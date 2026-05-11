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Ole Book(C)Getty Images
Christian Guinin

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Choque com o valor da transferência para o BVB: será que uma contratação de peso, que parecia garantida, acaba não se concretizando?

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Joane Gadou é considerado pelo BVB o candidato ideal para a zaga. A transferência parecia já estar na reta final, mas agora novas exigências por parte do RB Salzburg podem comprometer o negócio.

Segundo uma reportagem do jornal *Bild*, o clube da Bundesliga austríaca estaria agora exigindo um valor significativamente superior aos 20 milhões de euros que, nos últimos dias, vinham sendo citados na mídia como o suposto valor da transferência.

  • Segundo essas informações, o Salzburg pretende agora receber cerca de 25 milhões de euros de valor base, além de bônus que variam entre quatro e seis milhões de euros pelo zagueiro central de 19 anos. No total, o valor da transferência poderia, portanto, ultrapassar a marca dos 30 milhões de euros.

    No entanto, as negociações entre os dois clubes ainda estariam em andamento. O BVB, liderado pelo diretor esportivo Lars Ricken e pelo diretor técnico Ole Book, continuaria tentando reduzir um pouco o valor exigido e tornar Gadou mais acessível no pacote total.

    Anteriormente, a revista kicker e a Sky haviam noticiado, de forma coincidente, que a transferência estaria prestes a ser concluída. O BVB já teria chegado a um acordo com Gadou sobre um “contrato de longo prazo”, e as negociações entre os clubes também estariam na reta final.

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  • Joane Gadou Red Bull Salzburg 2024-25Getty Images

    O BVB já está de olho em Gadou há algum tempo

    Gadou, com 1,95 m de altura, foi transferido da base do Paris Saint-Germain para a Áustria em 2024. Pelo Salzburg, o jogador da seleção juvenil francesa disputou 33 partidas oficiais nesta temporada e acumulou experiência internacional na Liga Europa.

    Em Dortmund, o jogador de 19 anos deve reforçar a defesa central, que está com falta de pessoal. Devido ao fim da carreira de Niklas Süle, à lesão prolongada de Emre Can e ao futuro ainda incerto de Nico Schlotterbeck, o BVB busca desesperadamente reforços para a defesa central.

    O interesse de Dortmund por Gadou já existe há algum tempo. Sebastian Kehl, antecessor de Book no BVB, também teria deitado os olhos no jovem jogador já na primavera.

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