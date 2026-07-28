Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

Traduzido por

Christensen se prepara para sua maior batalha no Barcelona: última chance ou novo começo?

A. Christensen
Barcelona
La Liga
Dinamarca
Espanha

O astro dinamarquês define os principais objetivos do Barcelona

O Barcelona segue com sua pré-temporada rumo à nova campanha no Reino Unido. O treinador Hansi Flick escolheu uma delegação que reúne boa parte do time principal e até 17 jogadores oriundos da academia de La Masia, que buscam convencer o técnico alemão durante o período de preparação.

Entre os nomes que mais se destacaram nos primeiros dias está Andreas Christensen, que renovou recentemente seu contrato até 2028, após um ano e meio de sofrimento com lesões e a redução de seu papel dentro do Barcelona.

Agora, o astro dinamarquês vive um momento que pode redesenhar por completo sua trajetória. E enquanto alguns a veem como sua última chance de se afirmar, Christensen acredita que se trata de um novo começo para recuperar a sua melhor versão, apoiado na confiança do clube, traduzida em um novo contrato, e em uma ambição que não se limita a reconquistar seu lugar, mas se estende à disputa dos maiores títulos europeus.

  • Prioridades de Christensen: "Sinto-me bem"

    O zagueiro dinamarquês explicou ao jornal espanhol Sport que sua prioridade é recuperar a regularidade nas partidas após uma temporada e meia marcada por problemas físicos.

    Ele disse: "Sinto que estou bem. É evidente que o corpo sente que estamos treinando cada vez mais e com maior intensidade, mas é por isso que estamos aqui, para recuperar a forma física. O objetivo agora é estar na melhor condição física possível e, acima de tudo, conseguir completar a temporada sem lesões".

    Ao ser questionado se havia conversado com Flick sobre o papel que desempenhará nesta temporada, Christensen afirmou que a mensagem é clara: "Acredito que todos nós queremos a mesma coisa. Meu objetivo é manter minha forma física, continuar evoluindo e voltar ao meu melhor nível".

    Leia também: Não sente mais prazer em jogar: 3 cenários que escrevem os últimos capítulos da história de Neymar

    • Publicidade

  • As maiores batalhas

    A concorrência na linha defensiva será uma das maiores disputas da próxima temporada, especialmente após os rumores que ainda ligam o Barcelona a novos defensores. Ainda assim, o jogador da seleção dinamarquesa evitou entrar nesse debate.

    Ele afirmou: "O mercado de transferências não depende de mim. Eu me concentro em mim mesmo. Confio nas minhas capacidades e sei que meu melhor nível é muito alto. A cada verão, os nomes de vários jogadores são associados ao Barcelona, mas isso é normal. Nós nos concentramos nos jogadores que estão aqui".

    No mesmo sentido, afirmou que seu único objetivo é recuperar o nível que o tornou um elemento importante da equipe: "Passei por uma temporada e meia extremamente difícil. Agora só penso em uma coisa: atingir a melhor forma física possível, estar pronto durante toda a temporada e recuperar o meu melhor nível. Foi isso que tentei fazer neste verão: trabalhar muito duro para voltar na melhor forma".

    Christensen também demonstrou grande satisfação após a renovação de seu contrato com a equipe: "Estou muito feliz e muito orgulhoso. Sou muito grato ao clube por me dar outra chance. E também acredito que o clube confia na minha capacidade de voltar ao meu melhor nível. É uma ótima notícia para mim e para a minha família. Este é o lugar ideal para mim. Temos uma equipe jovem extremamente talentosa e jogamos um futebol de que gosto. É um lugar onde me sinto seguro e onde ainda posso continuar a evoluir".

    Leia também: Vídeo: após a proposta gigante do Al-Hilal, Díaz causa alvoroço com visita surpresa ao presidente da Colômbia

  • O objetivo é a Liga dos Campeões: "Estamos no melhor clube do mundo"

    O jogador dinamarquês também elogiou a forte presença dos jovens e destacou o nível que alcançaram vindos da academia do clube: "Estamos todos no melhor clube do mundo, e todos nós temos qualidades elevadas. A competição existe em todas as posições, e isso nos torna melhores. Os jovens chegaram com muita empolgação e um grande desejo de provar seu nível. O importante é que eles saibam que podem recorrer aos jogadores mais experientes se precisarem de qualquer coisa. Eles estão tendo um desempenho excelente".

    Já em relação aos objetivos do Barcelona para a próxima temporada, Christensen demonstrou grande ambição e direcionou seu olhar diretamente para a Liga dos Campeões da Europa, afirmando: "Queremos vencer todos os títulos possíveis. E a Liga dos Campeões, é claro, é um desses objetivos".

    O zagueiro acredita que a equipe possui os requisitos que a habilitam a almejar tudo: "Temos que continuar o que estamos fazendo e acreditar nisso. Provamos que este é o caminho certo. Só precisamos aperfeiçoar alguns detalhes. Devemos confiar nos jogadores que temos. Sete ou oito dos nossos jogadores acabaram de se sagrar campeões do mundo. Temos um elenco capaz de conseguir isso".

    Por fim, ele negou qualquer dúvida sobre a maturidade da equipe, apesar da pouca idade de muitos de seus jogadores: "Acredito que temos um bom equilíbrio. Além disso, temos jogadores experientes. Temos seis jogadores que disputaram a final da Copa do Mundo. E apesar da pouca idade, eles já viveram a maior experiência no mundo do futebol. Para mim, isso também é experiência e representa um grande passo à frente para o Barcelona".

    Leia também: Comunicou a ele a decisão de partir: estrela do City define seu futuro

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Birmingham crest
Birmingham
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR