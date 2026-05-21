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"Chocado e arrasado", Harry Maguire fica de fora da convocação de Thomas Tuchel para a seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026
Tuchel toma uma decisão implacável sobre a escalação
De acordo com a talkSPORT, Maguire não estará na lista quando Tuchel anunciar a seleção definitiva na sexta-feira. Apesar de ter sido convocado novamente em março, quando disputou amistosos contra o Uruguai e o Japão, o zagueiro do United não conseguiu convencer o técnico alemão de que merece uma vaga na seleção definitiva para o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.
Maguire tem sido parte integrante da seleção inglesa desde sua estreia em 2017, acumulando 66 partidas e marcando sete gols. Tendo perdido a Euro 2024 devido a uma lesão, essa omissão marca uma mudança definitiva na hierarquia da Inglaterra sob o comando de Tuchel. Mesmo com 24 partidas pelos Red Devils nesta temporada, o ex-jogador do Leicester City foi considerado dispensável para o próximo grande evento mundial.
Maguire se pronuncia sobre a exclusão
O zagueiro não escondeu sua decepção ao comentar a notícia, revelando que achava ter feito o suficiente para merecer a convocação.
Maguire disse em um comunicado nas redes sociais: “Eu estava confiante de que poderia ter desempenhado um papel importante neste verão pela minha seleção, depois da temporada que tive. Fiquei chocado e arrasado com a decisão. Nada me deu mais prazer do que vestir aquela camisa e representar meu país ao longo dos anos. Desejo aos jogadores tudo de bom neste verão.”
Colwill e Mainoo devem assumir papéis de liderança
Enquanto Maguire fica de fora, abriu-se espaço para que jovens talentos preencham a lacuna na convocatória de 26 jogadores. Segundo a talkSPORT, o zagueiro do Chelsea Levi Colwill deve ser incluído, apesar de ter retornado recentemente de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Tuchel seria um grande admirador de Colwill, que conquistou sua quinta convocação para a seleção durante a derrota para o Senegal em junho passado.
Mais à frente no campo, Kobbie Mainoo parece ter garantido sua vaga no avião. O jovem jogador do Manchester United tem se destacado sob a orientação de Michael Carrick em Old Trafford, e sua convocação deve ocorrer em detrimento do meio-campista do Crystal Palace, Adam Wharton. A zaga central da Inglaterra agora parece destinada a ser construída em torno de Ezri Konsa e Marc Guehi, ambos titulares garantidos.
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Últimos preparativos para a América do Norte
Tuchel confirmará oficialmente sua convocação às 10h da manhã de sexta-feira, mas a talkSPORT afirma que o plano para o verão já está definido. Jordan Pickford continua sendo o goleiro titular, apoiado por Dean Henderson e James Trafford, enquanto Jason Steele, do Brighton, se juntará ao grupo como goleiro de treino. Espera-se também que opções de ataque como Anthony Gordon e Morgan Rogers sejam convocados, já que a Inglaterra busca pôr fim à sua longa seca de títulos.
Os Três Leões têm uma agenda intensa pela frente, começando com jogos de preparação contra a Nova Zelândia e a Costa Rica assim que chegarem aos EUA. Sua campanha na Copa do Mundo começa para valer em 17 de junho contra a Croácia, seguida por outros confrontos do Grupo L contra Gana e Panamá. Para Maguire, no entanto, esses jogos serão assistidos de casa, já que a era Tuchel segue em frente sem ele.