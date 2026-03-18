Chelsea: Rosenior entrega um bilhete aos jogadores do Chelsea enquanto o time está perdendo por 8 a 2; a reação viraliza nas redes sociais

O ex-técnico do Estrasburgo decidiu, de fato, entregar um bilhete com instruções ao recém-entrado Alejandro Garnahco, que passou pelas mãos dos jogadores do Chelsea até chegar ao zagueiro Aderabioyo: o problema é que tudo isso aconteceu aos 84 minutos, com o placar em 0 a 3 e o resultado parcial de 2 a 8 para os franceses, numa partida já praticamente perdida.











