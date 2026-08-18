O Chelsea recebeu um grande impulso nas semanas finais da janela de transferências após receber a oportunidade de contratar o astro português da Copa do Mundo Leao. O jogador de 27 anos tem sido um dos atletas mais consistentes da Serie A na última década, mas seu tempo em San Siro parece estar chegando ao fim, já que o AC Milan busca equilibrar as contas.

Apesar de seu status como talento de nível mundial, seu valor despencou durante os meses de verão, com relatos na Itália sugerindo que uma oferta de apenas € 40 milhões (£ 34 milhões) agora seria suficiente para autorizar sua saída.

Segundo a La Gazzetta dello Sport, os representantes do ponta vêm sondando possíveis interessados pela Europa depois que o interesse inicial de outros clubes da Premier League esfriou. Embora o Milan tenha tentado inicialmente viabilizar uma transferência para a Roma, rival na Serie A, os giallorossi não estão atualmente em busca de um acordo, o que levou o estafe de Leao a entrar em contato com o Chelsea.