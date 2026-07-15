Rayan Cherki não aceita isso. O meia-atacante da França não gostou de uma pergunta de um jornalista sobre Digne, que foi o protagonista negativo ao causar o pênalti em Yamal: “O que você quer que eu diga? Que ele estava chorando no vestiário e que ficamos bravos com ele? Não. São coisas que acontecem em campo, fazem parte do jogo. Estamos do lado dele e sempre estaremos ao lado dele”.
Getty Images Sport
Traduzido por
Cherki fica irritado com um jornalista por causa de uma pergunta sobre Digne: “O que você quer que eu diga?”
"PERDIDOS CONTRA NÓS MESMOS"
Em seguida, ele continua: “Não perdemos por culpa do árbitro, perdemos contra nós mesmos. A Espanha é forte. Nós sabíamos, vocês sabiam que era uma seleção temível. Perdemos todos os duelos, estou decepcionado”. Então, um jornalista pergunta: “Você teria preferido entrar antes?”. Cherki responde irritado: “E você, o que acha?”.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.