Luciano Chiarugi, ex-atacante de times como Fiorentina, Milan e Napoli, falou sobre sua vida em uma entrevista à Gazzetta dello Sport, na qual revelou alguns bastidores e relembrou momentos nada fáceis vividos durante sua carreira esportiva. Estas foram suas declarações:
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Chiarugi: “Com Liedholm eu estava deprimido, Rocco foi minha salvação. Eu, simulador? Não, os árbitros me odiavam”
A FIORENTINA
"A minha Fiorentina? Um grupo fantástico, éramos a Fiorentina Ye-Ye. Acho que foi o fato de sempre nos divertirmos. Quantas "bobagens" a gente dizia. E tínhamos um técnico como o Pesaola, capaz de nos conduzir da melhor maneira possível. Ele usava a política da cenoura e do chicote."
A APELIDO DE "CAVALO LOUCO"?
"Isso se deveu a um gol que marquei contra Zoff, que na época era goleiro do Napoli. Peguei a bola no meio-campo e passei por todos, uma corrida de... cavalo louco. E foi assim que um jornalista me chamou. Desde então, esse apelido nunca mais saiu de mim."
A RELAÇÃO COM LIEDHOLM"Que relação? Nunca tivemos nenhuma. Ele não falava comigo e, quando falava, tratava-me de "V.ª". Eu me sentia preso a esquemas e regras táticas. No final do ano, tivemos uma discussão acalorada e decidi que iria embora".
A DEPRESSÃO
"Sabe, na minha época não era comum falar sobre depressão. Eu estava deprimido, não tenho vergonha de admitir. Tinha perdido 10 quilos, não comia. Não jogava, estava triste e estressado. Felizmente, foi o Nereo Rocco que me salvou".
O MILAN COM ROCCO
"Ainda fico emocionado ao contar isso. Encontrei-o em Coverciano (Rocco, nota do editor), minha voz tremia. Ele me viu e perguntou: 'É só isso que compramos?'. Eu estava muito magro. Ele me tranquilizou e me deixou aos cuidados dos cozinheiros. Em poucos meses, eu já estava voando."
DERBY DE TRANSFERÊNCIAS COM O INTER
"Foi um verdadeiro clássico. Eu tinha dado minha palavra ao Fraizzoli, mas depois o Milan me convenceu. Eu queria ser treinado pelo Rocco. O Paròn me garantiu que no Milan eu encontraria uma família, e nunca poderei agradecer-lhe o suficiente."
A FINAL DA COPA DAS COPAS
"Que jogo! Estávamos exaustos, foi uma verdadeira batalha. O Leeds tinha Joe Jordan, o 'tubarão', no ataque. Fui eu quem marcou, de cobrança de falta. Imagina só que, antes de cobrar, fui até o Rivera e pedi para ele me deixar cobrar. 'Estou me sentindo bem', eu disse a ele. E ele me deixou cobrar. Ainda falamos sobre isso quando nos encontramos. 'Eu só teria te deixado cobrar aquela, você se saiu bem'."
A FATAL VERONA
"Você acredita em mim se eu disser que, depois de tantos anos, ainda não consigo explicar isso? Todos os dias penso que gostaria de reviver aquele momento. Tínhamos vencido a Copa da Itália e a Recopa Europeia; teria sido o nosso triplo. Estava tudo pronto. O Bentegodi estava lotado de torcedores do Milan. Vínhamos de uma final exaustiva contra o Leeds e chegamos cansados. Mas aquele jogo tem algo de sobrenatural."
AS SIMULAÇÕES?
"De jeito nenhum... acho simplesmente que os árbitros me odiavam. Era uma coisa constante. Eu tinha ficado famoso, mas nunca me joguei no chão. Eles me perseguiram durante toda a minha carreira. E naquela época brigava-se de verdade em campo, nada a ver com o VAR..."