Uma surpreendente informação que chega da Inglaterra: o Chelsea pensa no meia de 35 anos Georginio Wijnaldum, ex-Liverpool e Roma, atualmente sem contrato após a experiência de três anos na Arábia Saudita, no Al-Ettifaq, para reforçar o meio-campo. O holandês quer voltar à Europa e pediu a seus agentes que lhe encontrem um clube.
Getty Images Sport
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Chelsea: pensa no ex-Roma Georginio Wijnaldum para reforçar o meio-campo
Não para Roma e Monaco
Depois de vender Enzo Fernandez ao Manchester City, o Chelsea buscava um substituto. No último dia da janela, ficou sem opções: a Roma disse não à venda de Manu Konè, o Monaco primeiro abriu a possibilidade e depois bloqueou a saída do meio-campista senegalês Lamine Camara. Numericamente, o elenco no meio-campo está curto e, por esse motivo, os Blues podem contratar um jogador sem clube.
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