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cm grafica chivu inter 2026 27 2 1 deskGetty Images / Calciomercato
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Chivu conquista a Panchina d'Oro: "A comparação com Mourinho é demais. Scudetto: não temo ninguém. A Inter não é obrigada a vencer, mas, se perde, é uma tragédia"

Inter

As palavras do técnico romeno, campeão italiano em seu primeiro ano na Inter.

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Premiado com a Panchina d'Oro de 2025/26, o técnico da Inter Cristian Chivu falou sobre o prêmio recebido, mas rejeitou as comparações com Mourinho, o último treinador estrangeiro a recebê-lo: "Penso na oportunidade, no clube que confiou em mim, nos jogadores e no que fiz de bom ao longo de todos esses anos. Estou tentando manter um nível alto e um padrão importante para o nosso clube e para o futebol italiano na Europa... Ser comparado a Mourinho é demais para mim, me deixa constrangido. Ele é um grande treinador, e eu acabei de começar. Espero conquistar uma parte do que ele conquistou. Seria um homem feliz e um treinador mais feliz do que sou agora".

Pensando no futuro próximo, fica a impressão de que, se a Inter for a Inter, não terá rivais?

"Não gosto de certos rótulos. É fácil demais falar de uma Inter superfavorita que tem de vencer. Não, a Inter precisa fazer o que sempre fez nos últimos anos, com os resultados e a consistência que teve na Itália e na Europa. Mas é preciso demonstrar isso. Das palavras aos fatos, o caminho é longo e a linha é tênue. Todos vemos a diferença: uma partida perdida é uma tragédia; depois, você vence duas e vem a euforia. É preciso encontrar equilíbrio. Nós, como clube, já o encontramos há algum tempo".

Quem você mais teme na disputa pelo Scudetto?

"Não temo ninguém, isso não faz parte da minha mentalidade. Temos de olhar para nós mesmos e ser competitivos jogo a jogo, sabendo que ninguém nos dará nada de graça. Temos de tentar ser sempre a melhor versão de nós mesmos".

O que espera da volta a campo?

"Espero recomeçar de onde paramos: com bom ritmo, equilíbrio, agressividade e qualidade. Espero uma equipe que tentará levar algo para casa ou concluir uma sequência de muitos jogos, deste fim de semana até 22 de dezembro".

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