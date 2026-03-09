Choque: Manchester United prepara oferta de £ 43 milhões por estrela surpresa do Nottingham Forest, com olheiros impressionados com “candidato direto” para substituir Casemiro

Embora o Nottingham Forest tenha contratado Sangare por cerca de £ 30 milhões em 2023, eles estão plenamente cientes do seu valor em alta. Espera-se que o clube obtenha um lucro bastante significativo, com relatos sugerindo que o Forest pretende iniciar as negociações com um valor mais alto, em torno de £ 43 milhões.

A equipe de Vitor Pereira se encontra em uma posição em que pelo menos uma grande venda pode ser necessária neste verão para equilibrar as contas. Sangare, Elliot Anderson e Murillo estão entre seus ativos mais valiosos e, considerando que ele permanece sob contrato até 2028, o United terá que pagar um prêmio para conseguir seu possível substituto para Casemiro.