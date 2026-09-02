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Chelsea mira contratação surpreendente de Wijnaldum! Chelsea recorre a jogador livre no mercado após caos no último dia da janela de transferências
Crise no meio-campo força o Chelsea a recorrer ao mercado de jogadores livres
Segundo informações, o Chelsea está planejando uma investida surpreendente por Wijnaldum depois de o último dia da janela ter sido um desastre para o clube do oeste de Londres. Após vender Enzo Fernandez ao Manchester City em um acordo de £ 125 milhões que iguala o recorde britânico, o clube ficou com uma lacuna evidente no meio-campo, já que seus alvos alternativos fracassaram de forma dramática nas horas finais da janela.
O clube do oeste de Londres ficou furioso depois que o Monaco abortou a transferência de última hora de Lamine Camara para Stamford Bridge. O colapso tardio do acordo, somado à saída de uma peça-chave de sua equipe titular, forçou Alonso a buscar às pressas alternativas imediatas para o meio-campo.
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Veterano holandês surge como solução de emergência
Segundo o Foot Mercato, o Chelsea abriu conversas com Wijnaldum sobre um retorno surpreendente à Premier League. O jogador de 35 anos segue disponível como agente livre após sua saída no verão do Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, o que o torna apto a assinar com o Chelsea fora da janela de transferências.
Apesar de um respeitável desempenho em gols no Oriente Médio, tendo balançado as redes 17 vezes em 34 partidas pelo Al-Ettifaq na última temporada, o clube saudita optou por não renovar o contrato do meio-campista. A decisão deixou Wijnaldum sem clube desde sua liberação, enquanto o ex-jogador do Liverpool avalia o projeto certo para seu próximo passo.
Alonso prioriza experiência na Premier League
O técnico do Chelsea, Alonso, agora está analisando o mercado de jogadores livres em uma tentativa de ampliar suas opções. Alonso vê o ex-meio-campista do Newcastle como uma solução pragmática, com suas 217 partidas na Premier League em passagens por St James' Park e Liverpool oferecendo um perfil pronto para uso, que exige tempo mínimo de adaptação.
As credenciais de Wijnaldum no mais alto nível são bem estabelecidas, tendo consolidado seu status como ídolo do Liverpool ao vencer a Premier League, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa. No entanto, sua saída de Anfield ainda divide opiniões; o holandês surpreendeu dirigentes do Liverpool há cinco anos ao rejeitar uma renovação de contrato para se juntar ao Paris Saint-Germain.
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Gastos recordes e início forte
O Chelsea não hesitou em abrir os cofres na janela de transferências de verão, quebrando recordes para reformular o elenco sob o comando de Alonso. Morgan Rogers se tornou a contratação mais cara da história do clube após concluir uma transferência bombástica de £117 milhões vinda do Aston Villa no início da janela.
Em campo, o Chelsea teve um início voando na nova temporada, com vitórias consecutivas sobre o Fulham (3 a 2) e o Brighton (4 a 3) nas duas primeiras rodadas da Premier League. A equipe de Alonso agora enfrenta um grande teste para suas credenciais na briga pelo título neste domingo, quando encara o atual campeão Arsenal em um clássico londrino muito aguardado.
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