A noite começou com o Chelsea impondo um domínio que parecia quase sentenciar os visitantes. Aos 19 minutos, o Chelsea já vencia por dois gols de diferença. Conor Gallagher abriu o placar e incendiou o ambiente, e Palmer converteu um pênalti com tranquilidade, dando a impressão de que a partida poderia terminar em goleada. Mas, como sabe quem acompanha esse confronto há tempos, o Manchester United nunca é tão perigoso quanto quando está contra a parede.

A reação veio com uma intensidade que deixou a torcida da casa atônita. O Manchester United não apenas buscou o empate: virou o jogo. Aos 67 minutos, os visitantes venciam por 3 a 2, deixando o Bridge em um silêncio tenso. Quando o relógio passou dos 90 minutos e avançou pela longa sequência de acréscimos, o Manchester United parecia destinado a sair do oeste de Londres com os três pontos. A equipe manteve a vantagem até o cronômetro marcar 99 minutos e 17 segundos.