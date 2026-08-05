O Chelsea está perto de fechar um acordo para contratar Chavarria por uma taxa na casa de £16,3 milhões, segundo apurou a Press Association, conforme noticiado pela ESPN. Chavarria, que fez parte da equipe que chegou à final da Conference League na temporada passada, é um defensor pelo lado esquerdo e oferecerá concorrência a Jorrel Hato após a saída de Marc Cucurella para o Real Madrid. Todas as partes estão confiantes de que um acordo será fechado por um jogador que o Chelsea vem tentando contratar durante boa parte do verão.

Apesar da idade, Chavarria tem apenas quatro temporadas de experiência na elite, depois de ter se transferido do Real Zaragoza, da Segunda División, em 2022. Sua chegada representaria uma continuidade na mudança de abordagem do clube no mercado, priorizando jogadores que já se provaram nas principais ligas europeias. A ascensão de Chavarria no Rayo chamou a atenção de vários olheiros pela Europa, mas o Chelsea parece ter vencido a corrida por sua contratação.