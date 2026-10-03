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cm grafica inter chivu 2027
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Chivu: "Quero criar algo duradouro na Inter. Não existe dinheiro ou ideia que dê a certeza de ganhar a Champions. Não comemorei depois da Tríplice Coroa. Pio Esposito teve coragem"

Inter de Milão
C. Chivu

O técnico da Inter, Cristian Chivu, se abriu em uma versão inédita, profunda e mais ligada ao estado emocional e ao seu trabalho como treinador do que aos fatos que o veem protagonista em campo.

O ex-zagueiro e hoje treinador relembrou muitos aspectos de sua vida primeiro como jogador e depois como treinador de jovens, e agora como comandante de um clube como a Inter, contando diversos episódios e curiosidades, mas também destacando sua maneira de viver o futebol e a vida de forma plena.

Tudo isso aos microfones da Futnet, a sportech company que integra avaliação profissional independente, relatório técnico, validação científica e, desde novembro, o acesso direto por parte dos clubes. Por meio da Futnet, Chivu ofereceu 200 avaliações gratuitas aos jovens que utilizam a nova plataforma para serem “observados” e avaliados por profissionais, entre eles também Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti e Dario Marcolin. E Chivu é o primeiro membro do Honor Wall, que apoia a busca por talento na Itália.


  • A relação com o pai

    "Meu pai me mandava para casa de bonde depois dos treinos. Era o jeito dele de me oferecer, de me passar valores, acho. E tenho certeza, neste ponto da minha vida, de que foram coisas que me serviram, porque aprendi a me virar sozinho.

    Eu estudava de manhã, então tinha que pegar um transporte público para chegar aos treinos no horário e depois tinha que voltar para a escola de novo. Quando o treino acabava, apesar de ele ter o carro à disposição, nunca me ofereceu uma carona para me levar rapidamente à escola. Às vezes eu me atrasava, mas, ainda assim, conseguia sozinho encontrar maneiras e soluções para cumprir aquilo que eram os planos, os horários e os acordos feitos com ele".

  • Trato os jogadores como filhos

    "É mais difícil ser um bom pai ou um bom treinador?Sem dúvida, pai, porque de qualquer forma é uma grande responsabilidade. Mas não dá para fazer comparações, porque trato meus jogadores como se fossem meus filhos. É óbvio que há uma diferença: eles são meninos, eu tenho duas filhas, então muda um pouco a abordagem, muda um pouco tudo o que eu sou em relação a elas.


    Mas sempre procurei, com as minhas filhas, passar os valores certos e também as críticas certas que servem, acredito, para um adolescente entender determinadas coisas. Mais ou menos é a mesma coisa que fiz também quando comecei no Sub-14. Eu tinha adolescentes de 13 anos, garotos que sonhavam em se tornar jogadores de futebol, mas que, de qualquer forma, ainda eram meninos pequenos, sempre colocados para jogar e não para tratar com seriedade aquilo que era a profissão, se é que se pode chamar de profissão aos treze anos e meio".

  • SER CAPITÃO

    "Usar a braçadeira de capitão em um vestiário muda muita coisa e, para aqueles que conseguem sentir essa responsabilidade que uma braçadeira deve te dar, na minha opinião também é preciso ter uma certa sensibilidade para entender o que significa ser um portador da braçadeira.

    Se você também colocar um pouco de inteligência emocional em tudo isso, acredito que o nível de autoestima aumente bastante. Nem todos são capazes de sentir essa responsabilidade e essa emoção especial a ponto de te fazer crescer. Ego demais, às vezes, é o contraponto, é negativo. Eu também vivi isso nas categorias de base. Vivi isso com frequência em alguns momentos.

    Pio Esposito me vem à mente: quando dei a ele essa responsabilidade, entregando-lhe a braçadeira, ele respondeu muito bem, comportando-se como uma pessoa muito sensível. E ele mostrou isso e continua mostrando até hoje".

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  • Pio Esposito

    Nós tivemos a sorte de trabalhar com o Pio por bastante tempo. Ele já estava conosco desde o sub-14 e depois o levamos para a Primavera com dois anos abaixo da idade. Tinha jogado pouco porque preferíamos outros jogadores, mas, de qualquer forma, ele estava conosco. Aproveitou aquilo que foram os meus presentes, ou também aquilo que foram os méritos dele, ao disputar algumas partidas na Youth League. Não me lembro se ele tinha feito alguma coisa no campeonato, mas, no ano seguinte, já estava fixo no time principal, apesar de estar abaixo da idade.


    Depois ele teve coragem, porque ninguém conta isso, de deixar a Primavera e ir para outra realidade, que era a Série B, em outra cidade, onde precisava mostrar seu valor e recomeçar do zero contra profissionais de verdade. E, naquele primeiro ano dele na Primavera, se não me engano, fez 17 ou 18 gols. A perspectiva era que, no ano seguinte, como jogava abaixo da idade, faria talvez 30. E ele escolheu ir embora. Podia ter escolhido o caminho mais cômodo: podia ter feito mais um ano na Primavera e fazer a autoconfiança crescer marcando talvez 30 ou 40 gols, não sei.


    No segundo ano, explodiu, porque fez 17 gols, se não me engano, na Série B. Depois o reencontrei no time principal mais pronto, mais maduro, com a mesma fome e a mesma vontade de melhorar. É por isso que isso também é importante".

  • A festa "cancelada" depois da Tríplice Coroa

    "Não comemorei depois da Tríplice Coroa? Vivi pouco aquilo. Foi um suspiro de alívio pelas dificuldades que tinham sido enfrentadas naquele ano. Em janeiro, eu me machuco, vou para a sala de cirurgia, tenho algumas incertezas e não sei se ainda posso voltar a jogar futebol.

    Volto rápido, depois de dois meses e meio. Chegamos à final, vencemos o campeonato, vencemos a Copa e também vencemos a Champions League. Mas o meu pensamento era que eu tinha de ir para a seleção, porque tinha essa responsabilidade. Eu também era o capitão da seleção e não queria que me vissem como alguém que já estava se achando. O técnico da seleção tinha me dado alguns dias de folga, mas eu disse: "Não, sou o capitão do time, eu tenho de ir como todos os outros".

  • A Champions League

    "Vencer a Champions é lindo, quer dizer, é o sonho de todo mundo, eu acho. É uma competição tão importante que você sente isso. Há uma grande diferença entre uma partida de campeonato e uma de Champions. Não importa se é a fase de grupos ou as oitavas de final: há uma grande diferença no que diz respeito à motivação individual de um jogador, mas também às motivações de uma equipe. 

    As dificuldades existem porque não há uma receita que te dê a certeza de que você pode vencer a Champions. Não existe dinheiro que possa te comprar uma Champions, nem mesmo ideias que possam te comprá-la. É a soma de muitas coisas que, durante a temporada, chegam a um certo ponto, mas tarde, tipo março, eu acho, em que fazem você entender em que ponto está. Porque hoje dizer quem é a favorita, no papel, é simples nomeá-la. Mas quem vai chegar até o fim e quem vai conseguir não é simples dizer".

  • ALGO DURADOURO

    "Cheguei agora a um ponto em que penso no dia seguinte. Sei onde cheguei, sei qual é a minha responsabilidade, sei o que significa ter essa grande responsabilidade, mas, acima de tudo, sei que tenho uma responsabilidade com os meus jogadores.

    Gostaria de criar algo que dure, algo que deixe alguma coisa importante nas páginas da história deste clube maravilhoso, e estou trabalhando para isso. Tenho miniobjetivos para alcançar em pouco tempo, porque nunca penso lá na frente.

    Partindo de pequenos passos, alcançar os objetivos permite depois sonhar mais alto. Só quero saúde para mim e para os meus jogadores. Só quero que mantenhamos a mesma energia e a mesma intensidade para enfrentar determinados momentos que queremos melhorar todos os dias, todos nós, inclusive eu. Queremos ser a melhor versão de nós mesmos, ou a melhor versão daquilo que éramos no dia anterior".

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