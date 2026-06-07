"Chorei nos braços dos meus pais" - Estevão Willian, do Chelsea, fala abertamente sobre a lesão devastadora que o privou do "sonho" de disputar a Copa do Mundo com o Brasil

Estevao descreveu o momento em que percebeu que a situação era grave, relembrando como a equipe médica do Chelsea solicitou uma reunião com sua família para dar a notícia. O atacante havia sofrido uma ruptura do tendão da coxa de gravidade máxima, um diagnóstico que o deixou em estado de choque total durante a consulta médica.

“Quando acordei, fui tomar banho, o médico me ligou três vezes, no dia em que disse que iria me dar o resultado. Então liguei para ele e ele disse: ‘Traga seus pais aqui, porque queremos falar com eles também.’ Já sabíamos que, se fossem dar qualquer outra notícia, diriam naquele momento, na minha cara, mas quando me disseram para trazer meus pais, já tive a sensação de que algo mais sério estava por vir.

"Acho que o momento mais difícil foi quando eu realmente descobri a notícia, que era grau quatro. Eu nem sabia que existia algo chamado grau quatro, nem sabia que isso existia. Mas, infelizmente, aconteceu, mas a vida continua. Agora é uma questão de me recuperar bem e fazer o tratamento para voltar o mais rápido possível."