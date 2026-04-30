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Chovem homenagens após o ex-jogador do Manchester United Ashley Young fazer um importante anúncio sobre sua carreira
Uma jornada memorável chega ao fim
O experiente lateral recorreu às redes sociais para anunciar que a partida de sábado pelo Ipswich Town provavelmente será o último jogo de sua carreira profissional. A decisão de Young encerra uma odisseia de 22 anos que começou no Watford e o levou a alguns dos estádios mais emblemáticos do mundo, incluindo Old Trafford e o San Siro. Desde que se transferiu para Portman Road em 2025, ele disputou 13 partidas da Championship, embora sua participação recente tenha sido limitada por uma lesão no flexor do quadril sofrida no final de janeiro.
Adeus emocionante ao campo
O anúncio de Young suscitou uma onda imediata de respeito por parte de ex-companheiros de equipe e rivais, refletindo seu status como um dos profissionais mais dedicados do futebol. Tendo evoluído de um ala explosivo para um lateral versátil, ele deixa para trás um legado de adaptabilidade e liderança em vários clubes de primeira linha.
Relatando sua trajetória de um menino com um sonho a um campeão da Premier League, Young compartilhou uma mensagem emocionante no Instagram: “De Sefton Road a Vicarage Road, de Villa Park a Wembley, de Old Trafford a San Siro, de volta a Villa Park, a Goodison Park e, finalmente, a Portman Road. Foi uma jornada com a qual eu só sonhava quando era menino! Mas todo sonho tem um fim, e sábado pode ser o último jogo da minha carreira profissional. Continua...”
Homenagens da elite do futebol
A comunidade futebolística reagiu rapidamente à notícia, com ex-companheiros do United e rivais internacionais liderando as homenagens à sua longa carreira. Com 39 partidas pela seleção inglesa e sete gols marcados pelos Three Lions, a transição de Young de um meio-campista criativo para um pilar da defesa foi amplamente elogiada por aqueles que jogaram ao seu lado.
O ex-goleiro do United, David de Gea, foi um dos primeiros a reagir à notícia do seu antigo companheiro de equipe, afirmando simplesmente: “Que carreira!”
A lenda do Liverpool e ex-rival Jamie Carragher também prestou sua homenagem, dizendo: “Parabéns por uma carreira incrível.”
A conta oficial da Inglaterra reconheceu sua contribuição de 22 anos ao futebol, acrescentando: “Parabéns por uma carreira fantástica!”
O ex-colega do United e do Everton, James Garner, também enviou uma mensagem pessoal, escrevendo: “O melhor!! Parabéns, irmão.”
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A aprovação final
Young pode encerrar sua carreira em grande estilo quando o Ipswich receber o QPR em Portman Road, onde uma vitória garantiria o acesso automático à Premier League. Embora ele não tenha jogado desde a vitória por 2 a 0 sobre o Bristol City, em 21 de janeiro, devido a uma lesão, sua presença continua sendo um fator essencial no vestiário dos Tractor Boys. Seria um final digno para o veterano comemorar seu último acesso ao lado de seu filho, Tyler, que também joga pelo clube.