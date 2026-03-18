Uma reação que rapidamente se tornou viral. A estratégia absurda de Liam Rosenior, durante a derrota do Chelsea na Liga dos Campeões, na partida de volta em Stamford Bridge contra o PSG, está bombando nas redes sociais
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Chelsea: Rosenior entrega um bilhete aos jogadores do Chelsea enquanto o time está perdendo por 8 a 2; a reação viraliza nas redes sociais
O ex-técnico do Estrasburgo decidiu, de fato, entregar um bilhete com instruções ao recém-entrado Alejandro Garnahco, que passou pelas mãos dos jogadores do Chelsea até chegar ao zagueiro Aderabioyo: o problema é que tudo isso aconteceu aos 84 minutos, com o placar em 0 a 3 e o resultado parcial de 2 a 8 para os franceses, numa partida já praticamente perdida.
Nos rostos dos jogadores do Chelsea transparece um espanto inesperado: o time pareceu totalmente impotente durante toda a partida e, mesmo quando o placar estava em 8 a 2 a favor dos franceses, o técnico não alterou sua estratégia, entregando ao ex-jogador do Manchester United um bilhete com algumas orientações táticas que ninguém parece ter entendido.
Os torcedores também ficaram perplexos com o comportamento do técnico num momento crítico: todos os jogadores leram as instruções escritas no papel com uma expressão de incredulidade. Em meio a uma crise total, o técnico decidiu se dedicar a dar conselhos táticos totalmente fora de contexto.