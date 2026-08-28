Chelsea mira Lamine Camara enquanto Enzo Fernandez se aproxima de saída em transferência para o Manchester City

As especulações em torno da saída de Fernandez se intensificaram quando Xabi Alonso o tirou da lista do Chelsea para a vitória sobre o Luton Town na Copa da Liga Inglesa.

Alonso havia declarado anteriormente que Fernandez atuaria, mas depois o técnico sugeriu que o jogador de 25 anos não tinha a mentalidade certa.

Ao explicar a ausência, Alonso afirmou: "Precisamos dos jogadores que estejam na melhor condição para jogar. Precisamos levar tudo em consideração, jogadores que vivem um bom momento, jogadores que não estão sentindo essa energia para jogar. Para mim, é muito importante que eles sintam esse desejo de jogar e estejam bem preparados."