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MD Chefe durante ação de lançamento do uniforme away do Chelsea 2026-27Divulgação/Chelsea FC
Pedro Augusto Dias

Chelsea lança nova camisa com campanha no Rio ao lado de artistas brasileiros

Chelsea
Premier League

Clube inglês apresentou a versão de torcedor do segundo uniforme para a temporada 2026/27 em ação gravada com artistas do funk e rap

O Chelsea lançou nesta quinta-feira (23) uma campanha gravada no Rio de Janeiro para apresentar a versão de torcedor do seu segundo uniforme para a temporada 2026/27.

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  • A campanha

    A ação reúne nomes do funk e do rap carioca, como MC Cabelinho e MD Chefe, e foi filmada na Rocinha, uma das comunidades mais conhecidas da capital fluminense.

    Batizada de "Não Podem Nos Domar", a campanha leva o clube inglês para diferentes cenários da comunidade. O vídeo começa em uma laje que se tornou famosa nas redes sociais por receber turistas para gravações com drones e, na sequência, mostra uma quadra esportiva personalizada nas cores do Chelsea, com o escudo da equipe estampado no piso.

    Além de MC Cabelinho e MD Chefe, a produção também conta com a participação dos artistas Chefin, Menor K, Visionare e Trak, que aparecem vestindo a nova camisa do clube.

    • Publicidade

  • Carlinhos Maia

    Esta não é a primeira vez que o Chelsea aposta em personalidades brasileiras para divulgar seus produtos no país. Antes da campanha no Rio de Janeiro com artistas do funk e rap carioca, o clube já havia escolhido o influenciador Carlinhos Maia para promover o novo uniforme da temporada 2026/27.

    A iniciativa faz parte de uma estratégia de aproximação com o público brasileiro, utilizando nomes de grande alcance nas redes sociais e representantes da cultura local para ampliar a presença da marca no mercado nacional.

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