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Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty
Muhammad Zaki

Traduzido por

Chelsea inicia missão de transferência de £ 42 milhões por estrela da Serie A enquanto Xabi Alonso mira nova reformulação defensiva

Mercado da bola
Chelsea
Atalanta
Campeonato Italiano
G. Scalvini
Premier League

Segundo informações, o Chelsea entrou na disputa para contratar o zagueiro Giorgio Scalvini, muito bem avaliado na Atalanta, enquanto Xabi Alonso busca reformular seu sistema defensivo em Stamford Bridge. O Chelsea já iniciou contato com os representantes do italiano para definir as exigências financeiras de uma possível transferência no verão para o oeste de Londres.

  • Alonso mira jovem estrela italiana

    O Chelsea está intensificando seu interesse em Scalvini enquanto o clube mantém sua agressiva investida no mercado sob o comando de Alonso. O defensor italiano de 22 anos se tornou um dos jovens zagueiros mais cobiçados da Europa, e os Blues agora estabeleceram contato direto para confirmar sua avaliação, de acordo com o The Sun.

    Depois de já garantir os serviços de Maxence Lacroix, vindo do Crystal Palace, Alonso segue ansioso para acrescentar mais qualidade e tranquilidade a uma linha defensiva que teve dificuldades para manter consistência durante a campanha passada. A força física e a capacidade de sair jogando do italiano o transformaram em prioridade para vários gigantes ingleses. A Atalanta está totalmente ciente do interesse crescente e fixou uma pedida firme de £ 42 milhões por sua cria da base. O clube da Serie A vê Scalvini como um de seus ativos mais valiosos e não vai vendê-lo a menos que receba uma oferta irresistível.


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  • Trevoh Chalobah Chelsea 2025-26Getty

    Liquidação no Stamford Bridge para financiar a contratação de Scalvini

    Para facilitar a chegada do internacional italiano, Alonso está preparado para supervisionar uma saída significativa de defensores experientes. A chegada de Lacroix deixou o Chelsea com dez zagueiros no elenco, um número que o técnico espanhol está determinado a reduzir antes do fechamento da janela. Alonso afirmou que sua configuração ideal de elenco inclui apenas "quatro a cinco" zagueiros. Consequentemente, isso significa que o Chelsea terá de se desfazer de cinco zagueiros para equilibrar o elenco e as finanças.

    Trevoh Chalobah está perto de se juntar a Cesc Fabregas no Como, enquanto Axel Disasi também desperta interesse da primeira divisão italiana. Enquanto isso, Benoit Badiashile supostamente já se conformou com o fato de que seu tempo em Stamford Bridge chegou ao fim. Ao aliviar essa folha salarial e gerar receitas significativas com transferências, o Chelsea acredita que pode se colocar como favorito na disputa por Scalvini.


  • Newcastle e Tottenham prontos para desafiar o Chelsea

    Enquanto o Chelsea se movimenta, ele não está sozinho na admiração pela estrela da Atalanta. O The Sun informa que o Newcastle também está na disputa e já entrou em contato com os representantes de Scalvini para perguntar sobre os aspectos financeiros de um possível acordo. O Newcastle busca um zagueiro jovem, com alto potencial, que consiga lidar com as exigências físicas da Premier League.

    O Tottenham Hotspur também monitora a situação de perto enquanto se prepara para uma possível reformulação da linha defensiva. O clube avalia no momento se o italiano se encaixa em suas prioridades defensivas para a próxima temporada, especialmente com Cristian Romero possivelmente de saída. Segundo informações, o defensor argentino está perto de uma lucrativa transferência para a Inter, o que deixaria uma enorme lacuna na defesa de Roberto De Zerbi.


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  • Atalanta BC v SS Lazio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Scalvini mira o sonho da Premier League

    Para o próprio jogador, o atrativo da elite do futebol inglês parece ser o fator decisivo. A reportagem sugere que Scalvini quer uma transferência para a Premier League, o que significa que os termos pessoais não devem ser um problema. Depois de fazer 30 partidas em todas as competições na temporada passada, o defensor de 22 anos sente que está pronto para o próximo passo em sua carreira. O estafe do defensor teria sido informado sobre o interesse de Chelsea, Newcastle e Tottenham, com os três destinos sendo vistos como projetos atraentes.

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