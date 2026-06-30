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Chelsea, Newcastle, Nottingham Forest e Aston Villa foram multados por violarem as regras financeiras impostas pela UEFA - sendo que os Magpies foram os mais penalizados
Newcastle United e Aston Villa correm o risco de sofrer sanções severas
Em um duro golpe para seus respectivos saldos bancários, o Newcastle United e o Aston Villa surgiram como os mais afetados entre os clubes da Premier League. Os Magpies firmaram um acordo de três anos com a UEFA após não terem cumprido a “regra das receitas do futebol”, avaliada com base no total acumulado de três anos, abrangendo os exercícios financeiros encerrados em 2023, 2024 e 2025.
O Newcastle United FC e a Juventus FC celebraram um acordo de conciliação com o CFCB por um período de três anos, em conformidade com a estrutura introduzida na última temporada. A duração do acordo de conciliação depende da capacidade do clube de cumprir os regulamentos com base nas projeções apresentadas.
Consequentemente, cada clube deve atingir a meta final e alcançar a conformidade total com a regra de receitas do futebol até o final do período do acordo, na temporada 2028-29 (abrangendo os exercícios financeiros encerrados em 2026, 2027 e 2028). Para o Newcastle, isso inclui uma multa total de € 10 milhões (£ 9 milhões/$ 11 milhões), sendo € 7 milhões condicionais.
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Quatro times da Premier League são penalizados por violações nos limites de gastos com o elenco
Além da regra de receitas, o CFCB constatou problemas generalizados em relação à “regra do custo do elenco”, que limita os gastos a 70% da receita de um clube. Quatro clubes ingleses — Aston Villa, Chelsea, Newcastle e Nottingham Forest — foram considerados culpados por terem excedido esse limite durante o ano civil de 2025. As sanções variam de acordo com a gravidade da infração e as tendências financeiras atuais de cada instituição.
A Primeira Câmara do CFCB constatou que o Aston Villa FC (ENG), o Chelsea FC (ENG), o Newcastle United FC (ENG), o Nottingham Forest FC (ENG), o OGC Nice (FRA), o RC Strasbourg (FRA), o AEK Atenas (GRE), a ACF Fiorentina (ITA) e o Fenerbahçe SK (TUR) violaram a regra de custos com o elenco ao relatar um índice de custos com o elenco superior a 70% para o ano civil de 2025. Como resultado, cada clube recebeu uma multa calculada proporcionalmente aos pontos percentuais acima do limite definido e ao valor do excedente nos custos com o elenco do clube.
Multas condicionais e limites de registro de jogadores
Embora as multas representem um problema financeiro, alguns clubes também enfrentam possíveis restrições esportivas. O Aston Villa e o RC Strasbourg foram sinalizados por violações “significativas”, o que resultou em restrições ao registro de novos jogadores para competições da UEFA. No entanto, a UEFA observou que o Villa e o Chelsea demonstraram sinais de melhora em suas trajetórias financeiras, o que permitiu que uma parte de suas multas permanecesse condicional.
No que diz respeito ao Aston Villa FC e ao Chelsea FC, que já haviam sido sancionados na temporada anterior, a Primeira Câmara do CFCB levou em consideração a tendência de melhora em seu índice de custos com o elenco entre 2024 e 2025, em linha com as projeções apresentadas como parte de seu acordo de conciliação. Como resultado, parte da multa está condicionada à continuação da redução significativa do índice de custos com o elenco pelos clubes em 2026. A multa total do Villa é de € 22,5 milhões (£ 19 milhões/$ 26 milhões), enquanto a do Chelsea é de € 3 milhões.
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Discriminação detalhada das obrigações decorrentes do acordo
Os clubes que assinaram acordos de conciliação, especificamente o Newcastle e a Juventus, estão agora operando sob rigorosa supervisão da UEFA. Esses acordos não são meramente financeiros; eles determinam como os clubes devem administrar seus elencos e equilibrar suas contas até 2028. O não cumprimento de metas intermediárias pode resultar em sanções ainda mais severas, incluindo a exclusão total do futebol europeu.
Os clubes concordaram com as seguintes obrigações no acordo de conciliação: pagar uma multa, cujo valor é baseado na gravidade da infração constatada; estar sujeitos a uma restrição quanto à inscrição de novos jogadores em sua Lista A para as competições de clubes da UEFA. Tal medida é condicional ou incondicional para cada temporada abrangida pelo período do acordo, dependendo do cumprimento, por parte do clube, das condições estabelecidas no acordo; atingir metas anuais intermediárias e estar sujeitos à aplicação de medidas financeiras e esportivas condicionais caso essas metas não sejam atingidas (ou seja, desde uma restrição mais rigorosa ao registro de novos jogadores na Lista A até a exclusão da próxima competição de clubes da UEFA para a qual se qualificarem).