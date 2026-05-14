Chris Sutton refuta a afirmação de Gary Lineker de que foi a “pior decisão do VAR de todos os tempos” após o polêmico pênalti que garantiu a vitória do Celtic em Motherwell

Lineker foi um dos primeiros a manifestar sua frustração, recorrendo às redes sociais para expressar sua incredulidade diante da decisão. “Esta pode ser a pior decisão do VAR que já vi (e a concorrência é grande)”, escreveu Lineker. “Algo extraordinário, dada a importância do momento.”

Seu sentimento foi compartilhado pelo ex-atacante do Rangers Kris Boyd, que argumentou que a física do lance provava que a bola bateu na cabeça de Nicholson, e não na mão.

"Se você jogar uma bola em alguém e ela acertar sua mão, ela vai cair alguns metros à sua frente", disse Boyd durante sua análise na Sky Sports. "É impossível — impossível — alcançar essa distância em uma cabeçada como essa se ela estiver batendo na sua mão primeiro. É impossível."

A bola acabou saindo da área para um lateral, o que Boyd citou como prova de uma cabeçada limpa.