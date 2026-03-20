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Simone Gervasio

Traduzido por

Chiesa volta à Seleção: a escolha de Gattuso para as eliminatórias da Copa do Mundo e por que ele estava ausente há dois anos

Os últimos anos da relação entre o ala e o jogador da seleção italiana.

Por onde ficamos? Federico Chiesa volta à Seleção após dois anos e o faz para duas partidas decisivas: seu nome também consta na lista de Gattuso para a dupla de confrontos contra a Irlanda do Norte e, caso a primeira partida corra bem, contra o País de Gales ou a Bósnia eHerzegovina na final dos playoffs da Copa do Mundo. O ponta do Liverpool não vestia a camisa azul desde 2024.


Chamado para substituir o lesionado Zaccagni, o técnico preferiu o filho de Enrico aos outros candidatos: Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi e Maldini. Sua última participação pela Seleção, como já foi dito, remonta a 29 de junho de 2024, naquelas oitavas de final contra a Suíça que custaram a eliminação da Seleção de Spalletti da Eurocopa. Essa foi sua 51ª partida (ele marcou 7 gols e deu 8 assistências com a camisa da Itália) antes de uma longa pausa, devido a lesões e decisões do próprio jogador de 28 anos.


  • POR QUE CHIESA NÃO ERA MAIS CONVOCADO

    Desde suas primeiras coletivas de imprensa, Federico Chiesa sempre esteve no centro das perguntas feitas ao técnico e de suas explicações sobre por que um dos melhores jogadores da vitoriosa campanha europeia de 2021 não era mais convocado. Tanto antes dos compromissos de outubro quanto dos de novembro, o técnico revelou que o havia deixado de fora por uma decisão do próprio jogador que, embora recuperado das lesões, ainda não se sentia em plena forma física e havia decidido abrir mão da Seleção.

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  • A TEMPORADA NO LIVERPOOL

    Mas, após um início promissor, como está indo a segunda temporada de Chiesa no Liverpool? O balanço aponta 31 partidas, 3 gols e 3 assistências em pouco mais de 600 minutos no total, com uma média de 21 minutos por jogo. O italiano foi titular apenas uma vez, em setembro, e também neste ano não está contando com a confiança de Klopp.


    Apesar de algumas pequenas dores musculares, porém, este ano ele não sofreu lesões graves e agora sua condição física permite que ele atenda à convocação de Gattuso para os dois jogos mais importantes.

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