Cherki fica irritado com um jornalista por causa de uma pergunta sobre Digne: “O que você quer que eu diga?”

Rayan Cherki não aceita isso. O meia-atacante da França não gostou de uma pergunta de um jornalista sobre Digne, que foi o protagonista negativo ao causar o pênalti em Yamal: “O que você quer que eu diga? Que ele estava chorando no vestiário e que ficamos bravos com ele? Não. São coisas que acontecem em campo, fazem parte do jogo. Estamos do lado dele e sempre estaremos ao lado dele”.



