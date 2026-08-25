AFP
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Chelsea prepara investida sensacional de última hora por estrela escanteada do Manchester United enquanto Xabi Alonso busca a peça final para o ataque
Chelsea avalia uma surpreendente investida por Rashford
O Chelsea considera uma surpreendente investida de última hora para contratar o atacante do United Rashford antes do fechamento da janela de transferências de verão. De acordo com o The Independent, o Chelsea está aberto a trazer mais um atacante versátil, apesar de já ter gasto mais de £ 300 milhões em novos reforços. A cúpula de Stamford Bridge avalia suas opções nos últimos dias da janela. Uma investida pelo internacional inglês de 28 anos sem dúvida representaria um dos negócios mais surpreendentes do verão, acrescentando ainda mais poder de fogo ao elenco recém-montado de Alonso.
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Alonso quer mais um atacante versátil
O time de Alonso começou sua campanha na Premier League com uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o rival do oeste de Londres Fulham, mas o clube ainda busca ajustar suas opções de ataque. Embora o foco atual esteja principalmente nas saídas, o Chelsea segue "aberto" a adicionar um atacante dinâmico ao elenco.
Os Blues já quebraram recordes neste verão europeu, com destaque para a contratação de Morgan Rogers, que se tornou o jogador britânico mais caro da história. Os experientes ex-jogadores da seleção inglesa Danny Welbeck e Jordan Henderson também chegaram, ao lado de Maxence Lacroix, Marco Palestra e Valentin Barco, mas a possível disponibilidade de Rashford agora chamou a atenção do clube.
Futuro incerto de Rashford em Old Trafford
O futuro de longo prazo de Rashford em seu clube de infância tem sido alvo de intensa especulação. O atacante passou a última temporada emprestado ao Barcelona e esperava garantir uma transferência em definitivo para o Camp Nou, mas acabou sendo mandado de volta para Manchester.
Inicialmente, acreditava-se que o Manchester United estava disposto a negociar a saída do astro da Inglaterra após seu retorno, apesar de ele já ter feito mais de 400 partidas pelo clube. No entanto, o técnico Michael Carrick pareceu sugerir recentemente que o atacante permanecerá, ao colocá-lo no intervalo durante a surpreendente derrota por 2 a 0 na estreia para o Hull City.
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Chelsea busca se desfazer de estrelas indesejadas
Antes de formalizar qualquer oferta potencial pela estrela do United, o Chelsea deve levantar fundos ao se desfazer de vários integrantes indesejados do elenco. Nicolas Jackson e Liam Delap devem ser vendidos, enquanto os dirigentes de Stamford Bridge também estão dispostos a ouvir ofertas por Pedro Neto e Malo Gusto.
Também há incerteza contínua em torno de Enzo Fernandez, que vem sendo fortemente ligado ao Manchester City. No entanto, o Chelsea exigirá pelo menos £120 milhões pelo meio-campista argentino, enquanto busca equilibrar as contas e potencialmente financiar uma investida por Rashford antes do prazo da próxima semana.
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