Nestes minutos, estão em andamento intensas negociações entre o Manchester City e o Chelsea por Enzo Fernández. Quem escreve isso é Matteo Moretto no X. O meio-campista argentino já deu seu aval para a transferência. Em relação aos valores, fala-se em 135 milhões de euros.
Getty Images Sport
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Chelsea-Manchester City: negociação intensa em andamento por Enzo Fernández
Nascido em 2001, Enzo Fernández joga com a camisa do Chelsea desde janeiro de 2023, com um saldo de 169 partidas e 31 gols, além dos títulos do Mundial de Clubes e da Conference League. Os Blues o contrataram do Benfica por 121 milhões.
Com a seleção argentina, o jogador nascido em 2001 venceu a Copa do Mundo de 2022 e perdeu a final em 2026.
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