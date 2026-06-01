O sonho europeu do Arsenal transformou-se em pesadelo na capital húngara. Apesar de terem assumido a liderança logo no início, com um gol espetacular de Kai Havertz aos seis minutos, os Gunners viram Ousmane Dembélé empatar o jogo. A partida acabou em empate por 1 a 1 após a prorrogação, levando à temida loteria da disputa por pênaltis.

Eberechi Eze já havia falhado em sua cobrança no início da disputa, antes que a falha de Gabriel selasse o destino da equipe. O resultado permitiu que o PSG defendesse com sucesso seu título europeu, um ano após a vitória dominante sobre a Inter, enquanto a longa busca do Arsenal pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões continua, apesar do sucesso no campeonato nacional.