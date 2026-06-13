Chloe Kelly, Alessia Russo e Lauren James estão entre as seis jogadoras da seleção feminina de futebol que receberão o título de MBE - com a conquista do Euro 2025 sendo reconhecida na Lista de Honras do Aniversário do Rei

A presidente da FA, Debbie Hewitt MBE, expressou imenso orgulho em relação ao mais recente grupo de agraciadas, refletindo sobre a profunda mudança cultural que as jogadoras e a comissão técnica inspiraram em todo o país. Ela afirmou: “Em nome de todos na FA, gostaria de parabenizar Alessia, Chloe, Hannah, Jess, Lauren, Lee, Michelle e Sam por seus merecidos MBEs.

“O verão passado foi um momento muito especial, com as Lionesses e a seleção masculina sub-21 conquistando sucessos europeus consecutivos para o país. Essas honrarias reconhecem não apenas as atuações inesquecíveis desse grupo de mulheres, mas também suas contribuições excepcionais fora de campo. Todas elas personificam o que significa ser uma Lioness: talento, coragem e um desejo ardente de elevar a sociedade e inspirar uma geração de torcedores.

"Lee merece todo o crédito por liderar mais um grupo de jovens jogadoras talentosas e sua equipe dedicada para vencer novamente no mais alto nível. Além de desenvolver e apoiar a próxima geração de nossos jogadores de futebol de elite, encontrar o caminho para vencer de forma consistente é uma conquista incrível.

"Continuamos profundamente gratos pelas contribuições de todos os envolvidos nessas quatro vitórias históricas no EURO, de 2022 a 2025. Gostaríamos também de elogiar os outros membros da família do futebol que foram reconhecidos nas Honras do Aniversário do Rei, incluindo David Dein, Lou Macari, Jason Land, Eleanor Guadella, Anthony Whelan, Michael Barnard e Scott Rogers."