Iraola preferiu não se pronunciar sobre seu próximo destino. Chelsea, Real Madrid e Crystal Palace estariam acompanhando sua situação, enquanto ele também tem sido cotado para assumir o cargo de técnico do Manchester United. O Bournemouth ocupa a sexta posição na Premier League, com 55 pontos, somando 13 vitórias e 16 empates em 36 partidas. O time luta intensamente para diminuir a diferença para o Liverpool, quarto colocado, e o Aston Villa, quinto colocado, já que terminar entre os cinco primeiros garante uma vaga na Liga dos Campeões. O sexto lugar também seria suficiente se o Villa terminar em quinto e vencer a Liga Europa. Após a vitória crucial de sua equipe por 1 a 0 contra o Fulham no sábado, Iraola afirmou, quando questionado sobre seu futuro: “Não tenho pressa. Não vou falar sobre meu futuro. Estou totalmente focado em tentar terminar esta temporada com uma recompensa, algo tangível para os jogadores e torcedores do [Bournemouth].”