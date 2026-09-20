Ezri Konsa fez uma avaliação sincera depois de sofrer sua primeira derrota com a camisa do Arsenal, já que o Brighton & Hove Albion conquistou uma convincente vitória por 3 a 0 no Amex Stadium. No dia em que o Brighton usou camisas comemorativas para celebrar seu 125º aniversário, os donos da casa encerraram o início de temporada de sete vitórias seguidas do Arsenal.

O resultado marcou a derrota mais pesada do Arsenal na liga desde maio de 2023, quando o Brighton conseguiu o mesmo placar no Emirates Stadium.

Apesar de ter concluído uma desgastante sequência de quatro partidas consecutivas fora de casa em menos de duas semanas, Konsa insistiu que o cansaço do calendário não pode justificar a atuação.