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Chelsea lidera o Manchester United na corrida para contratar o meio-campista do Barcelona Marc Bernal, enquanto Xabi Alonso mira substituto de longo prazo para Enzo Fernandez
Chelsea lidera a corrida por Bernal
O Chelsea surgiu como o principal candidato para contratar a sensação adolescente do Barcelona, Bernal, de acordo com o GiveMeSport. O clube do oeste de Londres lidera atualmente a corrida pelo jogador de 19 anos, que rapidamente se tornou um dos jovens talentos mais comentados do futebol europeu.
Bernal, formado pela famosa academia La Masia, já conquistou sua primeira convocação pela seleção principal da Espanha, um testemunho de sua rápida ascensão. O interesse vindo de Stamford Bridge acontece em um momento em que a carreira de Bernal no Camp Nou chegou a uma encruzilhada. Apesar de ser um dos volantes mais promissores do continente, o caminho para uma vaga regular entre os titulares ficou complicado pela atividade recente do Barcelona no mercado.
O gigante catalão concluiu recentemente a contratação de grande impacto de Rodri, vindo do Manchester City, nesta janela de verão, movimento que naturalmente restringiu os minutos disponíveis para o jovem espanhol. Embora Bernal tenha começado a temporada de forma forte, a presença do atual vencedor da Bola de Ouro o forçou a reconsiderar seu futuro imediato sob o comando de Hansi Flick.
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A visão de longo prazo de Xabi Alonso
O técnico do Chelsea, Alonso, é a principal força por trás do interesse do clube em Bernal. O ex-meio-campista de Liverpool e Real Madrid, que construiu uma reputação por desenvolver jovens talentos, supostamente vê Bernal como a solução ideal de longo prazo para suas exigências táticas. Alonso está determinado a encontrar um jogador capaz de ditar o ritmo do jogo desde trás e acredita que Bernal tem o perfil único necessário para prosperar na Premier League.
Especificamente, o clube londrino busca um sucessor para Fernandez, que recentemente concluiu uma transferência de grande repercussão para o Manchester City. A saída do argentino deixou uma lacuna significativa no coração do meio-campo do Chelsea, e Alonso está convencido de que Bernal é a solução ideal de longo prazo e o possível sucessor do campeão da Copa do Mundo.
Manchester United monitora a situação
O Chelsea não é o único clube inglês que acompanha de perto a situação no Camp Nou. O Manchester United também tem sido apontado como um interessado sério no jovem, enquanto busca renovar suas opções envelhecidas para o meio-campo. O Manchester United monitora o desenvolvimento de Bernal há algum tempo, vendo-o como um potencial pilar para o seu futuro.
No entanto, relatos sugerem que o Chelsea está atualmente "mais bem posicionado" para fechar um acordo, depois de já ter feito um extenso trabalho de bastidores para convencer os representantes do jogador de que uma mudança para Londres é o melhor passo para o desenvolvimento profissional dele.
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Chelsea e Manchester United prontos para batalha por Bernal
A disputa entre os dois gigantes ingleses deve se intensificar à medida que a janela de transferências de janeiro se aproxima. Ambos os clubes sabem que a situação financeira do Barcelona continua sendo um fator, mesmo que o clube tenha mostrado sinais de recuperação.
Embora o clube catalão prefira, idealmente, manter suas estrelas formadas em casa, a necessidade de equilibrar as contas e cumprir as rígidas regras salariais de La Liga pode acabar forçando sua mão caso uma oferta substancial seja colocada na mesa. Para o Manchester United, perder um talento desse nível para um rival direto como o Chelsea seria um golpe significativo em sua estratégia de contratações.
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