O Chelsea surgiu como o principal candidato para contratar a sensação adolescente do Barcelona, Bernal, de acordo com o GiveMeSport. O clube do oeste de Londres lidera atualmente a corrida pelo jogador de 19 anos, que rapidamente se tornou um dos jovens talentos mais comentados do futebol europeu.

Bernal, formado pela famosa academia La Masia, já conquistou sua primeira convocação pela seleção principal da Espanha, um testemunho de sua rápida ascensão. O interesse vindo de Stamford Bridge acontece em um momento em que a carreira de Bernal no Camp Nou chegou a uma encruzilhada. Apesar de ser um dos volantes mais promissores do continente, o caminho para uma vaga regular entre os titulares ficou complicado pela atividade recente do Barcelona no mercado.

O gigante catalão concluiu recentemente a contratação de grande impacto de Rodri, vindo do Manchester City, nesta janela de verão, movimento que naturalmente restringiu os minutos disponíveis para o jovem espanhol. Embora Bernal tenha começado a temporada de forma forte, a presença do atual vencedor da Bola de Ouro o forçou a reconsiderar seu futuro imediato sob o comando de Hansi Flick.