Chelsea: pensa no ex-Roma Georginio Wijnaldum para reforçar o meio-campo

Depois de vender Enzo Fernandez ao Manchester City, o Chelsea buscava um substituto. No último dia da janela, ficou sem opções: a Roma disse não à venda de Manu Konè, o Monaco primeiro abriu a possibilidade e depois bloqueou a saída do meio-campista senegalês Lamine Camara. Numericamente, o elenco no meio-campo está curto e, por esse motivo, os Blues podem contratar um jogador sem clube.