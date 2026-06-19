Chiellini sobre os colegas que perderam tudo: “Má gestão”. Gastos descabidos: “O primeiro supercarro aos 24 anos, depois três Ferraris”

Giorgio Chiellini, ex-zagueiro e capitão da Juventus e da Seleção Italiana, e atual dirigente do clube bianconero, entrevistado pelo podcast Smash & Cash, fala sobre sua relação com o dinheiro. A seguir, os trechos mais interessantes, conforme divulgados pelo Tuttosport.





“Nunca pensei realmente em dinheiro até sair de casa. Depois, comecei a administrar a clássica mesada, como todos os adolescentes. Era algo que servia para satisfazer necessidades práticas: roupas quando precisava, chuteiras quando era hora de jogar. Nunca me interessei particularmente por dinheiro e, em casa, não se falava muito sobre isso.”





“Se já tive um período em que pensei: ‘Agora vou aproveitar a vida’? Não. Não é o meu jeito. Comprei meu primeiro supercarro aos 24 anos. Mas, considerando o padrão de vida que eu tinha, não foi um gasto absurdo. Quais foram os maiores caprichos que me permiti? Os carros. Ao longo dos anos, tive três Ferraris, mas elas acabaram sendo desconfortáveis para as minhas costas. Depois, veio a paixão por relógios, que surgiu depois dos 30 anos. Se já tive a sensação de ter chegado ao topo? Não. Sempre me senti muito sortudo, mas o que sempre me motivou foi a vontade de me aperfeiçoar e seguir em frente”.



