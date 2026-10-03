O técnico da Inter, Cristian Chivu, se abriu em uma versão inédita, profunda e mais ligada ao estado emocional e ao seu trabalho como treinador do que aos fatos que o veem protagonista em campo.
O ex-zagueiro e hoje treinador relembrou muitos aspectos de sua vida primeiro como jogador e depois como treinador de jovens, e agora como comandante de um clube como a Inter, contando diversos episódios e curiosidades, mas também destacando sua maneira de viver o futebol e a vida de forma plena.
Tudo isso aos microfones da Futnet, a sportech company que integra avaliação profissional independente, relatório técnico, validação científica e, desde novembro, o acesso direto por parte dos clubes. Por meio da Futnet, Chivu ofereceu 200 avaliações gratuitas aos jovens que utilizam a nova plataforma para serem “observados” e avaliados por profissionais, entre eles também Walter Sabatini, Christian Brocchi, Walter Zenga, Giorgio Perinetti e Dario Marcolin. E Chivu é o primeiro membro do Honor Wall, que apoia a busca por talento na Itália.