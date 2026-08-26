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Chris Wood apoia o atacante de £ 50 milhões do Chelsea, Liam Delap, para trazer "concorrência saudável" ao ataque do Forest
Wood apoia a chegada de Delap
O Forest acertou uma taxa recorde do clube de £50 milhões para contratar o atacante Delap, do Chelsea, antes do fechamento da janela de transferências. As informações sobre o avanço do acordo ganharam força antes da derrota na Carabao Cup para o Leeds, enquanto Delap buscava encerrar um período difícil em Stamford Bridge. Wood recebeu a notícia com entusiasmo e insistiu que a contratação de peso aumentará significativamente o poder ofensivo do Forest.
Atacante dá as boas-vindas à concorrência saudável
Apesar de Delap ter marcado apenas três gols em 47 aparições em todas as competições durante sua passagem pelo Chelsea, Wood segue convencido do potencial do atacante. Ao falar sobre a ambição do clube e o aumento da concorrência por vagas no ataque, Wood disse: "Somos um clube ambicioso e isso fica evidente com o que estamos gastando em jogadores como ele [Delap]. Será fantástico ter Liam chegando ao clube. Espero que fique tudo assinado. Ele será ótimo para o nosso time, e é uma concorrência saudável, e seremos jogadores melhores por isso."
Dificuldades no ataque geram preocupação
O apoio de Wood vem na esteira da eliminação do Forest na segunda rodada da Copa da Liga, com a derrota por 2 a 0 para o Leeds em meio a um desperdício gritante no terço final do campo. Wood viu chances claríssimas serem frustradas por James Trafford e por um desarme salvador de Joe Rodon em cima da linha, enquanto Ola Aina, Nikola Milenkovic e Nicolas Dominguez também desperdiçaram oportunidades. Duas derrotas seguidas em casa, sem marcar, contra o mesmo adversário em um intervalo de quatro dias deixaram o novo técnico Glasner precisando com urgência de reforços para o ataque.
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Difícil visita a Anfield se aproxima
O Forest agora enfrenta uma corrida contra o tempo para finalizar a documentação de Delap antes do fechamento da janela de verão. Glasner espera ter o atacante inscrito a tempo da difícil visita a Anfield pela Premier League para enfrentar o Liverpool. Uma melhora imediata no ataque segue essencial, enquanto o Forest busca somar pontos vitais em sua tentativa de garantir a permanência na elite.
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