Chiarugi: “Com Liedholm eu estava deprimido, Rocco foi minha salvação. Eu, simulador? Não, os árbitros me odiavam”

"Que jogo! Estávamos exaustos, foi uma verdadeira batalha. O Leeds tinha Joe Jordan, o 'tubarão', no ataque. Fui eu quem marcou, de cobrança de falta. Imagina só que, antes de cobrar, fui até o Rivera e pedi para ele me deixar cobrar. 'Estou me sentindo bem', eu disse a ele. E ele me deixou cobrar. Ainda falamos sobre isso quando nos encontramos. 'Eu só teria te deixado cobrar aquela, você se saiu bem'."