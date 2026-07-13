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Chelsea: Xabi Alonso confirma: “Há interesse no Garnacho; esperamos que tudo termine da melhor maneira possível para todos”

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A. Garnacho

O técnico dos Blues também fala sobre Palestra, Enzo Fernández e Nicko Jackson

Xabi Alonso, novo técnico do Chelsea, confirmou em entrevista coletiva que Alejandro Garnacho deixará o clube: “Há interesse nele por parte de outros clubes. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível para todos. Conversamos com os diretores esportivos e há interesse nele por parte de outros clubes. Vamos ver como a situação se desenrola. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível para todas as partes”.


O Chelsea espera vender Garnacho por 50 milhões de euros nas próximas duas semanas, e entre os times interessados está também a Roma.

  • ENZO FERNANDEZ

    Outro assunto delicado é o dedicado a Enzo Fernández, jogador da seleção argentina que está disputando a Copa do Mundo com a Argentina e está na mira do Real Madrid: “Se conversei com Enzo Fernández? Sim, mas, como vocês podem imaginar, o que conversamos ficará em sigilo. Se quero manter o Enzo? Sim, sim”.



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  • ACADEMIA

    O técnico espanhol também falou sobre Marco Palestra, que os Blues contrataram da Atalanta, superando a concorrência do Inter: “Ele tem todas as qualidades para se adaptar ao futebol moderno. É versátil, pode jogar em uma defesa de 4 ou 5, pela esquerda, e é fisicamente forte”.


  • NICKO JACKSON

    Por fim, sobre Nicko Jackson: “Ele vai se juntar à turnê na Ásia e mal podemos esperar para trabalhar com ele”.


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