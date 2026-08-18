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Chelsea identifica substituto da Premier League para alvo do Manchester City, Enzo Fernandez, enquanto se prepara para saída bombástica
City intensifica investida por estrela argentina
O interesse do Manchester City em Fernandez se intensificou após um início difícil de campanha para o novo técnico Enzo Maresca. A dimensão do desafio ficou evidente na derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Community Shield, resultado agravado pela notícia de que o pilar do meio-campo Rodri está perto de uma transferência de £65 milhões para o Barcelona. Essa vaga repentina forçou o City a olhar para o oeste de Londres, embora recentemente tenha perdido o prazo para fazer uma proposta, com o Chelsea tendo fixado o preço pedido em £120 milhões pelo internacional argentino.
Apesar de ter perdido esse prazo, o City segue determinado a contratar o vencedor da Copa do Mundo de 2022. Depois de já ter gastado pesado neste verão, incluindo a chegada de Elliot Anderson, o City também está perto de fechar com Ayyoub Bouaddi, do Lille. No entanto, Fernandez segue sendo o alvo de maior destaque para estabilizar um meio-campo que também está prestes a perder Tijjani Reijnders para o Al-Qadsiah.
No entanto, concretizar a transferência se tornou uma perspectiva ainda mais cara. De acordo com o The Telegraph, o Chelsea elevou seu preço para além da marca original de £120 milhões, já que o tempo restante de janela deixa o clube com muito pouco tempo para buscar um substituto adequado antes do fechamento do mercado de transferências.
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Chelsea mira sensação do Bournemouth como sucessor
Caso Fernandez deixe o Etihad, Xabi Alonso já identificou a joia do Bournemouth Alex Scott como o nome para assumir o comando do meio-campo do Chelsea, segundo o Metro. O clube do oeste de Londres já fez uma sondagem pelo internacional inglês sub-21, depois de já ter apresentado uma proposta formal de £64 milhões que foi recusada pelo Bournemouth.
O Bournemouth segue firme em sua posição de que o meia não está à venda, mas o Chelsea vê uma oportunidade, já que Scott tem apenas mais dois anos de contrato. Embora Arsenal e Manchester United já tenham monitorado o ex-jogador do Bristol City, desde então os dois seguiram para outros alvos, o que pode deixar o caminho livre para o Chelsea contratar o jogador de 22 anos.
Fernandez enfrenta recepção fria em Bridge
As especulações em torno do futuro de Fernandez não caíram bem entre os torcedores do Chelsea. Durante um amistoso recente de pré-temporada contra a Real Sociedad, no Stamford Bridge, o meio-campista foi recebido com uma chuva de vaias de parte da torcida da casa ao entrar em campo. Essa recepção fria decorre tanto das contínuas ligações com o Man City quanto de seu envolvimento controverso nas comemorações após o recente sucesso da Argentina no torneio.
No entanto, o atrativo de se juntar ao seu ex-chefe pode se mostrar forte demais para resistir caso o City volte com uma oferta recorde. A cúpula do Chelsea está ciente de que uma venda proporcionaria fundos significativos para reinvestir, não apenas em Scott, mas em todo o elenco.
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Tempo correndo para acordo bombástico
Com a janela de transferências se aproximando rapidamente do fim, os próximos dias prometem definir a trajetória imediata de ambos os clubes. O Manchester City se vê em uma corrida desesperada contra o tempo para preencher a enorme lacuna deixada pela saída iminente de Rodri, mas o clube do Etihad agora precisa avaliar se deve quebrar seu recorde de transferência para atender às exigências recentemente infladas do Chelsea. Quer o time de Maresca decida fazer uma oferta tardia, quer acabe sendo forçado a procurar em outro lugar, o Chelsea segue em uma posição de força absoluta, com todas as cartas na mão no impasse de transferências mais dramático do verão.
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