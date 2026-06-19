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Giorgio ChielliniGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Chiellini sobre os colegas que perderam tudo: “Má gestão”. Gastos descabidos: “O primeiro supercarro aos 24 anos, depois três Ferraris”

Juventus

O dirigente da Juventus, ex-zagueiro dos bianconeri e da Seleção Nacional, fala sobre sua relação com o dinheiro

Giorgio Chiellini, ex-zagueiro e capitão da Juventus e da Seleção Italiana, e atual dirigente do clube bianconero, entrevistado pelo podcast Smash & Cash, fala sobre sua relação com o dinheiro. A seguir, os trechos mais interessantes, conforme divulgados pelo Tuttosport.


Nunca pensei realmente em dinheiro até sair de casa. Depois, comecei a administrar a clássica mesada, como todos os adolescentes. Era algo que servia para satisfazer necessidades práticas: roupas quando precisava, chuteiras quando era hora de jogar. Nunca me interessei particularmente por dinheiro e, em casa, não se falava muito sobre isso.”


Se já tive um período em que pensei: ‘Agora vou aproveitar a vida’? Não. Não é o meu jeito. Comprei meu primeiro supercarro aos 24 anos. Mas, considerando o padrão de vida que eu tinha, não foi um gasto absurdo. Quais foram os maiores caprichos que me permiti? Os carros. Ao longo dos anos, tive três Ferraris, mas elas acabaram sendo desconfortáveis para as minhas costas. Depois, veio a paixão por relógios, que surgiu depois dos 30 anos. Se já tive a sensação de ter chegado ao topo? Não. Sempre me senti muito sortudo, mas o que sempre me motivou foi a vontade de me aperfeiçoar e seguir em frente”.


  • O executivo da Juve também contou algumas experiências ruins que viveu como testemunha, como a de colegas que perderam tudo: “Como isso aconteceu? Por má gestão. Não necessariamente porque desperdiçam, mas porque não têm um plano estratégico para a carreira e para o patrimônio. Se eu já tive medo de perder tudo? Não. Comecei a me planejar bem cedo, logo depois dos 20 anos. Quando cheguei a Turim, comecei a comprar imóveis, fazer investimentos e planejar o fim da carreira. Se eu tinha um plano preciso? Sim. Antes dos 25 anos, eu já tinha um plano decenal. Queria chegar ao fim da carreira sem dívidas”.


    Se eu entendo quem, como Cristiano Ronaldo, diz que abriria mão de parte do dinheiro só para ter mais privacidade? Sim, eu entendo. Ele esteve em um nível claramente mais alto. Eu levo uma vida normal, ando pelo centro da cidade. Ele não conseguiria fazer isso. Eu vou ao supermercado, tomo café, vou ao restaurante, levo as meninas para a aula de dança”.


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