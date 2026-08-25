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Chelsea prepara uma oferta milionária por Alex Scott enquanto Enzo Fernandez mira uma transferência tardia para o Manchester City
Manchester City pressiona por transferência de última hora
De acordo com o The Independent, o Chelsea está planejando uma nova investida por Scott depois de ter três propostas anteriores rejeitadas pelo Bournemouth. O Manchester City perdeu o prazo para contratar Fernandez por £ 120 milhões há duas semanas, mas Enzo Maresca segue determinado a se reunir com seu ex-jogador no Etihad Stadium.
O City perdeu Rodri para o Barcelona e está determinado a reforçar seu elenco, com relatos sugerindo que o clube está pronto para apresentar uma oferta formal por Fernandez nos próximos dias. O Chelsea está bem ciente desse interesse crescente e, consequentemente, acelerou sua busca por Scott para preencher o possível vazio.
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Bournemouth exige valor altíssimo por meio-campista
O Bournemouth manteve neste verão uma postura rígida de que Scott não está à venda, rejeitando ofertas do Chelsea que, segundo relatos, chegaram a £ 68 milhões. No entanto, o The Independent afirma que uma proposta melhorada na casa de £ 80 milhões a £ 90 milhões pode forçar o Bournemouth a mudar de posição antes de o mercado fechar na próxima terça-feira.
O Chelsea precisaria reinvestir os recursos gerados com a venda de Fernandez para atingir esse valor pedido. Fernandez foi fortemente vaiado por parte da torcida durante a vitória sobre o Fulham na noite de segunda-feira, o que destacou a tensão crescente em torno de sua situação incerta em Londres.
Alonso exige clareza sobre o futuro
Xabi Alonso abordou abertamente a especulação em andamento em torno de Fernandez, deixando claro que espera que a situação seja resolvida rapidamente. Após a partida contra o Fulham, Alonso admitiu que uma saída segue sendo uma possibilidade concreta.
Falando ao Match of the Day, da BBC, Alonso afirmou: "No futebol, eu não me surpreendo com nada. Vamos ver. Meu desejo é que saibamos o que vai acontecer no futuro, mas vamos ver nesta semana." O treinador tem mantido cautela, mas seu desejo por uma resolução imediata ressalta a urgência em Stamford Bridge.
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O que acontece agora?
O Manchester City deve testar a resistência do Chelsea com uma proposta oficial substancial por Fernandez nesta semana. Se o atual campeão atingir o valor estipulado pelo Chelsea, isso desencadeará um efeito dominó imediato, forçando o Chelsea a acelerar a busca por Scott antes do prazo final.
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