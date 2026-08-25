De acordo com o The Independent, o Chelsea está planejando uma nova investida por Scott depois de ter três propostas anteriores rejeitadas pelo Bournemouth. O Manchester City perdeu o prazo para contratar Fernandez por £ 120 milhões há duas semanas, mas Enzo Maresca segue determinado a se reunir com seu ex-jogador no Etihad Stadium.

O City perdeu Rodri para o Barcelona e está determinado a reforçar seu elenco, com relatos sugerindo que o clube está pronto para apresentar uma oferta formal por Fernandez nos próximos dias. O Chelsea está bem ciente desse interesse crescente e, consequentemente, acelerou sua busca por Scott para preencher o possível vazio.