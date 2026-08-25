Chelsea planeja investida CHOCANTE no Real Madrid enquanto saída de Enzo Fernandez por £ 120 milhões se aproxima

O Chelsea está considerando uma investida de última hora pelo meio-campista do Madrid Camavinga, segundo a talkSPORT. Os Blues mudaram o foco para o internacional francês após ver três propostas por Scott, do Bournemouth, serem rejeitadas. Os Cherries disseram de forma categórica ao clube do oeste de Londres que o jogador de 23 anos não está à venda antes do prazo final da janela de transferências. A maior oferta do Chelsea por Scott teria chegado a £ 68 milhões, forçando o técnico Xabi Alonso a procurar outras opções.

Camavinga tem sido fortemente ligado a uma saída do Santiago Bernabeu desde que Jose Mourinho assumiu o comando do gigante espanhol. O Manchester United já havia demonstrado interesse no meio-campista antes de contratar Carlos Baleba junto ao Brighton.