
"Sei que o clube agora está em boas mãos em sua tentativa de voltar à Bundesliga, e estou convencido de que um futuro de sucesso está pela frente para o VfL. Gostaria de agradecer sinceramente a todos que me apoiaram durante meu tempo no VfL e em Wolfsburg. Foi um grande prazer jogar por vocês, e vou me lembrar deste período com carinho."
Deixando uma marca duradoura na Alemanha
Eriksen chegou ao clube há um ano como um agente livre de alto perfil. Ele trouxe enorme pedigree ao elenco, com mais de 300 partidas na Premier League e vasta experiência europeia.
Durante sua única temporada com o Wolves, o meio-campista entrou em campo 34 vezes entre Bundesliga, DFB-Pokal e play-offs do rebaixamento. Ele contribuiu com três gols e dez assistências em uma temporada desafiadora, que teve uma mistura de altos e baixos. Apesar de sua breve passagem, o diretor-geral de esportes Dieter Hecking elogiou o caráter do veterano dentro e fora de campo.
"Ele já viveu e conquistou muito durante sua extraordinária carreira", disse Hecking. "Isso torna ainda mais notável o quão acessível e pé no chão nós o conhecemos no VfL. Apesar do pouco tempo aqui, ele deixou uma impressão duradoura nos companheiros de equipe, em nossa comissão e nos torcedores. Gostaríamos de agradecer a Christian e desejar a ele e à sua família tudo de melhor."
- AFP
Abrindo caminho para um novo capítulo
Com seu contrato completamente resolvido, Eriksen agora está livre para decidir seus próximos passos no futebol. Um retorno ao futebol de clubes em sua Dinamarca natal parece muito provável, dado seu desejo declarado de ficar perto de seus entes queridos. Enquanto isso, o Wolfsburg precisa se concentrar na reconstrução sem seu experiente meia-armador, enquanto busca garantir o retorno à Bundesliga.
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