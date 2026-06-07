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"Chorei nos braços dos meus pais" - Estevão Willian, do Chelsea, fala abertamente sobre a lesão devastadora que o privou do "sonho" de disputar a Copa do Mundo com o Brasil
No momento em que o sonho se desfez
O jovem atacante estava destinado a ser uma figura-chave da seleção brasileira no torneio que se realizaria nos Estados Unidos, no México e no Canadá, tendo participado de todo o ciclo de eliminatórias. No entanto, uma grave lesão sofrida durante uma partida da Premier League contra o Manchester United mudou tudo, deixando o jovem a assimilar a notícia de que seu torneio havia acabado antes mesmo de começar.
“Jogar na Copa do Mundo é um sonho que se torna realidade, todo mundo espera por isso. Ainda mais para mim, já que participei de todo o processo. Então, foi um momento de muita, muita tristeza no meu coração”, disse ele àESPN. “Chorei muito nos braços dos meus pais, sem brincadeira, chorei muito. É em momentos como esses que você precisa das pessoas que ama, e sou muito grato por isso.”
Um diagnóstico que chocou o jovem
Estevao descreveu o momento em que percebeu que a situação era grave, relembrando como a equipe médica do Chelsea solicitou uma reunião com sua família para dar a notícia. O atacante havia sofrido uma ruptura do tendão da coxa de gravidade máxima, um diagnóstico que o deixou em estado de choque total durante a consulta médica.
“Quando acordei, fui tomar banho, o médico me ligou três vezes, no dia em que disse que iria me dar o resultado. Então liguei para ele e ele disse: ‘Traga seus pais aqui, porque queremos falar com eles também.’ Já sabíamos que, se fossem dar qualquer outra notícia, diriam naquele momento, na minha cara, mas quando me disseram para trazer meus pais, já tive a sensação de que algo mais sério estava por vir.
"Acho que o momento mais difícil foi quando eu realmente descobri a notícia, que era grau quatro. Eu nem sabia que existia algo chamado grau quatro, nem sabia que isso existia. Mas, infelizmente, aconteceu, mas a vida continua. Agora é uma questão de me recuperar bem e fazer o tratamento para voltar o mais rápido possível."
Ausência sentida em Stamford Bridge
O momento em que a lesão ocorreu acabou sendo prejudicial tanto para o jogador quanto para o clube nas últimas semanas da temporada. Estevao ficou indisponível para o técnico interino Calum McFarlane, que assumiu o comando do Chelsea após a demissão de Liam Rosenior. Sua indisponibilidade coincidiu com um período difícil em campo para o clube londrino.
O ponta brasileiro não pôde participar da derrota na final da FA Cup para o Manchester City, resultado que agravou a frustração de uma campanha nacional em que o Chelsea não conseguiu garantir nenhuma vaga em competições europeias para a próxima temporada.
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Lidando com o peso da ausência na Copa do Mundo
Perder o torneio realizado nos Estados Unidos, no México e no Canadá foi um golpe duro para um jogador que muitos esperavam que fosse uma das revelações da competição. Estevao já deixou para trás a decepção de não ter participado da Copa do Mundo. Ele agora está se empenhando em recuperar a forma física para estar mais bem preparado para a próxima temporada. “Mas a vida continua”, disse Estevao. “Agora o importante é me recuperar bem e fazer o tratamento para voltar o mais rápido possível.”