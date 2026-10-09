Alonso está ansioso para seguir reformulando suas opções para o meio-campo no Chelsea enquanto monta seu elenco ideal. O clube já se movimentou para reforçar o setor durante o verão ao garantir a contratação do talento argentino Valentin Barco, do Strasbourg.

Adicionar um perfil dinâmico como o de Camara daria ainda mais energia e flexibilidade tática ao sistema em evolução de Alonso. O jogador de 22 anos tem provado de forma consistente seu valor na elite do futebol francês, mantendo seu alto nível apesar da amarga decepção com sua frustrada transferência para a Inglaterra.

No entanto, o Chelsea sabe muito bem que não é o único clube acompanhando seu rápido progresso. As atuações consistentes do ex-destaque do Metz garantiram que seu nome siga em alta nas listas de observação de vários grandes clubes europeus.