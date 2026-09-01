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Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Chelsea-Manchester City: negociação intensa em andamento por Enzo Fernández

Chelsea
Mercado da bola
Manchester City
E. Fernandez

Para o meio-campista argentino, oferta do City de 135 milhões

Nestes minutos, estão em andamento intensas negociações entre o Manchester City e o Chelsea por Enzo Fernández. Quem escreve isso é Matteo Moretto no X. O meio-campista argentino já deu seu aval para a transferência. Em relação aos valores, fala-se em 135 milhões de euros.

  • Nascido em 2001, Enzo Fernández joga com a camisa do Chelsea desde janeiro de 2023, com um saldo de 169 partidas e 31 gols, além dos títulos do Mundial de Clubes e da Conference League. Os Blues o contrataram do Benfica por 121 milhões.


    Com a seleção argentina, o jogador nascido em 2001 venceu a Copa do Mundo de 2022 e perdeu a final em 2026.


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