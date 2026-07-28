Christensen se prepara para sua maior batalha no Barcelona: última chance ou novo começo?

A concorrência na linha defensiva será uma das maiores disputas da próxima temporada, especialmente após os rumores que ainda ligam o Barcelona a novos defensores. Ainda assim, o jogador da seleção dinamarquesa evitou entrar nesse debate.

Ele afirmou: "O mercado de transferências não depende de mim. Eu me concentro em mim mesmo. Confio nas minhas capacidades e sei que meu melhor nível é muito alto. A cada verão, os nomes de vários jogadores são associados ao Barcelona, mas isso é normal. Nós nos concentramos nos jogadores que estão aqui".

No mesmo sentido, afirmou que seu único objetivo é recuperar o nível que o tornou um elemento importante da equipe: "Passei por uma temporada e meia extremamente difícil. Agora só penso em uma coisa: atingir a melhor forma física possível, estar pronto durante toda a temporada e recuperar o meu melhor nível. Foi isso que tentei fazer neste verão: trabalhar muito duro para voltar na melhor forma".

Christensen também demonstrou grande satisfação após a renovação de seu contrato com a equipe: "Estou muito feliz e muito orgulhoso. Sou muito grato ao clube por me dar outra chance. E também acredito que o clube confia na minha capacidade de voltar ao meu melhor nível. É uma ótima notícia para mim e para a minha família. Este é o lugar ideal para mim. Temos uma equipe jovem extremamente talentosa e jogamos um futebol de que gosto. É um lugar onde me sinto seguro e onde ainda posso continuar a evoluir".

Leia também: Vídeo: após a proposta gigante do Al-Hilal, Díaz causa alvoroço com visita surpresa ao presidente da Colômbia