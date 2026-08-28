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Chelsea mira Lamine Camara enquanto Enzo Fernandez se aproxima de saída em transferência para o Manchester City
Chelsea prepara substituto para meio-campista a caminho do Manchester City
O Chelsea colocou Lamine Camara na mira como um possível alvo de transferência, à medida que o argentino se aproxima de uma ida para o Etihad. De acordo com a talkSPORT, Fernandez está nos estágios finais de uma transferência bombástica para se reunir com Enzo Maresca no Manchester City.
O Chelsea teria fixado um preço de £120 milhões para o meio-campista e espera reinvestir parte desse valor em Camara. O Monaco está pedindo entre £50 milhões e £60 milhões neste verão. O Crystal Palace teve recentemente uma proposta de £35 milhões rejeitada, enquanto o Liverpool também recebeu a oportunidade de contratar Camara antes do fechamento da janela de transferências.
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Xabi Alonso questiona desejo após ficar fora do elenco para a copa
As especulações em torno da saída de Fernandez se intensificaram quando Xabi Alonso o tirou da lista do Chelsea para a vitória sobre o Luton Town na Copa da Liga Inglesa.
Alonso havia declarado anteriormente que Fernandez atuaria, mas depois o técnico sugeriu que o jogador de 25 anos não tinha a mentalidade certa.
Ao explicar a ausência, Alonso afirmou: "Precisamos dos jogadores que estejam na melhor condição para jogar. Precisamos levar tudo em consideração, jogadores que vivem um bom momento, jogadores que não estão sentindo essa energia para jogar. Para mim, é muito importante que eles sintam esse desejo de jogar e estejam bem preparados."
Estrela do Monaco surge como reforço ideal para o meio-campo
Alonso também confirmou que teve uma conversa particular com Fernandez após o treino de quarta-feira antes de tomar sua decisão final. Alonso acrescentou: "Conversamos e decidimos que era melhor não fazer parte do elenco. Ele é um grande jogador."
Se Fernandez concluir sua transferência, o Chelsea está pronto para avançar em suas conversas com os representantes de Camara. Camara se firmou no Monaco depois de chegar por € 15 milhões há dois anos, conquistando o prêmio de Jogador Jovem Africano do Ano. Ele fez 29 partidas pela liga na última temporada, marcou dois gols e deu sete assistências.
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O que vem a seguir para Chelsea e Fernandez?
O Chelsea buscará finalizar a saída de Fernandez para o Manchester City nos próximos dias, ao mesmo tempo em que acelera sua investida por Camara. Se tiver sucesso, Camara se juntará a um meio-campo do Chelsea fortemente modificado, que já conta com as chegadas de verão de Valentin Barco e Jordan Henderson. Alonso agora precisa administrar os últimos dias da janela de transferências enquanto prepara seu elenco para seus próximos compromissos da Premier League.
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