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Choque de preços na Copa do Mundo: o Levi’s Stadium lidera o ranking de preços com um combo de cerveja e refeição por US$ 34,24
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Os ingressos não são a única despesa
Os preços dos ingressos têm sido um dos principais assuntos em torno da Copa do Mundo, mas o estudo da SeatPick não levou em conta o custo do ingresso para os jogos. Em vez disso, ele se concentrou no que os torcedores podem esperar gastar uma vez dentro do estádio, somando o preço de uma cerveja e de uma refeição básica.
Os três locais mais caros do ranking estão todos em grandes mercados dos EUA: o Levi’s Stadium, com US$ 34,24; o MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, com US$ 33,22; e o SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia, com US$ 32,24.
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"Os locais dos EUA dominam o topo do ranking"
Para os torcedores que desejam assistir a jogos muito disputados, o custo total pode aumentar significativamente. O ingresso mais barato disponível para a partida da fase de grupos da seleção masculina dos EUA contra o Paraguai no SoFi, por exemplo, está atualmente custando US$ 955.
“Os locais nos EUA dominam o topo do ranking, o que reflete o custo mais alto de assistir a grandes eventos em mercados como a área da Baía de São Francisco, Nova York/Nova Jersey e Los Angeles”, disse Gilad Zilberman, CEO da SeatPick. “Esses são destinos anfitriões enormes com estádios de classe mundial, mas os torcedores não devem subestimar quanto um dia inteiro de evento pode custar uma vez que estejam dentro do estádio.”
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"É difícil ignorar a diferença entre os locais mais caros e os mais baratos"
A diferença é especialmente gritante quando se compara o local mais caro dos EUA com o estádio mais acessível do México.
“É difícil ignorar a diferença entre os estádios mais caros e os mais baratos. Os torcedores no Levi’s Stadium pagam US$ 34,24 por uma cerveja e uma refeição básica, enquanto a mesma compra básica em um dia de jogo no Estádio Akron custa apenas US$ 9,77”, disse Gilad Zilberman, CEO da SeatPick. “Essa é uma diferença significativa, especialmente para torcedores que viajam com crianças ou planejam assistir a vários jogos.”
O Estádio Akron, em Guadalajara, é o local da Copa do Mundo mais acessível no geral, com o custo combinado de uma cerveja e uma refeição básica chegando a US$ 9,77. Isso representa uma diferença de US$ 24,47 em relação ao Levi’s Stadium, ressaltando o quanto os custos no dia do jogo podem variar dependendo de onde os torcedores estão assistindo.
Os três estádios da Copa do Mundo no México compõem a parte mais barata do ranking da SeatPick. O Estádio Azteca, na Cidade do México, vem em segundo lugar, atrás do Akron, com US$ 10,77, enquanto o Estádio BBVA, em Monterrey, ocupa o terceiro lugar entre os mais baratos, com US$ 13,90. Em comparação, o estádio mais barato nos EUA é o GEHA Field no Arrowhead Stadium, em Kansas City, onde a mesma compra básica no dia do jogo custa US$ 22,37.
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O que isso significa
O contraste com os estádios anfitriões do México é significativo e pode influenciar a forma como os torcedores planejam seu orçamento, caso pretendam assistir a várias partidas ao longo do torneio.
“Essas diferenças podem não impedir os torcedores de ir, mas vão influenciar como as pessoas planejam seu orçamento”, disse Zilberman. “Um torcedor que vai a uma partida pode arcar com o custo, mas uma família de quatro pessoas ou alguém que acompanha seu time por várias cidades sentirá a diferença muito mais.”
Os estádios da Copa do Mundo com as comidas e bebidas mais caras nos dias de jogo, de acordo com a SeatPick
Classificação
Estádio
Local
Preço da cerveja
Preço da refeição básica
Custo de comida e bebida no dia do jogo
1
Levi’s Stadium
Santa Clara, Estados Unidos
$14,24
$20,00
$34,24
2
Estádio MetLife
East Rutherford, Estados Unidos
$13,22
$20,00
$33,22
3
Estádio SoFi
Inglewood, Estados Unidos
$14,24
$18,00
$32,24
4
Hard Rock Stadium
Miami Gardens, Estados Unidos
$12,20
$18,00
$30,20
5
Lincoln Financial Field
Filadélfia, Estados Unidos
$11,44
$16,00
$27,44
6
Estádio NRG
Houston, Estados Unidos
$13,02
$14,00
$27,02
7
Lumen Field
Seattle, Estados Unidos
$9,88
$17,00
$26,88
8
Estádio Gillette
Foxborough, Estados Unidos
$8,73
$18,00
$26,73
9
BMO Field
Toronto, Canadá
$9,16
$16,00
$25,16
10
BC Place
Vancouver, Canadá
$8,65
$16,00
$24,65
Os estádios da Copa do Mundo com as comidas e bebidas mais baratas nos dias de jogo, de acordo com o SeatPick
Classificação
Estádio
Local
Preço da cerveja
Preço da refeição básica
Custo de comida e bebida no dia do jogo
1
Estádio Akron
Guadalajara, México
$2,77
$7,00
$9,77
2
Estádio Azteca
Cidade do México, México
$2,77
$8,00
$10,77
3
Estádio BBVA
Monterrey, México
$5,90
$8,00
$13,90
4
GEHA Field no Arrowhead Stadium
Kansas City, Estados Unidos
$9,37
$13,00
$22,37
5
Estádio Mercedes-Benz
Atlanta, Estados Unidos
$8,65
$15,00
$23,65
6
Estádio AT&T
Arlington, Estados Unidos
$9,88
$14,00
$23,88