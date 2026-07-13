Xabi Alonso, novo técnico do Chelsea, confirmou em entrevista coletiva que Alejandro Garnacho deixará o clube: “Há interesse nele por parte de outros clubes. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível para todos. Conversamos com os diretores esportivos e há interesse nele por parte de outros clubes. Vamos ver como a situação se desenrola. Esperamos que tudo termine da melhor maneira possível para todas as partes”.





O Chelsea espera vender Garnacho por 50 milhões de euros nas próximas duas semanas, e entre os times interessados está também a Roma.