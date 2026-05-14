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Chris Sutton refuta a afirmação de Gary Lineker de que foi a “pior decisão do VAR de todos os tempos” após o polêmico pênalti que garantiu a vitória do Celtic em Motherwell
Sutton defende decisão polêmica do VAR
O drama se desenrolou aos 97 minutos da partida decisiva do Celtic em Motherwell, quando o árbitro John Beaton foi chamado ao monitor à beira do campo pelo VAR. Após uma breve análise, Beaton marcou um pênalti por mão de Sam Nicholson, que foi considerado culpado por ter tocado a bola com o braço em uma posição não natural ao saltar para cabecear.
Kelechi Iheanacho se preparou para cobrar o pênalti, garantindo uma vitória vital por 3 a 2 para a equipe de Martin O'Neill. O resultado garante que o Celtic pode conquistar o título da Premiership escocesa com uma vitória sobre o líder Hearts na última rodada, mas a natureza do gol da vitória gerou um grande debate no mundo do futebol.
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Lineker e Boyd lideram as críticas
Lineker foi um dos primeiros a manifestar sua frustração, recorrendo às redes sociais para expressar sua incredulidade diante da decisão. “Esta pode ser a pior decisão do VAR que já vi (e a concorrência é grande)”, escreveu Lineker. “Algo extraordinário, dada a importância do momento.”
Seu sentimento foi compartilhado pelo ex-atacante do Rangers Kris Boyd, que argumentou que a física do lance provava que a bola bateu na cabeça de Nicholson, e não na mão.
"Se você jogar uma bola em alguém e ela acertar sua mão, ela vai cair alguns metros à sua frente", disse Boyd durante sua análise na Sky Sports. "É impossível — impossível — alcançar essa distância em uma cabeçada como essa se ela estiver batendo na sua mão primeiro. É impossível."
A bola acabou saindo da área para um lateral, o que Boyd citou como prova de uma cabeçada limpa.
Sutton insinua parcialidade contra o Celtic
No entanto, Sutton, que marcou 85 gols durante uma passagem repleta de conquistas pelo Celtic Park, não hesitou em sair em defesa dos árbitros. Em uma postagem nas redes sociais após a partida, ele sugeriu que as críticas foram motivadas por algo mais do que apenas uma divergência sobre as regras. “Agora que a poeira baixou... a reação de muitas pessoas influentes está sendo exagerada”, escreveu Sutton.
“John Beaton foi aconselhado a ir até o monitor e viu que a bola bateu no braço em uma posição não natural. O ponto principal é que as pessoas odiariam ver o Celtic conquistar o título novamente e isso é tudo.”
Sutton chegou a responder diretamente às reclamações de Lineker, afirmando simplesmente: “É para isso que serve o VAR.” Ele também tirou sarro de seu colega comentarista Boyd, acrescentando: “Estou preocupado que o Boydy possa explodir.”
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A disputa pelo título vai até o último dia
As repercussões da decisão têm implicações enormes na disputa pelo título da Premiership escocesa. O Hearts busca atualmente se tornar o primeiro clube fora do Old Firm a conquistar o campeonato desde 1985. A vitória por 3 a 0 sobre o Falkirk na quarta-feira colocou o time em uma posição privilegiada, mas o gol de Iheanacho no final da partida significa que agora o time precisa evitar a derrota no Celtic Park no sábado para garantir o troféu.
O técnico do Hearts, Derek McInnes, não mediu palavras quando questionado sobre o incidente que manteve vivas as esperanças do Celtic de conquistar o título. “É uma decisão péssima”, disse McInnes. “O Motherwell deve estar se sentindo totalmente injustiçado. Tive que ficar olhando várias vezes porque achei que estava perdendo alguma coisa. Enquanto assistia, tive que me perguntar: ‘o que estou procurando aqui?’ Na verdade, é bastante revoltante.”