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Chloe Kelly, Alessia Russo e Lauren James estão entre as seis jogadoras da seleção feminina de futebol que receberão o título de MBE - com a conquista do Euro 2025 sendo reconhecida na Lista de Honras do Aniversário do Rei
Reconhecimento real para os heróis do futebol
A recém-divulgada Lista de Honras celebra uma era extraordinária de domínio nas equipes de base e seniores de elite da Inglaterra. Hannah Hampton, Kelly, Michelle Agyemang, James, Russo e Jess Carter receberam o título de MBE (Membro da Ordem do Império Britânico) por seus papéis cruciais na vitória sobre a Espanha, campeã mundial, em Basileia no verão passado. Juntam-se a elas na cerimônia de investidura o técnico da seleção masculina sub-21 da Inglaterra, Lee Carsley, que arquitetou os títulos consecutivos do Campeonato Europeu Sub-21, e o ícone esportivo com deficiência visual Sam Gough.
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Presidente da FA elogia impacto histórico
A presidente da FA, Debbie Hewitt MBE, expressou imenso orgulho em relação ao mais recente grupo de agraciadas, refletindo sobre a profunda mudança cultural que as jogadoras e a comissão técnica inspiraram em todo o país. Ela afirmou: “Em nome de todos na FA, gostaria de parabenizar Alessia, Chloe, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle e Sam por seus merecidos MBEs.
“O verão passado foi um momento muito especial, com as Lionesses e a seleção masculina sub-21 conquistando sucessos europeus consecutivos para o país. Essas honrarias reconhecem não apenas as atuações inesquecíveis desse grupo de mulheres, mas também suas contribuições excepcionais fora de campo. Todas elas personificam o que significa ser uma Lioness: talento, coragem e um desejo ardente de elevar a sociedade e inspirar uma geração de torcedores.
"Lee merece todo o crédito por liderar mais um grupo de jovens jogadoras talentosas e sua equipe dedicada para vencer novamente no mais alto nível. Além de desenvolver e apoiar a próxima geração de nossos jogadores de futebol de elite, encontrar o caminho para vencer de forma consistente é uma conquista incrível.
"Continuamos profundamente gratos pelas contribuições de todos os envolvidos nessas quatro vitórias históricas no EURO, de 2022 a 2025. Gostaríamos também de elogiar os outros membros da família do futebol que foram reconhecidos nas Honras do Aniversário do Rei, incluindo David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard e Scott Rogers."
Grandes nomes do futebol nacional expressam seu orgulho
O impacto nacional da vitória no torneio teve grande repercussão no âmbito do clube, especialmente na equipe do Arsenal, que conquistou a glória continental na Liga dos Campeões Feminina da UEFA 2024-25.
O diretor executivo do Arsenal, Richard Garlick, acrescentou: “Em nome de todos no Arsenal Football Club, parabenizamos Alessia, Chloe e Michelle por terem recebido o título de MBE na Lista de Honras do Aniversário do Rei de 2026.
“Alessia, Chloe e Michelle desempenharam papéis fundamentais na inspiradora vitória da Inglaterra no Euro no verão passado, dando continuidade ao nosso histórico triunfo na Liga dos Campeões da UEFA em maio. Estamos imensamente orgulhosos delas e, juntamente com todas as nossas jogadoras internacionais, da maneira como representam o Arsenal no maior palco.”
- AFP
Com o domínio global no horizonte
Depois de consolidar sua supremacia continental, a equipe de Sarina Wiegman precisa manter o foco enquanto as jogadoras se preparam para a nova temporada da Superliga Feminina, que começa no início de setembro. Depois de perder a classificação automática ao final das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo Feminina de 2027, as Lionesses enfrentam um caminho crucial rumo ao cenário mundial, com seus adversários exatos nas repescagens e os locais dos jogos a serem determinados durante o sorteio da UEFA na quinta-feira, 18 de junho.