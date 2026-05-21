De acordo com a talkSPORT, Maguire não estará na lista quando Tuchel anunciar a seleção definitiva na sexta-feira. Apesar de ter sido convocado novamente em março, quando disputou amistosos contra o Uruguai e o Japão, o zagueiro do United não conseguiu convencer o técnico alemão de que merece uma vaga na seleção definitiva para o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.

Maguire tem sido parte integrante da seleção inglesa desde sua estreia em 2017, acumulando 66 partidas e marcando sete gols. Tendo perdido a Euro 2024 devido a uma lesão, essa omissão marca uma mudança definitiva na hierarquia da Inglaterra sob o comando de Tuchel. Mesmo com 24 partidas pelos Red Devils nesta temporada, o ex-jogador do Leicester City foi considerado dispensável para o próximo grande evento mundial.