Chelsea lança nova camisa com campanha no Rio ao lado de artistas brasileiros

A ação reúne nomes do funk e do rap carioca, como MC Cabelinho e MD Chefe, e foi filmada na Rocinha, uma das comunidades mais conhecidas da capital fluminense.

Batizada de "Não Podem Nos Domar", a campanha leva o clube inglês para diferentes cenários da comunidade. O vídeo começa em uma laje que se tornou famosa nas redes sociais por receber turistas para gravações com drones e, na sequência, mostra uma quadra esportiva personalizada nas cores do Chelsea, com o escudo da equipe estampado no piso.

Além de MC Cabelinho e MD Chefe, a produção também conta com a participação dos artistas Chefin, Menor K, Visionare e Trak, que aparecem vestindo a nova camisa do clube.