A família teve papel decisivo na decisão de Eriksen de deixar o clube alemão. O recordista de jogos pela seleção dinamarquesa expressou sua enorme gratidão pela resolução rápida e amigável.

"Neste momento, é importante para mim estar perto da minha família na Dinamarca", explicou Eriksen no site oficial do clube. "Estou satisfeito por termos conseguido encontrar uma solução juntos. Minha passagem pelo Wolfsburg foi marcada por muitos altos e baixos.

"Sei que o clube agora está em boas mãos em sua tentativa de voltar à Bundesliga, e estou convencido de que um futuro de sucesso está pela frente para o VfL. Gostaria de agradecer sinceramente a todos que me apoiaram durante meu tempo no VfL e em Wolfsburg. Foi um grande prazer jogar por vocês, e vou me lembrar deste período com carinho."







