Nós tivemos a sorte de trabalhar com o Pio por bastante tempo. Ele já estava conosco desde o sub-14 e depois o levamos para a Primavera com dois anos abaixo da idade. Tinha jogado pouco porque preferíamos outros jogadores, mas, de qualquer forma, ele estava conosco. Aproveitou aquilo que foram os meus presentes, ou também aquilo que foram os méritos dele, ao disputar algumas partidas na Youth League. Não me lembro se ele tinha feito alguma coisa no campeonato, mas, no ano seguinte, já estava fixo no time principal, apesar de estar abaixo da idade.





Depois ele teve coragem, porque ninguém conta isso, de deixar a Primavera e ir para outra realidade, que era a Série B, em outra cidade, onde precisava mostrar seu valor e recomeçar do zero contra profissionais de verdade. E, naquele primeiro ano dele na Primavera, se não me engano, fez 17 ou 18 gols. A perspectiva era que, no ano seguinte, como jogava abaixo da idade, faria talvez 30. E ele escolheu ir embora. Podia ter escolhido o caminho mais cômodo: podia ter feito mais um ano na Primavera e fazer a autoconfiança crescer marcando talvez 30 ou 40 gols, não sei.





No segundo ano, explodiu, porque fez 17 gols, se não me engano, na Série B. Depois o reencontrei no time principal mais pronto, mais maduro, com a mesma fome e a mesma vontade de melhorar. É por isso que isso também é importante".