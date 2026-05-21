Choque de preços na Copa do Mundo: o Levi’s Stadium lidera o ranking de preços com um combo de cerveja e refeição por US$ 34,24

A diferença é especialmente gritante quando se compara o local mais caro dos EUA com o estádio mais acessível do México.

“É difícil ignorar a diferença entre os estádios mais caros e os mais baratos. Os torcedores no Levi’s Stadium pagam US$ 34,24 por uma cerveja e uma refeição básica, enquanto a mesma compra básica em um dia de jogo no Estádio Akron custa apenas US$ 9,77”, disse Gilad Zilberman, CEO da SeatPick. “Essa é uma diferença significativa, especialmente para torcedores que viajam com crianças ou planejam assistir a vários jogos.”

O Estádio Akron, em Guadalajara, é o local da Copa do Mundo mais acessível no geral, com o custo combinado de uma cerveja e uma refeição básica chegando a US$ 9,77. Isso representa uma diferença de US$ 24,47 em relação ao Levi’s Stadium, ressaltando o quanto os custos no dia do jogo podem variar dependendo de onde os torcedores estão assistindo.

Os três estádios da Copa do Mundo no México compõem a parte mais barata do ranking da SeatPick. O Estádio Azteca, na Cidade do México, vem em segundo lugar, atrás do Akron, com US$ 10,77, enquanto o Estádio BBVA, em Monterrey, ocupa o terceiro lugar entre os mais baratos, com US$ 13,90. Em comparação, o estádio mais barato nos EUA é o GEHA Field no Arrowhead Stadium, em Kansas City, onde a mesma compra básica no dia do jogo custa US$ 22,37.