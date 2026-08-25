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Yosua Arya

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Chelsea planeja investida CHOCANTE no Real Madrid enquanto saída de Enzo Fernandez por £ 120 milhões se aproxima

Mercado da bola
Chelsea
E. Camavinga
Real Madrid
E. Fernandez
Premier League
La Liga

O Chelsea estuda uma investida no fim da janela de verão pelo meio-campista do Real Madrid Eduardo Camavinga, depois que o Bournemouth rejeitou três propostas por Alex Scott. O clube londrino faz planos de contingência para o meio-campo enquanto o Manchester City monitora Enzo Fernandez, que segue disposto a deixar Stamford Bridge antes do prazo final.

  • Chelsea volta suas atenções para estrela do Real Madrid

    O Chelsea está considerando uma investida de última hora pelo meio-campista do Madrid Camavinga, segundo a talkSPORT. Os Blues mudaram o foco para o internacional francês após ver três propostas por Scott, do Bournemouth, serem rejeitadas. Os Cherries disseram de forma categórica ao clube do oeste de Londres que o jogador de 23 anos não está à venda antes do prazo final da janela de transferências. A maior oferta do Chelsea por Scott teria chegado a £ 68 milhões, forçando o técnico Xabi Alonso a procurar outras opções.

    Camavinga tem sido fortemente ligado a uma saída do Santiago Bernabeu desde que Jose Mourinho assumiu o comando do gigante espanhol. O Manchester United já havia demonstrado interesse no meio-campista antes de contratar Carlos Baleba junto ao Brighton.

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  • enzo-fernandez(C)Getty Images

    Fernandez busca saída de Stamford Bridge

    Alonso está desesperadamente em busca de reforços para o meio-campo em meio ao futuro incerto de Fernandez. O jogador de 25 anos deixou claro no início do verão que queria deixar Stamford Bridge, embora uma transferência dos sonhos para o Real Madrid tenha acabado fracassando.

    No entanto, o argentino ainda pode sair na última semana da janela. O Manchester City e seu técnico, o ex-comandante do Chelsea Enzo Maresca, estão ansiosos para garantir sua contratação. Maresca busca uma reposição de primeira linha depois que o vencedor da Bola de Ouro Rodri se transferiu para o Barcelona em um acordo de £65 milhões. O City segue na disputa por Fernandez, apesar de se preparar para gastar £86 milhões no internacional marroquino Ayyoub Bouaddi.

  • Chelsea exige taxa enorme por Fernandez

    O Chelsea não está buscando ativamente vender Fernandez nesta janela. O clube informou a todas as partes interessadas que avalia o meio-campista em impressionantes £120 milhões. Apesar dessa postura firme, a cúpula do clube está traçando planos de contingência caso sua estrela do meio-campo consiga uma transferência tardia. Além de Camavinga, o Chelsea elaborou uma lista de alvos alternativos.

    O destaque do Crystal Palace, Adam Wharton, e Manu Kone, da Roma, também estão sendo monitorados. Ambos os jogadores atraíram atenção significativa após campanhas impressionantes por seus respectivos clubes.

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    Alonso foca nos próximos jogos

    Enquanto o drama da transferência se desenrola, Fernandez segue nos planos imediatos de Alonso. O meio-campista entrou no segundo tempo na estreia do Chelsea na Premier League, na noite de segunda-feira.

    O Chelsea garantiu uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o rival local Fulham, com Joao Pedro, Morgan Rogers e Cole Palmer balançando as redes para dar a Alonso um início vitorioso em sua carreira como técnico na Premier League.

    O Chelsea agora fará uma pausa temporária em sua campanha na liga para disputar a copa. A equipe enfrentará o Luton Town, da League One, na EFL Cup na quinta-feira, antes de um duelo doméstico contra o Brighton no domingo.

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