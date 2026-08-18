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Chelsea v Real Sociedad - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Chelsea recebe oferta por Rafael Leao por £ 34 milhões abaixo do valor de mercado, enquanto Arsenal e Manchester United saem da disputa

Chelsea
R. Leao
Mercado da bola
Premier League
Arsenal
Manchester United
Milan

O Chelsea surgiu como um destino surpreendente para Rafael Leao depois que o ponta do AC Milan foi oferecido aos Blues em um acordo por um preço reduzido. O jogador da seleção de Portugal havia sido um alvo prioritário tanto de Arsenal quanto de Manchester United no início desta janela de verão, mas os dois gigantes da Premier League agora esfriaram o interesse.

  • Chelsea recebe chance de contratar estrela do Milan

    O Chelsea recebeu um grande impulso nas semanas finais da janela de transferências após receber a oportunidade de contratar o astro português da Copa do Mundo Leao. O jogador de 27 anos tem sido um dos atletas mais consistentes da Serie A na última década, mas seu tempo em San Siro parece estar chegando ao fim, já que o AC Milan busca equilibrar as contas.

    Apesar de seu status como talento de nível mundial, seu valor despencou durante os meses de verão, com relatos na Itália sugerindo que uma oferta de apenas € 40 milhões (£ 34 milhões) agora seria suficiente para autorizar sua saída.

    Segundo a La Gazzetta dello Sport, os representantes do ponta vêm sondando possíveis interessados pela Europa depois que o interesse inicial de outros clubes da Premier League esfriou. Embora o Milan tenha tentado inicialmente viabilizar uma transferência para a Roma, rival na Serie A, os giallorossi não estão atualmente em busca de um acordo, o que levou o estafe de Leao a entrar em contato com o Chelsea.

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  • FBL-ENG-PR-COMMUNITY-ARSENAL-MAN CITYAFP

    Arsenal e Manchester United seguem em direções opostas

    O Arsenal foi fortemente ligado a Leao nos estágios iniciais da janela, enquanto Mikel Arteta buscava reforços após a saída de Leandro Trossard. No entanto, o Arsenal parece ter encontrado sua solução em outro lugar, após contratar Christos Tzolis em um acordo de £34 milhões junto ao Club Brugge. O internacional grego já causou um impacto significativo no norte de Londres.

    Com Gabriel Martinelli também potencialmente de saída, Arteta ficou brevemente aberto a uma segunda contratação para o ataque, chegando até a fazer uma investida ambiciosa por Vinicius Junior, do Real Madrid, mas o foco do clube agora mudou para alvos defensivos.

    O Manchester United também teve interesse concreto em Leao quando o mercado abriu, mas o time de Michael Carrick agora está bem servido pelos lados do campo. As chegadas de Mateus Cunha e Bryan Mbeumo no verão passado deram profundidade suficiente ao Manchester United, levando o clube a se juntar ao Arsenal na desistência da corrida pelo jogador do Milan.


  • Leao pronto para o desafio da Premier League

    Leao nunca escondeu seu desejo de se testar na Inglaterra, já tendo anteriormente expressado sua admiração pelo estilo de jogo da Premier League. No início deste verão, o ponta falou abertamente sobre seu futuro e sobre a necessidade de mudar de ares. "Preciso de um novo desafio. Já ganhei dois títulos na Itália e estou lá há algum tempo", disse Leao.

    Ele acrescentou: "A liga [Serie A] está evoluindo, mas, para o meu estilo de futebol, acho que a Premier League ou La Liga aproveitariam mais o meu talento, como jogador. Se surgisse uma oportunidade na Premier League, eu ficaria muito feliz."

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  • Rafael Leao MilanGetty

    A viagem terminou na Itália

    A bagagem de Leao no cenário internacional destaca ainda mais sua qualidade, já que ele atuou nos cinco jogos de Portugal na Copa do Mundo sob o comando de Roberto Martinez. Ele conseguiu balançar as redes uma vez durante o torneio, embora a campanha tenha terminado em decepção, já que Portugal chegou às oitavas de final antes de perder para a futura campeã Espanha.

    Com seus anos de auge ainda pela frente, aos 27, Leao acredita que já alcançou tudo o que podia na Itália e está desesperado para provar que consegue manter seu alto padrão de gols no que muitos consideram a liga nacional mais difícil do futebol mundial.