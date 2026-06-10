"No começo, eu me perguntava: será que sou capaz de fazer isso? De corresponder à confiança depositada em mim, de lidar com um determinado tipo de jogador. Uma coisa é treinar jovens ambiciosos, outra é treinar jogadores já consagrados, com uma mentalidade já formada. Além disso, há toda a pressão externa; o que significa treinar o Inter é estressante, porque você tem que cuidar de tudo. No fim das contas, ser treinador é a coisa mais simples."