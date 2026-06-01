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“Chill” – Jeremie Frimpong, estrela do Liverpool, explica suas comemorações efusivas após ver o Arsenal sofrer uma derrota dolorosa nos pênaltis contra o PSG na final da Liga dos Campeões
Desilusão em Budapeste para os Gunners
O sonho europeu do Arsenal transformou-se em pesadelo na capital húngara. Apesar de terem assumido a liderança logo no início, com um gol espetacular de Kai Havertz aos seis minutos, os Gunners viram Ousmane Dembélé empatar o jogo. A partida acabou em empate por 1 a 1 após a prorrogação, levando à temida loteria da disputa por pênaltis.
Eberechi Eze já havia falhado em sua cobrança no início da disputa, antes que a falha de Gabriel selasse o destino da equipe. O resultado permitiu que o PSG defendesse com sucesso seu título europeu, um ano após a vitória dominante sobre a Inter, enquanto a longa busca do Arsenal pelo seu primeiro título da Liga dos Campeões continua, apesar do sucesso no campeonato nacional.
A explicação por trás da comemoração viral de Frimpong
O mundo do futebol ficou então chocado quando surgiram vídeos de Frimpong nas redes sociais mostrando o jogador do Liverpool se deleitando com o sofrimento do Arsenal. Enquanto Gabriel Magalhães via seu pênalti decisivo voar para a torcida, Frimpong foi filmado pulando da cadeira e gritando de alegria, levando muitos a acreditar que ele estava simplesmente assistindo com satisfação ao fracasso dos campeões da Premier League.
No entanto, o ex-jogador do Bayer Leverkusen se apressou em esclarecer a situação, insistindo que não havia malícia em relação à equipe de Mikel Arteta. Recorrendo ao Instagram para se pronunciar sobre a reação negativa, Frimpong escreveu: “[dois emojis rindo] calma aí, eu e meu amigo fizemos uma aposta e eu ganhei, e foi por isso que fiquei feliz [emoji dando de ombros]”
O Chelsea entra na onda das provocações nas redes sociais
Frimpong não foi o único a comemorar o resultado. O Chelsea, rival londrino do Arsenal, também entrou na discussão com uma postagem provocativa em sua conta oficial no Instagram. O clube publicou: “Venha visitar a Casa dos Troféus de Londres. Reserve agora sua visita guiada ao estádio em Stamford Bridge pelo link em nosso story ou na nossa biografia.”
A postagem foi seguida por um tom mais conciliador da equipe de mídia social do Stamford Bridge, que brincou: “Provavelmente merecemos outro cartão vermelho por essa última postagem! Mas, falando sério, parabéns ao Arsenal pela conquista da Premier League e pela excelente campanha na Liga dos Campeões. Estamos ansiosos para retomar a batalha com vocês na próxima temporada.”
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Homenagem a Arne Slot, que está de saída
Em meio à polêmica nas redes sociais sobre suas comemorações, Frimpong também reservou um momento para enviar uma mensagem ao técnico do clube, que estava de saída. Arne Slot foi demitido do cargo de técnico do Liverpool poucas horas antes do início da final em Budapeste, encerrando abruptamente sua passagem por Anfield. Frimpong aproveitou sua plataforma para demonstrar seu apreço pelo técnico holandês, postando: "Obrigado por tudo, treinador. Desejo tudo de bom para o futuro!"