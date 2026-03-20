Chiesa volta à Seleção: a escolha de Gattuso para as eliminatórias da Copa do Mundo e por que ele estava ausente há dois anos

Por onde ficamos? Federico Chiesa volta à Seleção após dois anos e o faz para duas partidas decisivas: seu nome também consta na lista de Gattuso para a dupla de confrontos contra a Irlanda do Norte e, caso a primeira partida corra bem, contra o País de Gales ou a Bósnia eHerzegovina na final dos playoffs da Copa do Mundo. O ponta do Liverpool não vestia a camisa azul desde 2024.





Chamado para substituir o lesionado Zaccagni, o técnico preferiu o filho de Enrico aos outros candidatos: Zaniolo, Bernardeschi, Orsolini, Berardi e Maldini. Sua última participação pela Seleção, como já foi dito, remonta a 29 de junho de 2024, naquelas oitavas de final contra a Suíça que custaram a eliminação da Seleção de Spalletti da Eurocopa. Essa foi sua 51ª partida (ele marcou 7 gols e deu 8 assistências com a camisa da Itália) antes de uma longa pausa, devido a lesões e decisões do próprio jogador de 28 anos.



