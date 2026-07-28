Christensen se prepara para sua maior batalha no Barcelona: última chance ou novo começo?

O Barcelona segue com sua pré-temporada rumo à nova campanha no Reino Unido. O treinador Hansi Flick escolheu uma delegação que reúne boa parte do time principal e até 17 jogadores oriundos da academia de La Masia, que buscam convencer o técnico alemão durante o período de preparação.
Entre os nomes que mais se destacaram nos primeiros dias está Andreas Christensen, que renovou recentemente seu contrato até 2028, após um ano e meio de sofrimento com lesões e a redução de seu papel dentro do Barcelona.
Agora, o astro dinamarquês vive um momento que pode redesenhar por completo sua trajetória. E enquanto alguns a veem como sua última chance de se afirmar, Christensen acredita que se trata de um novo começo para recuperar a sua melhor versão, apoiado na confiança do clube, traduzida em um novo contrato, e em uma ambição que não se limita a reconquistar seu lugar, mas se estende à disputa dos maiores títulos europeus.