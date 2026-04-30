Chovem homenagens após o ex-jogador do Manchester United Ashley Young fazer um importante anúncio sobre sua carreira

A comunidade futebolística reagiu rapidamente à notícia, com ex-companheiros do United e rivais internacionais liderando as homenagens à sua longa carreira. Com 39 partidas pela seleção inglesa e sete gols marcados pelos Three Lions, a transição de Young de um meio-campista criativo para um pilar da defesa foi amplamente elogiada por aqueles que jogaram ao seu lado.

O ex-goleiro do United, David de Gea, foi um dos primeiros a reagir à notícia do seu antigo companheiro de equipe, afirmando simplesmente: “Que carreira!”

A lenda do Liverpool e ex-rival Jamie Carragher também prestou sua homenagem, dizendo: “Parabéns por uma carreira incrível.”

A conta oficial da Inglaterra reconheceu sua contribuição de 22 anos ao futebol, acrescentando: “Parabéns por uma carreira fantástica!”

O ex-colega do United e do Everton, James Garner, também enviou uma mensagem pessoal, escrevendo: “O melhor!! Parabéns, irmão.”