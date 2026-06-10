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FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

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Chivu: “Eu me perguntava se seria capaz. Quando você está no Inter, treinar é a parte mais fácil; o resto já vem por acréscimo”

Inter de Milão
Campeonato Italiano
C. Chivu

A transição do Parma para o Inter contada por quem, dez meses depois, sorri ao pensar no título de campeão da Itália

Cristian Chivu, técnico do Inter, campeão da Itália, falou em uma entrevista — da qual o Corriere dello Sport divulgou um pequeno trecho — sobre as dúvidas que atormentavam o técnico romeno antes de começar.

  • AS PALAVRAS DE CHIVU

    "No começo, eu me perguntava: será que sou capaz de fazer isso? De corresponder à confiança depositada em mim, de lidar com um determinado tipo de jogador. Uma coisa é treinar jovens ambiciosos, outra é treinar jogadores já consagrados, com uma mentalidade já formada. Além disso, há toda a pressão externa; o que significa treinar o Inter é estressante, porque você tem que cuidar de tudo. No fim das contas, ser treinador é a coisa mais simples."

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