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Alvino Hanafi
Traduzido por

Choque das Gaivotas! Konsa detona o Arsenal desleixado após o Brighton encerrar a sequência de vitórias com goleada por 3 a 0

Arsenal
E. Konsa
Premier League

O defensor do Arsenal Ezri Konsa se recusou a dar desculpas após sofrer a primeira derrota de sua carreira pelos Gunners na derrota por 3 a 0 para o Brighton & Hove Albion. O defensor insistiu que o elenco precisa refletir e corrigir seus erros durante a pausa para jogos de seleções.

  • Brighton interrompe o embalo do Arsenal com vitória contundente

    Ezri Konsa fez uma avaliação sincera depois de sofrer sua primeira derrota com a camisa do Arsenal, já que o Brighton & Hove Albion conquistou uma convincente vitória por 3 a 0 no Amex Stadium. No dia em que o Brighton usou camisas comemorativas para celebrar seu 125º aniversário, os donos da casa encerraram o início de temporada de sete vitórias seguidas do Arsenal.

    O resultado marcou a derrota mais pesada do Arsenal na liga desde maio de 2023, quando o Brighton conseguiu o mesmo placar no Emirates Stadium.

    Apesar de ter concluído uma desgastante sequência de quatro partidas consecutivas fora de casa em menos de duas semanas, Konsa insistiu que o cansaço do calendário não pode justificar a atuação.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Konsa recusa desculpas e pede autorreflexão

    Falando após o apito final, o defensor da Inglaterra admitiu que o Arsenal não conseguiu manter o alto nível estabelecido durante seu impressionante início de campanha. O jogador de 28 anos ressaltou que todos os atletas precisam usar a longa pausa internacional para analisar sua contribuição individual.

    Konsa pediu aos companheiros que corrijam seus erros rapidamente antes da retomada das competições domésticas.

    “Não fomos bons o suficiente”, afirmou Konsa. “Estabelecemos padrões muito altos para nós mesmos e é importante que não deixemos esses padrões caírem, como aconteceu hoje. São coisas com as quais precisamos aprender muito rapidamente. Não há desculpas. Simplesmente não fomos bons o suficiente hoje.”


  • Gols de longa distância destacam falhas defensivas

    O Brighton assumiu o controle no meio da etapa inicial, quando Pascal Gross acertou o poste e marcou da entrada da área. Charalampos Kostoulas ampliou nos acréscimos do primeiro tempo com outro chute de longa distância, após um rápido contra-ataque iniciado pelo goleiro Bart Verbruggen.

    Chema Andres fechou a vitória na marca de uma hora de jogo, cabeceando para as redes após uma cobrança de escanteio fechada.

    Konsa expressou frustração por ter sofrido três gols, observando que a falta de pressão permitiu aos atacantes do Brighton tempo para finalizar.

    "Os dois primeiros gols no primeiro tempo eram muito evitáveis", acrescentou Konsa. "Talvez pudéssemos ter pressionado mais a bola para impedir os chutes. Eu me orgulho de não sofrer gols. Não conseguimos isso hoje."

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    Arsenal volta as atenções para retorno contra o Leeds após a pausa

    Mikel Arteta recorreu ao banco no segundo tempo e colocou Viktor Gyokeres, que serviu Kai Havertz na melhor chance do Arsenal, mas Verbruggen venceu o alemão no mano a mano. A derrota representa a primeira derrota do Arsenal na liga desde abril, encerrando uma sequência de quatro vitórias fora de casa.

    Agora, o elenco se dispersa para a pausa internacional antes de receber o Leeds United no Emirates Stadium no sábado, 10 de outubro.

    Konsa concluiu dizendo que os jogadores seguem determinados a recuperar imediatamente o embalo das vitórias.

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