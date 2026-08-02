Chelsea inicia missão de transferência de £ 42 milhões por estrela da Serie A enquanto Xabi Alonso mira nova reformulação defensiva

O Chelsea está intensificando seu interesse em Scalvini enquanto o clube mantém sua agressiva investida no mercado sob o comando de Alonso. O defensor italiano de 22 anos se tornou um dos jovens zagueiros mais cobiçados da Europa, e os Blues agora estabeleceram contato direto para confirmar sua avaliação, de acordo com o The Sun.

Depois de já garantir os serviços de Maxence Lacroix, vindo do Crystal Palace, Alonso segue ansioso para acrescentar mais qualidade e tranquilidade a uma linha defensiva que teve dificuldades para manter consistência durante a campanha passada. A força física e a capacidade de sair jogando do italiano o transformaram em prioridade para vários gigantes ingleses. A Atalanta está totalmente ciente do interesse crescente e fixou uma pedida firme de £ 42 milhões por sua cria da base. O clube da Serie A vê Scalvini como um de seus ativos mais valiosos e não vai vendê-lo a menos que receba uma oferta irresistível.



