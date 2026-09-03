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Al Ettifaq v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Chelsea: pensa no ex-Roma Georginio Wijnaldum para reforçar o meio-campo

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Chelsea
G. Wijnaldum

Uma surpreendente informação que chega da Inglaterra: o Chelsea pensa no meia de 35 anos Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool e Roma, atualmente sem contrato após a experiência de três anos na Arábia Saudita, no Al-Ettifaq, para reforçar o meio-campo. O holandês quer voltar à Europa e pediu a seus agentes que lhe encontrem um clube.

  • Não para Roma e Monaco

    Depois de vender Enzo Fernandez ao Manchester City, o Chelsea buscava um substituto. No último dia da janela, ficou sem opções: a Roma disse não à venda de Manu Konè, o Monaco primeiro abriu a possibilidade e depois bloqueou a saída do meio-campista senegalês Lamine Camara. Numericamente, o elenco no meio-campo está curto e, por esse motivo, os Blues podem contratar um jogador sem clube.

    • Publicidade

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