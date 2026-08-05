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Chelsea se aproxima de acordo de £16,3 milhões por defensor do Rayo Vallecano enquanto Xabi Alonso dá sequência à reformulação do elenco
Chelsea identifica substituto para Cucurella
O Chelsea está perto de fechar um acordo para contratar Chavarria por uma taxa na casa de £16,3 milhões, segundo apurou a Press Association, conforme noticiado pela ESPN. Chavarria, que fez parte da equipe que chegou à final da Conference League na temporada passada, é um defensor pelo lado esquerdo e oferecerá concorrência a Jorrel Hato após a saída de Marc Cucurella para o Real Madrid. Todas as partes estão confiantes de que um acordo será fechado por um jogador que o Chelsea vem tentando contratar durante boa parte do verão.
Apesar da idade, Chavarria tem apenas quatro temporadas de experiência na elite, depois de ter se transferido do Real Zaragoza, da Segunda División, em 2022. Sua chegada representaria uma continuidade na mudança de abordagem do clube no mercado, priorizando jogadores que já se provaram nas principais ligas europeias. A ascensão de Chavarria no Rayo chamou a atenção de vários olheiros pela Europa, mas o Chelsea parece ter vencido a corrida por sua contratação.
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Alonso prioriza a experiência dos veteranos
Sua contratação daria continuidade à tendência de o Chelsea buscar reforços mais experientes sob o comando do novo técnico Xabi Alonso, após as chegadas do atacante Danny Welbeck, de 35 anos, vindo do Brighton, e de Jordan Henderson, de 36, que se juntou ao clube na segunda-feira depois de deixar o Brentford. Essa mudança clara de estratégia reflete o desejo de injetar liderança em um vestiário que anteriormente foi criticado pela falta de figuras mais experientes.
Chavarria seria a terceira contratação defensiva do verão, enquanto o Chelsea segue reformulando seu elenco. O lateral-direito Marco Palestra chegou da Atalanta em julho, enquanto a chegada de Maxence Lacroix, vindo do Crystal Palace, foi anunciada na semana passada. Ao acrescentar Chavarria ao grupo, o Chelsea garante flexibilidade tática, especialmente porque o espanhol é conhecido por sua capacidade de atuar tanto em uma linha de quatro tradicional quanto como ala em sistemas mais ofensivos usados com frequência por Alonso.
Êxodo em Stamford Bridge continua com saída de Chalobah
Trevoh Chalobah é o mais recente talento formado em casa a sair, com uma transferência em definitivo para o clube italiano Como agora acertada. O defensor vai se juntar ao ex-ícone do Chelsea Cesc Fabregas, que se prepara para levar o clube da Serie A à sua histórica primeira campanha de Champions League.
A saída de Chalobah vem na sequência de uma série de partidas, enquanto o clube busca reduzir a folha salarial e ajustar o elenco às exigências táticas específicas de Alonso. Ele se junta a Cucurella, Tyrique George e Andrey Santos na lista de jogadores que deixaram o clube nesta movimentada janela de verão. A decisão de seguir sem vários nomes já estabelecidos reflete o reconhecimento da diretoria de que era necessária uma mudança radical de rumo.
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A escala financeira da reconstrução
O gasto total neste verão está se aproximando rapidamente de níveis recordes para o grupo proprietário BlueCo. A busca por Chavarria por £ 16,3 milhões pode parecer modesta em comparação aos £ 117 milhões gastos com Morgan Rogers, mas representa uma peça crucial do quebra-cabeça para um elenco que careceu de profundidade na campanha anterior. Com as saídas de Chalobah e Cucurella, o clube conseguiu reduzir significativamente a folha salarial, permitindo que esses novos reforços sejam integrados sem violar os regulamentos financeiros. Com a temporada da Premier League se aproximando rapidamente, a diretoria está empenhada em finalizar o acordo por Chavarria para que ele possa começar a treinar com seus novos companheiros de equipe o mais rápido possível.
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