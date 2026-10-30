O futebol, em sua essência, é um jogo de momentos que desafiam a lógica. Em abril de 2024, Stamford Bridge foi palco de uma reviravolta tão vertiginosa que deixou sem fôlego as 40 mil pessoas presentes. Não foi apenas uma partida, mas um teste de resistência psicológica entre dois dos clubes mais vitoriosos da Inglaterra, com um desfecho que reescreveu os livros de recordes da Premier League.
Chelsea x Manchester United: jogo clássico, Cole Palmer marca três gols em duelo eletrizante de sete gols
Disney+
✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.
✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.
✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.
- Getty Images Sport
A arrancada inicial dos azuis e a reação dos vermelhos
A noite começou com o Chelsea impondo um domínio que parecia quase sentenciar os visitantes. Aos 19 minutos, o Chelsea já vencia por dois gols de diferença. Conor Gallagher abriu o placar e incendiou o ambiente, e Palmer converteu um pênalti com tranquilidade, dando a impressão de que a partida poderia terminar em goleada. Mas, como sabe quem acompanha esse confronto há tempos, o Manchester United nunca é tão perigoso quanto quando está contra a parede.
A reação veio com uma intensidade que deixou a torcida da casa atônita. O Manchester United não apenas buscou o empate: virou o jogo. Aos 67 minutos, os visitantes venciam por 3 a 2, deixando o Bridge em um silêncio tenso. Quando o relógio passou dos 90 minutos e avançou pela longa sequência de acréscimos, o Manchester United parecia destinado a sair do oeste de Londres com os três pontos. A equipe manteve a vantagem até o cronômetro marcar 99 minutos e 17 segundos.
- Getty Images Sport
O milagre dos 100 minutos
O que se seguiu foi uma derrocada e uma conquista de proporções sem precedentes. Já bem avançado o 100º minuto, o Chelsea ganhou uma chance de reagir. Palmer, o homem mais tranquilo do estádio, assumiu a cobrança do pênalti e empatou. Foi um momento de enorme tensão, mas o roteiro ainda reservava uma última reviravolta inacreditável. O estádio ainda vibrava com o empate quando o Chelsea avançou pela última vez.
No 101º minuto, Enzo Fernandez encontrou Palmer livre após uma cobrança curta de escanteio. O jovem protagonista dominou a bola e soltou um chute que, após um desvio, foi para o fundo da rede. Marcado aos 100 minutos e 39 segundos, o gol foi o mais tardio a garantir uma vitória na história da Premier League até que o ponta do Newcastle United Harvey Barnes marcou aos 101 minutos e 48 segundos para garantir a vitória por 4 a 3 sobre o Leeds United em 7 de janeiro de 2026.
- Getty Images Sport
Uma noite para entrar para a história
Para o Manchester United, foi uma noite de frustração histórica: nunca antes uma equipe havia liderado uma partida até tão perto do fim para sair de mãos vazias. Para o Chelsea, foi um lembrete do espetáculo puro que Stamford Bridge pode proporcionar. A imagem de Palmer em meio ao caos, perguntando-se por que havia recebido tanto espaço, continua sendo o retrato definitivo de um jogo que já é um clássico contemporâneo.
Esse duelo épico de sete gols entrou para a história dos grandes confrontos entre as duas equipes, ao lado dos embates táticos da era Mourinho e dos jogos de xadrez tático de Ferguson. Ele nos lembrou por que assistimos, por que temos esperança e por que, na Premier League, só o apito final realmente importa. Naquela noite, o relógio parecia não mandar em nada até Palmer decidir que era hora de ir para casa.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.