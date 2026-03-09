Goal.com
Nottingham Forest v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Choque: Manchester United prepara oferta de £ 43 milhões por estrela surpresa do Nottingham Forest, com olheiros impressionados com “candidato direto” para substituir Casemiro

O Manchester United está pronto para atacar o Nottingham Forest, intensificando seus esforços para encontrar um sucessor de longo prazo para Casemiro. O veterano brasileiro tem sido um pilar do meio-campo do United, mas o clube agora está planejando a transição para a era pós-Casemiro. Em uma jogada que pode surpreender muitos torcedores, os chefes de recrutamento teriam colocado Ibrahim Sangare como o homem para ancorar sua sala de máquinas.

  • Red Devils identificam craque do meio-campo

    O marfinense teve uma ascensão estelar no City Ground, chamando a atenção dos olheiros de clubes de primeira linha de toda a Europa com suas atuações imponentes no meio-campo. Enquanto o clube procura navegar na era pós-Casemiro, o United vê Sangare como o sucessor ideal para o veterano brasileiro. O CaughtOffside afirma que os olheiros do United ficaram impressionados com o seu domínio nos duelos e a sua compostura sob pressão. As suas características físicas e inteligência tática fazem dele uma raridade no mercado atual.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Forest definiu o preço pedido por Sangare

    Embora o Nottingham Forest tenha contratado Sangare por cerca de £ 30 milhões em 2023, eles estão plenamente cientes do seu valor em alta. Espera-se que o clube obtenha um lucro bastante significativo, com relatos sugerindo que o Forest pretende iniciar as negociações com um valor mais alto, em torno de £ 43 milhões.

    A equipe de Vitor Pereira se encontra em uma posição em que pelo menos uma grande venda pode ser necessária neste verão para equilibrar as contas. Sangare, Elliot Anderson e Murillo estão entre seus ativos mais valiosos e, considerando que ele permanece sob contrato até 2028, o United terá que pagar um prêmio para conseguir seu possível substituto para Casemiro.

  • Competição pela contratação do jogador da Costa do Marfim

    O United não é o único time de olho em Sangare, que se adaptou totalmente aos rigores do futebol inglês. O Aston Villa e o West Ham também estão acompanhando sua situação, pois buscam reforçar sua defesa, e o Hammers já tentou contratar Sangare anteriormente.

    Os gigantes europeus Bayern de Munique e Liverpool já o acompanharam no passado, o que sugere que o perfil de Sangare é atraente para os clubes de elite. No entanto, o Manchester United tem poder financeiro para concretizar a transferência e pode vê-lo como uma solução mais econômica do que outras alternativas, como Adam Wharton ou Carlos Baleba. Anderson, por sua vez, parece destinado a se juntar ao rival Manchester City.

  • Nottingham Forest v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma contratação transformadora para o Manchester United?

    A possível chegada de Sangare pode ser um divisor de águas para quem for nomeado técnico permanente do clube no meio do ano, proporcionando a estabilidade defensiva que muitas vezes faltou e permitindo que os talentos mais criativos do United tenham liberdade para atuar. Ainda não se sabe se o United intensificará sua busca com uma oferta oficial, mas Sangare pode ser uma aquisição transformadora para o clube, que busca retornar ao topo da Premier League.

