Getty Images Sport
Traduzido por
Chelsea, Real Madrid e Manchester United ficam na expectativa enquanto Andoni Iraola dá uma atualização sobre seus planos futuros, afirmando que “não há pressa” - com o Bournemouth esperando um presente de despedida na Liga dos Campeões
Foco na final contra o Bournemouth
Iraola preferiu não se pronunciar sobre seu próximo destino. Chelsea, Real Madrid e Crystal Palace estariam acompanhando sua situação, enquanto ele também tem sido cotado para assumir o cargo de técnico do Manchester United. O Bournemouth ocupa a sexta posição na Premier League, com 55 pontos, somando 13 vitórias e 16 empates em 36 partidas. O time luta intensamente para diminuir a diferença para o Liverpool, quarto colocado, e o Aston Villa, quinto colocado, já que terminar entre os cinco primeiros garante uma vaga na Liga dos Campeões. O sexto lugar também seria suficiente se o Villa terminar em quinto e vencer a Liga Europa. Após a vitória crucial de sua equipe por 1 a 0 contra o Fulham no sábado, Iraola afirmou, quando questionado sobre seu futuro: “Não tenho pressa. Não vou falar sobre meu futuro. Estou totalmente focado em tentar terminar esta temporada com uma recompensa, algo tangível para os jogadores e torcedores do [Bournemouth].”
- AFP
A ligação com o Manchester United
O United estaria considerando Iraola como principal candidato caso Michael Carrick não consiga o cargo de forma definitiva. Carrick foi nomeado técnico interino em janeiro, após a saída de Ruben Amorim. Embora Carrick tenha impressionado, levando o United à classificação para a Liga dos Campeões, o departamento esportivo da INEOS está avaliando todas as opções.
Esclarecimentos sobre a saída do Vitality Stadium
Iraola deixará o Bournemouth no final da temporada. O Bournemouth agiu rapidamente para manter a estabilidade, anunciando Marco Rose como seu sucessor. “Não foi uma decisão fácil [de partir], mas, uma vez tomada, você sente um alívio”, disse Iraola. “Sinto que aproveitamos isso de forma positiva. Desde aquele dia, temos obtido ótimos resultados, mas também um clima muito bom. Todos estão alinhados, o relacionamento é muito claro e honesto. Ok, isso vai acontecer: na próxima temporada, Marco Rose será nosso técnico. Todos sabem o que está acontecendo. Estamos em boa posição e podemos usar isso de forma positiva.”
- Getty Images Sport
A decisão final ainda está por vir
À medida que a temporada se aproxima do clímax, a dança das cadeiras entre os treinadores vai se intensificar. O United enfrenta uma escolha difícil: contratar o técnico espanhol ou manter Carrick. Seja em Manchester, Londres ou Madri, o foco imediato de Iraola continua sendo, sem dúvida, garantir um resultado histórico nas competições europeias para os Cherries.