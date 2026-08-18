O interesse do Manchester City em Fernandez se intensificou após um início difícil de campanha para o novo técnico Enzo Maresca. A dimensão do desafio ficou evidente na derrota por 3 a 0 para o Arsenal na Community Shield, resultado agravado pela notícia de que o pilar do meio-campo Rodri está perto de uma transferência de £65 milhões para o Barcelona. Essa vaga repentina forçou o City a olhar para o oeste de Londres, embora recentemente tenha perdido o prazo para fazer uma proposta, com o Chelsea tendo fixado o preço pedido em £120 milhões pelo internacional argentino.

Apesar de ter perdido esse prazo, o City segue determinado a contratar o vencedor da Copa do Mundo de 2022. Depois de já ter gastado pesado neste verão, incluindo a chegada de Elliot Anderson, o City também está perto de fechar com Ayyoub Bouaddi, do Lille. No entanto, Fernandez segue sendo o alvo de maior destaque para estabilizar um meio-campo que também está prestes a perder Tijjani Reijnders para o Al-Qadsiah.

No entanto, concretizar a transferência se tornou uma perspectiva ainda mais cara. De acordo com o The Telegraph, o Chelsea elevou seu preço para além da marca original de £120 milhões, já que o tempo restante de janela deixa o clube com muito pouco tempo para buscar um substituto adequado antes do fechamento do mercado de transferências.