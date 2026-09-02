Segundo informações, o Chelsea está planejando uma investida surpreendente por Wijnaldum depois de o último dia da janela ter sido um desastre para o clube do oeste de Londres. Após vender Enzo Fernandez ao Manchester City em um acordo de £ 125 milhões que iguala o recorde britânico, o clube ficou com uma lacuna evidente no meio-campo, já que seus alvos alternativos fracassaram de forma dramática nas horas finais da janela.

O clube do oeste de Londres ficou furioso depois que o Monaco abortou a transferência de última hora de Lamine Camara para Stamford Bridge. O colapso tardio do acordo, somado à saída de uma peça-chave de sua equipe titular, forçou Alonso a buscar às pressas alternativas imediatas para o meio-campo.