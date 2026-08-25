O time de Alonso começou sua campanha na Premier League com uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o rival do oeste de Londres Fulham, mas o clube ainda busca ajustar suas opções de ataque. Embora o foco atual esteja principalmente nas saídas, o Chelsea segue "aberto" a adicionar um atacante dinâmico ao elenco.

Os Blues já quebraram recordes neste verão europeu, com destaque para a contratação de Morgan Rogers, que se tornou o jogador britânico mais caro da história. Os experientes ex-jogadores da seleção inglesa Danny Welbeck e Jordan Henderson também chegaram, ao lado de Maxence Lacroix, Marco Palestra e Valentin Barco, mas a possível disponibilidade de Rashford agora chamou a atenção do clube.