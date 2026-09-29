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Chloe Kelly e Ella Toone ficam fora da seleção da Inglaterra, enquanto Sarina Wiegman dá à joia do Chelsea Lexi Potter sua primeira convocação antes do crucial jogo das Lionesses pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Grécia
Kelly e Toone ficam fora da seleção da Inglaterra
As ausências de Kelly e Toone são as mais notáveis, com ambas tendo sido peças constantes da seleção da Inglaterra desde o título da Eurocopa de 2022. No entanto, Kelly foi titular em apenas um dos cinco primeiros jogos do Arsenal na nova temporada, enquanto Toone ficou no banco adversário quando o Arsenal empatou por 1 a 1 com o Manchester United no início deste mês. Dito isso, a camisa 7 do Manchester United voltou à escalação quatro dias depois, com um gol e uma assistência na vitória sobre o Sheffield United pela Copa da Liga, e depois começou como titular na vitória por 2 a 1 sobre o West Ham no domingo.
Há uma concorrência cada vez maior por vagas nesta seleção da Inglaterra, porém, com a sensação nas últimas semanas de que Wiegman certamente não poderia ignorar a forma de Potter, a meio-campista de 20 anos que começou a nova temporada como titular regular no Chelsea. Erica Parkinson, por sua vez, teve um início promissor de trajetória nos Estados Unidos com o North Carolina Courage e vinha se credenciando para uma convocação de volta, depois de ter estado no grupo de abril, mas não no de junho.
As duas jovens foram incluídas, o que significa que algumas ausências teriam de acontecer no meio-campo e no ataque, e Kelly e Toone são as que ficam fora.
- Getty Images
Keating retorna enquanto mais nomes de destaque ficam de fora
Outras ausências notáveis incluem Lotte Wubben-Moy e Taylor Hinds, com as duas defensoras do Arsenal tendo atuado apenas uma vez pelo Arsenal em seus cinco primeiros jogos. Niamh Charles está incluída entre as defensoras depois de voltar de lesão saindo do banco do Manchester City no fim de semana, e há espaço para Grace Fisk, zagueira do Liverpool.
Aggie Beever-Jones, no entanto, não foi incluída após enfrentar problemas com lesão nas últimas semanas, tendo conseguido atuar por apenas 10 minutos na vitória do Chelsea sobre o Arsenal no domingo. Ellie Roebuck também ainda não jogou nesta temporada, depois de passar por cirurgia no ombro no verão, então seu lugar entre as goleiras fica com Khiara Keating, que voltou a ter minutos regularmente após uma transferência no verão para o Liverpool.
Elenco completo da Inglaterra
Goleiras: Hannah Hampton (Chelsea), Khiara Keating (Liverpool), Anna Moorhouse (Orlando Pride)
Defensoras: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Niamh Charles (Chelsea), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Leah Williamson (Arsenal)
Meio-campistas: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Erica Parkinson (North Carolina Courage), Lexi Potter (Chelsea), Georgia Stanway (Bayern de Munique), Keira Walsh (Chelsea)
Atacantes: Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Beth Mead (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal)
- Getty Images
Vaga na Copa do Mundo em jogo enquanto a Inglaterra enfrenta a Grécia
Depois de não conseguir garantir a única vaga de classificação automática em um grupo difícil com a Espanha, a Inglaterra viajará para a ilha grega de Creta para o jogo de ida de seu primeiro confronto das eliminatórias da Copa do Mundo Feminina, enfrentando a Grécia no Estádio Pankritio, em Heraclião, na sexta-feira, 9 de outubro. O jogo de volta acontecerá então no King Power Stadium, do Leicester City, na terça-feira, 13 de outubro. A Inglaterra será ampla favorita para avançar no confronto, diante de uma equipe que ocupa a 59ª colocação no ranking mundial da FIFA.
Se vencer, a Inglaterra terá mais um confronto pela frente para se classificar para a Copa do Mundo Feminina de 2027, contra Eslováquia ou Ucrânia. Novamente, a Inglaterra será a favorita para sair vitoriosa, até porque acabou de derrotar a Ucrânia, favorita nesse confronto, duas vezes na fase de grupos das eliminatórias para a Copa do Mundo. A Eslováquia está cerca de 20 posições abaixo no ranking mundial da FIFA e nunca se classificou para um grande torneio.
Holanda, Suécia, Itália e Noruega estão entre as outras potências europeias que ainda precisam passar pelas eliminatórias, enquanto Espanha, Dinamarca, França e Alemanha garantiram as únicas vagas automáticas da Uefa.
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