Em um duro golpe para seus respectivos saldos bancários, o Newcastle United e o Aston Villa surgiram como os mais afetados entre os clubes da Premier League. Os Magpies firmaram um acordo de três anos com a UEFA após não terem cumprido a “regra das receitas do futebol”, avaliada com base no total acumulado de três anos, abrangendo os exercícios financeiros encerrados em 2023, 2024 e 2025.

O Newcastle United FC e a Juventus FC celebraram um acordo de conciliação com o CFCB por um período de três anos, em conformidade com a estrutura introduzida na última temporada. A duração do acordo de conciliação depende da capacidade do clube de cumprir os regulamentos com base nas projeções apresentadas.

Consequentemente, cada clube deve atingir a meta final e alcançar a conformidade total com a regra de receitas do futebol até o final do período do acordo, na temporada 2028-29 (abrangendo os exercícios financeiros encerrados em 2026, 2027 e 2028). Para o Newcastle, isso inclui uma multa total de € 10 milhões (£ 9 milhões/$ 11 milhões), sendo € 7 milhões condicionais.