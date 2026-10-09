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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Chelsea impõe condição rigorosa para transferência de Lamine Camara após o AS Monaco pedir € 70 milhões

Mercado da bola
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L. Camara
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O Chelsea segue muito interessado em contratar Lamine Camara, mas estabeleceu uma condição rígida para o Monaco antes das próximas janelas de transferências. O clube da Premier League vai se recusar terminantemente a atender ao impressionante preço pedido de € 70 milhões pelo clube da Ligue 1 pelo talentoso meio-campista senegalês.

  • Ultimato rígido do Chelsea sobre transferências

    O Chelsea não desistiu de contratar Camara, do Monaco, mas fez um ultimato rígido em relação a uma futura transferência. O clube de Londres se recusa a atender à nova pedida de €70 milhões (£59 mi) do time francês pelo meio-campista.

    O Chelsea viu uma dramática investida no último dia da janela pelo internacional senegalês fracassar durante a recente janela de transferências de verão. Apesar de os dois clubes terem acertado anteriormente um acordo de €55 milhões (£46 mi), o Monaco desistiu da transferência de forma dramática na última hora.

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    O enorme obstáculo financeiro

    A decisão do Monaco de aumentar ativamente o preço pedido por Camara para € 70 milhões criou um obstáculo significativo para qualquer negociação futura. A cúpula do Chelsea está determinada a não pagar acima do valor, por entender que uma taxa de € 70 milhões representa uma inflação enorme do verdadeiro valor de mercado do jogador. No entanto, TEAMtalkinforma que o Chelsea provavelmente continuará monitorando o progresso do jogador de 22 anos nesta temporada, já que Xabi Alonso seria um grande admirador do meio-campista.

  • A contínua reformulação do meio-campo de Alonso

    Alonso está ansioso para seguir reformulando suas opções para o meio-campo no Chelsea enquanto monta seu elenco ideal. O clube já se movimentou para reforçar o setor durante o verão ao garantir a contratação do talento argentino Valentin Barco, do Strasbourg.

    Adicionar um perfil dinâmico como o de Camara daria ainda mais energia e flexibilidade tática ao sistema em evolução de Alonso. O jogador de 22 anos tem provado de forma consistente seu valor na elite do futebol francês, mantendo seu alto nível apesar da amarga decepção com sua frustrada transferência para a Inglaterra.

    No entanto, o Chelsea sabe muito bem que não é o único clube acompanhando seu rápido progresso. As atuações consistentes do ex-destaque do Metz garantiram que seu nome siga em alta nas listas de observação de vários grandes clubes europeus.

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    Uma acirrada batalha da Premier League

    Uma disputa acirrada pela contratação de Camara pode facilmente ganhar forma nos próximos meses. Liverpool, Newcastle United, Brighton e Crystal Palace estariam todos acompanhando de perto a evolução do internacional senegalês na França.

    Se o Chelsea mantiver sua posição firme de se recusar a pagar os € 70 milhões pedidos, isso pode abrir a porta para que um desses rivais da Premier League apareça e atravesse o negócio. O Monaco inevitavelmente enfrentará uma decisão crucial antes das próximas janelas de transferências em relação ao seu ativo mais valioso.

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